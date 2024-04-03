Абаскаль о результативности «Спартака»: «Был бы больше обеспокоен, если бы не били по воротам. Хорошо, что мы нарабатываем удары, в отличие от баскетбола, в футболе бывают автоголы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о реализации моментов «Спартаком».

Сегодня красно-белые принимают «Зенит» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

 – Насколько вас беспокоит, что команда не забила, пробив 10 раз в створ в матче РПЛ с «Уралом»? Что сегодня сделать, чтобы все‑таки забить?

– Я бы больше был обеспокоен, если бы не били по воротам. Было бы хуже, если бы у нас не было этих ударов. Цель в футболе – забивать мячи, но чтобы это сделать, необходимо создавать моменты.

Хорошо, что мы нарабатываем удары, но дальше все зависит от решительности, концентрации и реализации. Над этим тоже можно работать.

В отличие от баскетбола, в футболе бывают автоголы. В этом есть своя прелесть футбола, – отметил испанский специалист в преддверии матча.

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8 комментариев
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Ставка на автогол - я правильно понял его стратегию?)
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"В отличие от баскетбола, в футболе бывают автоголы. "

Сразу видно, человек реалистично оценивает атакующий потенциал своей команды.
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Бог даст- голы будут
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Абаскаль: «Был обеспокоен, а теперь мне ## ###!»
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Ответ Ильдар М
Ставка на автогол - я правильно понял его стратегию?)
Ставка создавать моменты и бить по воротам. А там уже как бьющий попадет
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0/10=0
хороший коэффициент результативности.
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Бей в расчете на свояка или дурака - на бильярде походу учился)
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