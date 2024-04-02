Тренер «СКА Хабаровск» Шаронов после 1:2: «Мы были сильнее «Динамо». Футбол для меня – больше, чем счет на табло»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Динамо Москва СКА Хабаровск Роман Шаронов Матч ТВ Футбол

Роман Шаронов прокомментировал поражение от «Динамо» в Фонбет Кубке России.

В матче 1/4 финала Пути регионов «СКА Хабаровск» уступил со счетом 1:2.

«Для меня важно, что мы были сильнее «Динамо». Я сказал это игрокам, я благодарен им за это. Для меня футбол – это больше, чем счет на табло, хоть все мы и играем на результат. Еще раз спасибо всем игрокам, что они воплощают мои идеи в реальность. Сегодня все видели и поняли, насколько мы были неплохи.

«Динамо» – команда с акцентом на атаку. Это было видно, как они продвигают мяч. У них была ротация в составе, но стиль игры не изменился. У них есть проблемы в плане организации в обороне.

Для меня они не так хороши в высоком прессинге и позиционной обороне. Мы отталкивались от этого. Сегодня была такая структура в атаке, которая позволила нам иметь эпизоды в позиционных атаках», – сказал главный тренер «СКА Хабаровск».

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7 комментариев
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Я в который раз наблюдаю, что голы, которые нам отгружают с игры в штрафной - голы близнецы. Вот и сегодня трое наших смотрят на игрока соперника, который посылает мяч в штрафную и совершенно не следят, что происходит у них за спиной. Оттуда на пас выскакивает игрок и закатывает нам голешник. Личке надо работать над этим.
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Ответ Shamarin
С маяка в петровском парке лучше видно.
У вас подозрительная фиксация на маяках
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Ееее,Рок-н-ролл…
только с матча , не увидел ска , который был сильнее динамо)
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И голы не главное в футболе(с)
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