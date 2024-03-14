Лига Европы. 1/8 финала. «Ливерпуль» примет «Спарту», «Милан» в гостях у «Славии», «Рома» сыграет с «Брайтоном», «Аталанта» Миранчука – со «Спортингом», «Байер» против «Карабаха» Лунева

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«Ливерпуль» дома сыграет со «Спартой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Милан» в гостях встретится со «Славией», «Брайтон» примет «Рому», «Аталанта» Алексея Миранчука будет противостоять «Спортингу», «Карабах» Андрея Лунева сыграет с «Байером» в гостях.

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

Рейнджерс Шотландия – Бенфика Португалия
Дата проведения
14 марта, 20.45, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:2

Вест Хэм Англия – Фрайбург Германия
Дата проведения
14 марта, 20.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

Славия Чехия – Милан Италия
Дата проведения
14 марта, 20.45, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:4

Вильярреал Испания – Марсель Франция
Дата проведения
14 марта, 20.45, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:4

Аталанта Италия – Спортинг Португалия
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Байер Германия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
14 марта, 23.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:2

Ливерпуль Англия – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 5:1

Брайтон Англия – Рома Италия
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы

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19 комментариев
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За Ливерпуль и Байер. Удачи и Милану.
+12
-1
+11
Ответ Rio de Janeiro
Удачи Карабаху и Аталанте а также персонально нашим хлопцам Лично я хочу финал из таких вариантов: Ливерпуль-Милан, Ливерпуль-Байер, Байер-Рома
Хочешь в финале Байер, но болеешь за Карабах?)
+7
0
+7
Похоже, что все итальянские команды проходят дальше. А я бы глянул финал Милан - Ливерпуль. Сразу в памяти всплывает огненный финал ЛЧ, когда после первого тайма Милан выигрывал 3;0, а во втором Ливер сравнял. Пожалуй, это лучший финал ЛЧ, который я когда-либо видел за свои почти 50 лет )
+5
-1
+4
Лунев возвращается в Леверкузен)
+3
-1
+2
Ответ John Johnson
А когда-то был «Байер» Лунева
Карабах Лунева против бывшего Байера Лунева)
+3
-1
+2
А когда-то был «Байер» Лунева
+2
0
+2
Кстати Аталанта-Спортинг и ВХ-Фрайбург играли в одной группе теперь встречается в плей-офф
+2
0
+2
Ну что ж, Карабах Лунева, покажи свой лучший футбол! 😅
+2
-1
+1
Почему матч показывает те же матчи,что и первые? Есть же вест хэм фрайбург,а вечером байер Карабах
+1
0
+1
удачи всем итальянским клубам. ждем в 1/4
+1
0
+1
Ответ Эд
Хочешь в финале Байер, но болеешь за Карабах?)
Желаю удачи Карабаху, но понимаю, что шансы на финал иллюзорны
+1
0
+1
Ответ Азамат
Кстати Аталанта-Спортинг и ВХ-Фрайбург играли в одной группе теперь встречается в плей-офф
байер Карабах тоже
+1
0
+1
Ну хотя-бы в ЛЕ, итальянские клубы должны пройти в 1/4 финала....
🤞
0
0
0
За Ливерпуль!
0
0
0
За Карабах! Угурлар
0
0
0
Ответ Роман
За Ливерпуль и Байер. Удачи и Милану.
+
Ждем разгромной победы от первого состава Байера
0
0
0
Ответ MaratPirat
Похоже, что все итальянские команды проходят дальше. А я бы глянул финал Милан - Ливерпуль. Сразу в памяти всплывает огненный финал ЛЧ, когда после первого тайма Милан выигрывал 3;0, а во втором Ливер сравнял. Пожалуй, это лучший финал ЛЧ, который я когда-либо видел за свои почти 50 лет )
Зачем напоминать всю историю, как будто ее никто не знал?
+4
-4
0
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