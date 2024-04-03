Абаскаль о результативности «Спартака»: «Был бы больше обеспокоен, если бы не били по воротам. Хорошо, что мы нарабатываем удары, в отличие от баскетбола, в футболе бывают автоголы»

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о реализации моментов «Спартаком».

Сегодня красно-белые принимают « » в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– Насколько вас беспокоит, что команда не забила, пробив 10 раз в створ в матче с «Уралом»? Что сегодня сделать, чтобы все‑таки забить?

– Я бы больше был обеспокоен, если бы не били по воротам. Было бы хуже, если бы у нас не было этих ударов. Цель в футболе – забивать мячи, но чтобы это сделать, необходимо создавать моменты.

Хорошо, что мы нарабатываем удары, но дальше все зависит от решительности, концентрации и реализации. Над этим тоже можно работать.

В отличие от баскетбола, в футболе бывают автоголы. В этом есть своя прелесть футбола, – отметил испанский специалист в преддверии матча.