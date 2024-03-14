Лига Европы. 1/8 финала. «Ливерпуль» примет «Спарту», «Милан» в гостях у «Славии», «Рома» сыграет с «Брайтоном», «Аталанта» Миранчука – со «Спортингом», «Байер» против «Карабаха» Лунева

«Ливерпуль» дома сыграет со «Спартой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

« » в гостях встретится со «Славией», « » примет «Рому», « » Алексея Миранчука будет противостоять « », « » Андрея Лунева сыграет с « » в гостях.

Лига Европы

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 2:2

Первый матч: 0:1

Первый матч: 2:4

Первый матч: 0:4

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:2

Первый матч: 5:1

Первый матч: 0:4

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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