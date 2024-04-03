«Спортинг» выбил «Бенфику» и вышел в финал Кубка Португалии
«Спортинг» сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (первая игра – 2:1).
Таким образом, в финале «львы» встретятся с победителем пары «Порту» – «Витория».
Кубок Португалии
1/2 финала
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.45, «Эштадиу да Луш»
- Голы:
- 0:1 – 47 Юлманд, 1:1 – 52 Отаменди, 1:2 – 55 Паулинью, 2:2 – 64 Рафа Силва.
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Бенфика –
Трубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария, Рафа Силва, Флорентину (Жоау Мариу, 90), Жоау Невеш, Нерес (Гоувейя, 85), Тенгстедт (Маркос Леонардо, 79).
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Спортинг –
Исраэль, Эшгайю (Катаму, 46), Коатес, Инасиу, Диоманде (Сен-Жюст, 46), Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 46), Юлманд, Даниэл Браганса (Морита, 66), Тринкау, Паулинью (Эдвардс, 85), Дьокереш.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Спортинг» – 17-кратный обладатель Кубка Португалии (третий результат после «Бенфики» и «Порту»).
Последний раз лиссабонцы выигрывали трофей в 2019 году, последний раз выходили в финал – в 2018-м.
А уже 6-го апреля команды встретятся вновь, но уже в рамках чемпионата. И это будет важнейший матч в борьбе за золотые медали.