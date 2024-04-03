«Спортинг» выбил «Бенфику» и вышел в финал Кубка Португалии

« » сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (первая игра – 2:1).

Таким образом, в финале «львы» встретятся с победителем пары «Порту» – «Витория».

Кубок Португалии

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Португалии

« » – 17-кратный обладатель Кубка Португалии (третий результат после «Бенфики» и «Порту»).

Последний раз лиссабонцы выигрывали трофей в 2019 году, последний раз выходили в финал – в 2018-м.