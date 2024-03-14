Лига Европы. 1/8 финала. «Ливерпуль» примет «Спарту», «Милан» в гостях у «Славии», «Рома» сыграет с «Брайтоном», «Аталанта» Миранчука – со «Спортингом», «Байер» против «Карабаха» Лунева
«Ливерпуль» дома сыграет со «Спартой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Милан» в гостях встретится со «Славией», «Брайтон» примет «Рому», «Аталанта» Алексея Миранчука будет противостоять «Спортингу», «Карабах» Андрея Лунева сыграет с «Байером» в гостях.
Лига Европы
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 14 марта, 20.45, «Айброкс»
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 14 марта, 20.45, «Олимпийский стадион»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 14 марта, 20.45, «Синобо Стэдиум»
Первый матч: 2:4
- Дата проведения
- 14 марта, 20.45, «Эстадио де ла Серамика»
Первый матч: 0:4
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «Адзурри д′Италия»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «БайАрена»
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «Энфилд»
Первый матч: 5:1
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «Фалмер»
Первый матч: 0:4
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
🤞
Ждем разгромной победы от первого состава Байера