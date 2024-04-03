«Спортинг» выбил «Бенфику» и вышел в финал Кубка Португалии

Теги Кубок Португалии Бенфика Спортинг результаты Рубен Аморим Футбол

«Спортинг» сыграл вничью с «Бенфикой» (2:2) в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (первая игра – 2:1).

Таким образом, в финале «львы» встретятся с победителем пары «Порту» – «Витория».

Кубок Португалии

1/2 финала

Бенфика – Спортинг 2:2 (0:0, 2:2)
Дата проведения
2 апреля, 22.45, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 47 Юлманд, 1:1 – 52 Отаменди, 1:2 – 55 Паулинью, 2:2 – 64 Рафа Силва.
БенфикаТрубин, Ба, Отаменди, Антониу Силва, Эурснес, Ди Мария, Рафа Силва, Флорентину (Жоау Мариу, 90), Жоау Невеш, Нерес (Гоувейя, 85), Тенгстедт (Маркос Леонардо, 79).
СпортингИсраэль, Эшгайю (Катаму, 46), Коатес, Инасиу, Диоманде (Сен-Жюст, 46), Нуну Сантуш (Матеус Рейс, 46), Юлманд, Даниэл Браганса (Морита, 66), Тринкау, Паулинью (Эдвардс, 85), Дьокереш.
Предупреждения:
Ди Мария (45+3), Инасиу (49), Морита (72), Исраэль (77), Эдвардс (90+2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Португалии

«Спортинг» – 17-кратный обладатель Кубка Португалии (третий результат после «Бенфики» и «Порту»). 

Последний раз лиссабонцы выигрывали трофей в 2019 году, последний раз выходили в финал – в 2018-м.

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2 комментария
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Заруба была нешуточная!
А уже 6-го апреля команды встретятся вновь, но уже в рамках чемпионата. И это будет важнейший матч в борьбе за золотые медали.
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