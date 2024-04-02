Мостовой об РПЛ: «Зенит» лихорадит с начала сезона. Поэтому остальные команды в непривычном состоянии»

Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

По итогам 22 туров в чемпионате лидирует «Зенит», набравший 41 очко. « » отстает от лидера на 1 очко, « » – на 3.

«Я говорил в начале сезона, что борьба в станет более равной. Как « » начало лихорадить на старте сезона, так и продолжает до сих пор. Остальные команды подтянулись.

Все команды лихорадит, потому что в этой части чемпионата мы обычно говорили, что «Зенит» уже на 70% является чемпионом. Сейчас такого нет, поэтому все в таком непривычном состоянии находятся», – сказал бывший игрок сборной России.

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – хромые претенденты на чемпионство. Аргументы против всех