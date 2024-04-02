Кади о «Зените»: «Возможно, самый любимый клуб россиян. Так думают все. Будем бороться с ним за чемпионство, состав у него не сильнее, чем у «Краснодара»

Кади считает, что к «Зениту» в России относятся не так, как к другим клубам.

– сказал, что к « » особое отношение в России. Согласны?

– Да, это правда. Что значат его слова? Возможно, это самый любимый клуб россиян. Полагаю, так думают все.

Мы можем и будем бороться с ними за чемпионство. У них состав не сильнее нашего, – сказал полузащитник « ».

Джон Кордоба: «Зенит» в РПЛ на особом счету, это факт. Не будем уточнять, не хочу расширения бана. В Германии в лидерах «Байер», в Испании «Жирона» – почему в России не может быть так же?»