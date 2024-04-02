Мостовой об РПЛ: «Зенит» лихорадит с начала сезона. Поэтому остальные команды в непривычном состоянии»
Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
По итогам 22 туров в чемпионате лидирует «Зенит», набравший 41 очко. «Краснодар» отстает от лидера на 1 очко, «Динамо» – на 3.
«Я говорил в начале сезона, что борьба в РПЛ станет более равной. Как «Зенит» начало лихорадить на старте сезона, так и продолжает до сих пор. Остальные команды подтянулись.
Все команды лихорадит, потому что в этой части чемпионата мы обычно говорили, что «Зенит» уже на 70% является чемпионом. Сейчас такого нет, поэтому все в таком непривычном состоянии находятся», – сказал бывший игрок сборной России.
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