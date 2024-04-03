Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах 8 городов России
Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах нескольких городов России.
Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в рамках первого полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.
Матч можно будет посмотреть в кинотеатрах сети «Синема Парк» и «Формула Кино» в 8 городах России – в Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Сочи, Тюмени и Челябинске.
Также болельщики красно-белых смогут приобрести в кинобаре клубную атрибутику.
Вопрос в том, что показ в анонсирован в ограниченном количестве городов и сеансов по факту нет в том же СПБ. По крайней мере через сайты данных сетей я не нашел.