Кади о «Зените»: «Возможно, самый любимый клуб россиян. Так думают все. Будем бороться с ним за чемпионство, состав у него не сильнее, чем у «Краснодара»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Кади Футбол

Кади считает, что к «Зениту» в России относятся не так, как к другим клубам.

Кордоба сказал, что к «Зениту» особое отношение в России. Согласны?

– Да, это правда. Что значат его слова? Возможно, это самый любимый клуб россиян. Полагаю, так думают все.

Мы можем и будем бороться с ними за чемпионство. У них состав не сильнее нашего, – сказал полузащитник «Краснодара».

Джон Кордоба: «Зенит» в РПЛ на особом счету, это факт. Не будем уточнять, не хочу расширения бана. В Германии в лидерах «Байер», в Испании «Жирона» – почему в России не может быть так же?»

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10 комментариев
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Ответ Andreas Soffliggare
И мы даже знаем этих россиян.
Знаю немало молодых, кто симпатизирует Зениту. Ни знаю ни одного человека младше 30, кто был бы за Спартак
+8
-3
+5
Зарево
+4
-1
+3
Из всех крано-белых стволов, залпом, пли!
+3
-1
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🤣🤣🤣🤣
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У каждого свой любимый клуб. 😎
И это нормально.
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0
Ответ Andreas Soffliggare
И мы даже знаем этих россиян.
Ну-да, ещё бы сказал что состав у Зенита середнячковый а чемпионаты они выигрывает только благодаря дару Семака)))
+1
-1
0
Ответ prus_3
Из всех крано-белых стволов, залпом, пли!
За почти 1.30 часа никакой реакции. Хотите любите
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