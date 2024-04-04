У «Ман Сити» 20 побед и 4 ничьих в последних 24 играх

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 24 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила «Астон Виллу» (4:1) в 31-м туре АПЛ.

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – как раз бирмингемцам. С тех пор у них 20 побед и 4 ничьих в матчах чемпионата и Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги чемпионов.

6 апреля «Ман Сити» выступит в гостях у «Кристал Пэлас».

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20 комментариев
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Ответ Hello Berlin
Родри - машина
Родри настолько крут, что слушает музыку на выигрывателе
+15
0
+15
Родри - машина
+16
-2
+14
Несмотря на хет-трик фодена, на мой взгляд Родри был лучшим игроком матча!
+11
0
+11
Фоден лучший английский игрок на данный момент
+15
-6
+9
А ведь всё равно Сити хейтят в этом сезоне и пишут про недобытые очки с топами … хотя для любой команды, такой результат - был бы потрясающ.

В общем-то, Ливерпуль и Арсенал идут ещё каплю лучше.

АПЛ конечно совсем волшебной стала
+5
-1
+4
Фоден монстр. Грилиш вовремя набрал форму. Евро должно быть огненным для англичан.
+4
0
+4
Игра Родри - это настоящий кайф для адекватных любителей футбола, которые смотрят футбол не только по красивым циферкам и нарезкам в тик-токе. Как же он чувствует игру, всегда там, где нужно, всегда подстрахует, всегда сделает точнейший пас туда, куда нужно. А как он в атаку подключается - просто пушка
Ну и его ассист на Фодена, это круче чем десять замыканий в пустые. Просто высший уровень футбольного интеллекта
+5
-1
+4
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Несмотря на хет-трик фодена, на мой взгляд Родри был лучшим игроком матча!
Родри провел отличный матч. Но Фоден - однозначно мвп
+4
0
+4
Золотой мяч Родри
+6
-3
+3
Блин ,реально Манчестер сити впечатляет.
+2
0
+2
Эти ребята умеют играть в футбол, красивый футбол и что самое важное делать результат!🔥
+2
0
+2
В последний раз горожане уступали 10 марта (Ливерпулю), но волшебные свистки стёрли это всем из памяти))
+1
0
+1
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Несмотря на хет-трик фодена, на мой взгляд Родри был лучшим игроком матча!
Кажется не вижу никого даже рядом с ним, кто должен забирать награду игрок сезона
+2
-1
+1
Согласен! Он делает разницу!
0
0
0
Ответ FilFil
Кажется не вижу никого даже рядом с ним, кто должен забирать награду игрок сезона
ВВД посмеялся
0
0
0
Ответ Roman
Игра Родри - это настоящий кайф для адекватных любителей футбола, которые смотрят футбол не только по красивым циферкам и нарезкам в тик-токе. Как же он чувствует игру, всегда там, где нужно, всегда подстрахует, всегда сделает точнейший пас туда, куда нужно. А как он в атаку подключается - просто пушка Ну и его ассист на Фодена, это круче чем десять замыканий в пустые. Просто высший уровень футбольного интеллекта
Какая у него точность передач, интересно?
0
0
0
Ответ morphvirg
Какая у него точность передач, интересно?
93 procent
0
0
0
Ответ abrusevshii chechen
93 procent
Круто.
0
0
0
Ответ Roman
Игра Родри - это настоящий кайф для адекватных любителей футбола, которые смотрят футбол не только по красивым циферкам и нарезкам в тик-токе. Как же он чувствует игру, всегда там, где нужно, всегда подстрахует, всегда сделает точнейший пас туда, куда нужно. А как он в атаку подключается - просто пушка Ну и его ассист на Фодена, это круче чем десять замыканий в пустые. Просто высший уровень футбольного интеллекта
Родри — чувак, который заправляет футболку в трусы. Вы серьёзно планируете обсуждать его интеллект дальше?
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Ответ Kapik Kapik
В последний раз горожане уступали 10 марта (Ливерпулю), но волшебные свистки стёрли это всем из памяти))
Сколько ещё ливерные собираются плакать? 😁
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