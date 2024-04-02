Мостовой об РПЛ: «Зенит» лихорадит с начала сезона. Поэтому остальные команды в непривычном состоянии»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

По итогам 22 туров в чемпионате лидирует «Зенит», набравший 41 очко. «Краснодар» отстает от лидера на 1 очко, «Динамо» – на 3.

«Я говорил в начале сезона, что борьба в РПЛ станет более равной. Как «Зенит» начало лихорадить на старте сезона, так и продолжает до сих пор. Остальные команды подтянулись.

Все команды лихорадит, потому что в этой части чемпионата мы обычно говорили, что «Зенит» уже на 70% является чемпионом. Сейчас такого нет, поэтому все в таком непривычном состоянии находятся», – сказал бывший игрок сборной России.

«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – хромые претенденты на чемпионство. Аргументы против всех

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3 комментария
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Есть день когда он не давал интервью?
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Скорее всего из ГосДумы пришла "рекомендация", что бы чемпионом стал другой. Но вот беда, претендентов то нет, одни хромые.
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Ответ Денис Яваев
Есть день когда он не давал интервью?
У каждого начинающего журналиста есть телефон Царя.
И пана Власты.
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