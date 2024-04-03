Угальде впервые забил за «Спартак» в 5-м матче – «Зениту». Передачу сделал Соболев

Манфред Угальде впервые забил за «Спартак».

Форвард, приобретенный зимой у «Твенте», открыл счет в матче с «Зенитом» на 12-й минуте. Ассистировал ему нападающий .

Костариканец проводит пятый матч в составе московского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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