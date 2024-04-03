Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах 8 городов России

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России телевидение болельщики кино Футбол

Матч «Спартак» – «Зенит» покажут в кинотеатрах нескольких городов России.

Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в рамках первого полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Матч можно будет посмотреть в кинотеатрах сети «Синема Парк» и «Формула Кино» в 8 городах России – в Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Сочи, Тюмени и Челябинске.

Также болельщики красно-белых смогут приобрести в кинобаре клубную атрибутику.

«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

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18 комментариев
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надеюсь там 18+ будет от Зенита
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Ну, это как бы не "wow!" потому как уже показывали и Спартак-Зенит и Зенит-Спартак в кинотеатрах.

Вопрос в том, что показ в анонсирован в ограниченном количестве городов и сеансов по факту нет в том же СПБ. По крайней мере через сайты данных сетей я не нашел.
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кинотеатры на стадии вымирания в России. контента нет, приходится транслировать речи бункерного геостратега, теперь футбольные матчи, дальше будут шоу ненависти, а закончится все телемагазинами на диване.
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А почему только КБ атрибутика? В кинотеатре этих городов запрещено за Зенит что ли болеть?
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Из матча делают ажиотаж типа финала ЛЧ. Друзья, это всего лишь наш кубок, на которым большинству клубов просто пофиг. Конечно же заставка Спартак - Зенит шикарная, но будут ли клубы работать на износ, как это делают в чемпионате? Я не уверен.
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Фануцди не действует в кинотеатре?
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Ответ Любезный Коссутий
кинотеатры на стадии вымирания в России. контента нет, приходится транслировать речи бункерного геостратега, теперь футбольные матчи, дальше будут шоу ненависти, а закончится все телемагазинами на диване.
А что плохого? Если бы матчи лиги чемпионов показывали, я бы тоже ходил смотреть. Это куда интереснее чем дома сидеть,
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Ответ Светлана Агейкина
А почему только КБ атрибутика? В кинотеатре этих городов запрещено за Зенит что ли болеть?
Потому что за пределами СПБ за Зенит не болеет ?
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Ответ Светлана Агейкина
А почему только КБ атрибутика? В кинотеатре этих городов запрещено за Зенит что ли болеть?
За Зенит не болеют по всей стране.
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