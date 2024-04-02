Артета о выходящих на замену: «Иногда нужна всего секунда, чтобы изменить историю клуба. Для этого не нужно играть 100 минут»

Микель Артета высказался о роли игроков, выходящих на замену.

«Наша обязанность – быть готовыми сыграть в любую минуту. Посмотрите, к примеру, на Риса [ ]. Его лучший момент за «Арсенал» случился, когда он, отыграв несколько минут, оказал огромное влияние (Нелсон забил победный гол «Арсенала» в матче с «Борнмутом» в марте прошлого года, выйдя на замену – Sports). Это один из его лучших дней в качестве игрока «Арсенала». Никто не помнит, выходил он в стартовом составе или со скамейки запасных.

В мировом спорте есть множество примеров, когда игроки оказывали влияние. Иногда нужна всего секунда, чтобы изменить историю клуба. Для этого не нужно играть 100 минут», – сказал главный тренер « ».