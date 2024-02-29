Джон Кордоба: «Зенит» в РПЛ на особом счету, это факт. Не будем уточнять, не хочу расширения бана. В Германии в лидерах «Байер», в Испании «Жирона» – почему в России не может быть так же?»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Спорт-Экспресс Футбол

Джон Кордоба объяснил, в чем проявляется особое отношение к «Зениту» в Мир РПЛ.

Ранее форвард «Краснодара» заявил: «Мне кажется, что о «Зените» говорить запрещено, ха-ха. За 2,5 года в России успел убедиться в особом отношении к этому клубу».

– С чьей стороны особое отношение?

– Давайте не будем уточнять. Не хочу, чтобы мне расширили дисквалификацию еще на пару игр. Думаю, то, что «Зенит» в РПЛ на особом счету, – неоспоримый факт.

Вы видели матчи Бундеслиги? Там сейчас лидирует «Байер». В Испании в лидерах идет «Жирона»... Это конкурентные чемпионаты. Почему в России не может быть так же? Я не понимаю, – сказал нападающий «Краснодара».

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я даже перепроверил. Кордоба не знает, кто сейчас лидер в РПЛ? 😁
+101
-21
+80
Хоть бы Италию в пример привёл где за 5 лет 4 разных чемпиона были. В Испании в 99% случаев чемпион или Реал или Барса, в Бундеслиге за последние 10 лет вообще один клуб. Какой то недалекий товарищ прям скажем.
+68
-11
+57
Настолько запрещено, что любой эксперт и футболист говорит, а кто то и про админресурс может сказать в прямом эфире
+49
-6
+43
Ну да,особое,бей Клаудиньо в кадык(КС),хренач по коленям(Локо),сбивай двумя ногами в штрафной(Факел),разбивай лицо в кровь Сантосу,Круговому все равно ничего не будет,забивай из вне игры-в е честно и справедливо(Краснодар-Ростов),7 пенальти в пользу Краснодара и 2 в пользу Зенита,особое отношение,согласен
+59
-24
+35
Ответ Чебурашка от Гены
Я даже перепроверил. Кордоба не знает, кто сейчас лидер в РПЛ? 😁
"В Германии - Байер, в Испании - Жирона"

И как часто эти команды занимают первые места в чемпионатах этих стран?))
+44
-12
+32
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Вы сами то в свой бред верите, или просто не смотрите матч ТВ вообще?
+32
-3
+29
Ага, только Бундеслигу Бавария выиграла 11 раз подряд. В Испании за последние 20 с лишним лет чемпион либо Реал, либо Барселона, пару раз за это время Атлетико выиграл. Да и у нас сейчас Краснодар на первом месте. В РПЛ за последние 10 лет было четыре разных чемпиона. Получается, что конкурентный чемпионат именно в России.
+25
-3
+22
Ответ Scopus
"В Германии - Байер, в Испании - Жирона" И как часто эти команды занимают первые места в чемпионатах этих стран?))
Ты не понял смысла сказанного. Он имеет в виду , что озвученные команды потеснили постоянных лидеров. Здесь или корявый перевод или неумелое построение предложений.
+20
-3
+17
Это хорошо, что Кордобец себя программирует на неудачу. Любой человек подсознательно хочет, что бы его слова подтвердились, поэтому Кордобцу будет намного спокойнее, если Зенит опять станет чемпионом.
+19
-6
+13
Берём молодого человека за ушко. Подтаскиваем его к таблице чемпионов немецкой лиги фермеров и заставляем вслух прочитать названия чемпионов за последние 10 лет. Потом берём за другое ушко и подтаскиваем к таблице чемпионов испанского чемпионата 2,5 команд. Рассказываем человеку историю такой команды, как Рубин Казань, которая из втордива меньше чем за 10 лет стала лучшей в мире как чемпион сильнейшей лиги мира - РПЛ. Рассказываем про такую команду как Ростов, которой пару раз чуть не хватило до золота (а мы не знаем, хватит ли той же Жироне или Байеру).

Объясняем, что 5 чемпионств Зенита подряд из-за того, что соперники сами приняли неверные решения, приведшие к сливу самих себя. ЦСКА затянул со сменой поколений, Рубин отправился на очищение Пердивом после медиа-бегемотика, Спартак продолжил провальную стратегию на приглашение тренеришек и игрового неликвида из европки, Локомотив чуть не был убит "немецким проектом" псевдофутбольных шарлатанов, Динамо тоже уходило очищаться Пердивом.

И сравниваем ситуацию с Германией и Испанией, где вечные чемпионы как выигрывали за явным преимуществом, так и выигрывают, способность кого-то бросить им вызов воспринимается как аномалия.

