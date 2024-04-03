Угальде впервые забил за «Спартак» в 5-м матче – «Зениту». Передачу сделал Соболев
Манфред Угальде впервые забил за «Спартак».
Форвард, приобретенный зимой у «Твенте», открыл счет в матче с «Зенитом» на 12-й минуте. Ассистировал ему нападающий Александр Соболев.
Костариканец проводит пятый матч в составе московского клуба. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Sports ведет текстовую трансляцию игры «Спартака» с «Зенитом».
P.S. Первый же Ваш коммент привел к тому, что Вас кидают в ЧС за неадекватность. Вы - рекордсмен ))