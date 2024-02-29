Джон Кордоба: «Зенит» в РПЛ на особом счету, это факт. Не будем уточнять, не хочу расширения бана. В Германии в лидерах «Байер», в Испании «Жирона» – почему в России не может быть так же?»

Джон Кордоба объяснил, в чем проявляется особое отношение к «Зениту» в Мир РПЛ.

Ранее форвард «Краснодара» заявил: «Мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха. За 2,5 года в России успел убедиться в особом отношении к этому клубу».

– С чьей стороны особое отношение?

– Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что « » в на особом счету, – неоспоримый факт.

Вы видели матчи Бундеслиги? Там сейчас лидирует « ». В Испании в лидерах идет « »... Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю, – сказал нападающий « ».