У «Ман Сити» 20 побед и 4 ничьих в последних 24 играх

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений до 24 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы разгромила « » (4:1) в 31-м туре .

В последний раз «горожане» уступали 6 декабря – как раз бирмингемцам. С тех пор у них 20 побед и 4 ничьих в матчах чемпионата и Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги чемпионов.

6 апреля « » выступит в гостях у «Кристал Пэлас».