Угальде впервые забил за «Спартак» в 5-м матче – «Зениту». Передачу сделал Соболев

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Соболев Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде впервые забил за «Спартак».

Форвард, приобретенный зимой у «Твенте», открыл счет в матче с «Зенитом» на 12-й минуте. Ассистировал ему нападающий Александр Соболев.

Костариканец проводит пятый матч в составе московского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Sports ведет текстовую трансляцию игры «Спартака» с «Зенитом».

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38 комментариев
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Ответ STB
Комментарий скрыт
Пошло нытье с берегов Невы
+45
-17
+28
Ответ STB
Комментарий скрыт
Эм, так его бразил какой-то лапал сзади активно
+33
-13
+20
Красавчик с почином👍👏
+24
-11
+13
Ответ Владимир Дзяворук
Все как всегда , рука соболя , неадекватный судья и ноющий спартачок
Обычное явление.. ноющий зенитовец..
+19
-6
+13
Ответ Владимир Дзяворук
Все как всегда , рука соболя , неадекватный судья и ноющий спартачок
болельщики Зенита соседнюю ветку уже залили слезами, какое нытьё спартачка?
+18
-8
+10
Ответ naspartaks ru
Комментарий удален модератором
Ох эти скажи про ненужную игру
+9
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+9
На повторе видно что рукой сыграл.
+28
-19
+9
Ответ Андрей Кастуев
Эм, так его бразил какой-то лапал сзади активно
Это значит, что можно играть рукой? )))
+11
-6
+5
Ответ jdrk
Рука чётко видна… верней плавник
Эракович Соболева за голову рукой тоже схватил)
+13
-9
+4
Спартак рубиться вышел, наша полузащита не вывозит. Коваленко и Ахметов донные, Мантуан не тащит, на Педро поглядим.
+1
0
+1
Ответ Владимир Дзяворук
Все как всегда , рука соболя , неадекватный судья и ноющий спартачок
Ноешь ты, пр крайней мере сейчас)
+2
-1
+1
Передачу рукой ✊🏻
+4
-3
+1
Ответ vtsch4svws
Голубые уже ныли про 10 состав или еще нет?
пока ноешь только ты
+2
-1
+1
Ответ Павел
Педро в зените, это зачёт. И комментатор тоже педро. Повезло зениту. Да и форма подходит люлии педро
Возможно, когда-нибудь Вы научитесь излагать свои мысли внятно. Но мне лень ждать много лет. По этой причине я Вас в ЧС кину. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое передается через общение.

P.S. Первый же Ваш коммент привел к тому, что Вас кидают в ЧС за неадекватность. Вы - рекордсмен ))
+1
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Ответ Никита Давыдкин
болельщики Зенита соседнюю ветку уже залили слезами, какое нытьё спартачка?
Спартак опять под наркотой
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Ответ Мукунку хороший
Обычное явление.. ноющий зенитовец..
Точнее зенит❤овец
+2
-2
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Ответ naspartaks ru
Комментарий удален модератором
И еще 100500 отговорок сбг
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0
0
Ответ bogoduhovevgenij56@gmail.com
пока ноешь только ты
И ты
0
0
0
Ответ STB
Комментарий скрыт
Купи очки, не позорься
+3
-3
0
Ответ Андрей Кастуев
Эм, так его бразил какой-то лапал сзади активно
И?:)
+3
-3
0
Было бы у Спартака больше классных футболистов, смотрелось бы интереснее. На правом фланге Спартака сплошные проблемы в обороне, но Бонгонда хорош пока. В будущем сезоне можно слепить хорошую команду, если на пределе возможностей провести удачную трансферную компанию.
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ждём огненный второй тайм
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Комментарий удален модератором
Московский дельфинарий в своём репертуаре
+11
-11
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