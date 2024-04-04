У «Ман Сити» 20 побед и 4 ничьих в последних 24 играх
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 24 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Астон Виллу» (4:1) в 31-м туре АПЛ.
В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – как раз бирмингемцам. С тех пор у них 20 побед и 4 ничьих в матчах чемпионата и Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги чемпионов.
6 апреля «Ман Сити» выступит в гостях у «Кристал Пэлас».
В общем-то, Ливерпуль и Арсенал идут ещё каплю лучше.
АПЛ конечно совсем волшебной стала
Ну и его ассист на Фодена, это круче чем десять замыканий в пустые. Просто высший уровень футбольного интеллекта