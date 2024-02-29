Джон Кордоба: «Зенит» в РПЛ на особом счету, это факт. Не будем уточнять, не хочу расширения бана. В Германии в лидерах «Байер», в Испании «Жирона» – почему в России не может быть так же?»
Джон Кордоба объяснил, в чем проявляется особое отношение к «Зениту» в Мир РПЛ.
Ранее форвард «Краснодара» заявил: «Мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха. За 2,5 года в России успел убедиться в особом отношении к этому клубу».
– С чьей стороны особое отношение?
– Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, – неоспоримый факт.
Вы видели матчи Бундеслиги? Там сейчас лидирует «Байер». В Испании в лидерах идет «Жирона»... Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю, – сказал нападающий «Краснодара».
И как часто эти команды занимают первые места в чемпионатах этих стран?))
Объясняем, что 5 чемпионств Зенита подряд из-за того, что соперники сами приняли неверные решения, приведшие к сливу самих себя. ЦСКА затянул со сменой поколений, Рубин отправился на очищение Пердивом после медиа-бегемотика, Спартак продолжил провальную стратегию на приглашение тренеришек и игрового неликвида из европки, Локомотив чуть не был убит "немецким проектом" псевдофутбольных шарлатанов, Динамо тоже уходило очищаться Пердивом.
И сравниваем ситуацию с Германией и Испанией, где вечные чемпионы как выигрывали за явным преимуществом, так и выигрывают, способность кого-то бросить им вызов воспринимается как аномалия.
З.Ы. При этом деятель играл и в Германии и Испании. И, наверное, его команды получали свою авоську от тамошних мешковых чемпионов. Странно, что в России об этом быстро забыл.
Но уточнил, что Зенит)))
Краснодар заставили проиграть Зениту?
1 : 1 вроде было)
А я понял Кардобе наверное лично все отчитываются, кто кого купил, кто кому подсудил)))
Во-вторых, Кордоба вообще "только что проснулся"? В Ла Лиге никакой конкуренции нет- есть три гранда, которые делят между собой чемпионский титул, последние, кто вмешался в их спор - Валенсия. Это было 20 лет назад.
В Бундеслиге - неизменно, в течении 11 лет побеждала одна Бавария.
Хочешь титул? - Заработай. Никто не мешает Кордобе убегать от Алипа...
Лучше говорить полунамеками, чтобы за язык лишний раз не поймали.