З.Ы. При этом деятель играл и в Германии и Испании. И, наверное, его команды получали свою авоську от тамошних мешковых чемпионов. Странно, что в России об этом быстро забыл.
+14
-2
+12
«Давайте не будем уточнять».
Но уточнил, что Зенит)))
+12
-2
+10
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
О какой? Можно поподробнее?
Краснодар заставили проиграть Зениту?
1 : 1 вроде было)
А я понял Кардобе наверное лично все отчитываются, кто кого купил, кто кому подсудил)))
+12
-3
+9
Ответ Дмитрий9779
Ну да,особое,бей Клаудиньо в кадык(КС),хренач по коленям(Локо),сбивай двумя ногами в штрафной(Факел),разбивай лицо в кровь Сантосу,Круговому все равно ничего не будет,забивай из вне игры-в е честно и справедливо(Краснодар-Ростов),7 пенальти в пользу Краснодара и 2 в пользу Зенита,особое отношение,согласен
Может он с заремой тайно встречается?
+14
-5
+9
Кордоба: "Встретил в Москве одну женщину. Она мне рассказала всю ПРАВДУ о Зените!"
+16
-8
+8
Ответ Михон Мясной
Ничуть, мы просто свято верим в то, что команда, которая установила антирекорд в Лиге чемпионов - два года подряд занимала там последнее место в группе, в то время как в России из раза в раз берёт - чемпионство - явно нечиста на руку. А также верим в то, что фаны стрелки - те ещё лицемеры, которые оправдывали своего уголовника и даже продлили с ним контракт после отсидки. Верим в то, что команда, чьи бывшие президенты вот уже сколько лет руководят Российским футбольным союзом, не может быть чистой.
Ты ври, но хоть не завирайся. Какой рекорд в группе ЛЧ? Тебе назвать команду из России которая 4( четыре!) раза подряд занимала почётное четвёртое место в группе ЛЧ? Даю подсказку - это не Зенит. Сколько лет руководил Симонян? Сам вспомнишь ? Или у тебя как в кино , здесь - помню, здесь -не помню? И ещё, а что в ваших рядах сейчас не играет уголовник, торговец смертью? Так что не вам открывать свой рот. Да и что там за командочка стабильно занимала 4 место даже не в ЛЧ, а в лиге Европы?https://www.sports.ru/football/1069683139.html?ysclid=lt76j8eltw843735888
+6
0
+6
Кордоба в Спартаке не затерялся бы.
+9
-3
+6
Ответ MstAndreev
Кордоба: "Встретил в Москве одну женщину. Она мне рассказала всю ПРАВДУ о Зените!"
В Москве в сауне!👆
+11
-6
+5
Ответ Алексей Филиппов
Вы сами то в свой бред верите, или просто не смотрите матч ТВ вообще?
Да нет , он просто свято верит в то, что команда имеющая самое разгромное поражение среди всех росийских команд в ЛЧ - великая и могучая. Что команда употреблявшая допинг, и чей игрок был за это дисквалифицирован УЕФА - белая и пушистая. Что команда имеющая в легендах уголовника, торговца смертью - возводит его в ранг легенд.
+8
-4
+4
Ответ Покерный Футбол
Хоть бы Италию в пример привёл где за 5 лет 4 разных чемпиона были. В Испании в 99% случаев чемпион или Реал или Барса, в Бундеслиге за последние 10 лет вообще один клуб. Какой то недалекий товарищ прям скажем.
Там у них образование дорогое))
+6
-2
+4
Ну во-первых Зенит уже очень много проиграл в этом сезоне, чтобы говорить о каком-то суппорте со стороны кого-то...
Во-вторых, Кордоба вообще "только что проснулся"? В Ла Лиге никакой конкуренции нет- есть три гранда, которые делят между собой чемпионский титул, последние, кто вмешался в их спор - Валенсия. Это было 20 лет назад.
В Бундеслиге - неизменно, в течении 11 лет побеждала одна Бавария.
Хочешь титул? - Заработай. Никто не мешает Кордобе убегать от Алипа...
+4
-1
+3
Джон не в курсе, что до Семака Зенит постоянно даже в зону ЛЧ иногда не попадал)
+3
0
+3
Такой дешевенький наброс перед возобновлением чемпионата. Ну что же, возможное чемпионство это дело такое. Можно и поездить по нервам соперника
+4
-1
+3
Ответ UnforgivenX2
смысл-то он понял, но и ответил верно - как часто в Германии берёт титул не Бавка, а в Испании - не Барса или Реал?
И ты ничего не понял. Объяснять понятные вещи неинтересно.
+1
0
+1
Терлецкому про это расскажите кто-нибудь, пожалуйста.
+1
0
+1
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Скорее, если он предъявит что-то, то возбудится прокуратура и потребует информацию. А пруфов то видимо нет. А там и до иска в клевете недалеко.
Лучше говорить полунамеками, чтобы за язык лишний раз не поймали.
+1
0
+1
Ответ Redwhite heart
Кажется он начал о чём то догадываться
О чем?
0
0
0
Ответ Ковид 07.10.52
Только деньги на Алипа и бразильскую стаю у народа отнимали , а на Кордобу и Ко свои частные тратились и не могут себе позволить за 40млн. покупать ...Соревноваться с тем , кто просто отбирает сколько хочет, тому , кто зарабатывает не возможно.
да эти миллиарды и миллиарды денег на Алипа никому не под силу найти
0
0
0
Ответ Никита Аксанов
Кордоба в Спартаке не затерялся бы.
Сделал глубокий вдох рядом с Промесом и результат налицо🙃
0
0
0
Ответ MstAndreev
Кордоба: "Встретил в Москве одну женщину. Она мне рассказала всю ПРАВДУ о Зените!"
А так же все восточные сказки из северо-запада Москвы🤓
0
0
0
Ответ diversant
А вопросом на вопрос отвечать не культурно. А еще культурная столица....)
Куда ещё культурнее?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий