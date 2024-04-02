Артета о выходящих на замену: «Иногда нужна всего секунда, чтобы изменить историю клуба. Для этого не нужно играть 100 минут»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Рис Нелсон Футбол

Микель Артета высказался о роли игроков, выходящих на замену.

«Наша обязанность – быть готовыми сыграть в любую минуту. Посмотрите, к примеру, на Риса [Нелсона]. Его лучший момент за «Арсенал» случился, когда он, отыграв несколько минут, оказал огромное влияние (Нелсон забил победный гол «Арсенала» в матче с «Борнмутом» в марте прошлого года, выйдя на замену – Sports). Это один из его лучших дней  в качестве игрока «Арсенала». Никто не помнит, выходил он в стартовом составе или со скамейки запасных.

В мировом спорте есть множество примеров, когда игроки оказывали влияние. Иногда нужна всего секунда, чтобы изменить историю клуба. Для этого не нужно играть 100 минут», – сказал главный тренер «Арсенала».

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2 комментария
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Финал Лч 99 решили вышедшие на замену Сульшер и Шерингем. Как болельщик Баварии я конечно был убит, но поздравил друзей, болевших за Мю
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Это так, но есть одно НО. Если очень редко давать шансы - игрок будет не в тонусе, когда его наконец-то выпустят. С помощью тренировок можно поддерживать форму, а игровой тонус только при практике 🤷
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