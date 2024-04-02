Личка после 2:1 со «СКА Хабаровск»: «Было непросто выходить на искусственное поле после натурального. Когда пошел дождь, я обрадовался – до этого резина тормозила мяч»

Марцел Личка прокомментировал победу над «СКА Хабаровск» в Фонбет Кубке России.

Московский клуб одержал победу со счетом 2:1 и вышел в 1/2 финала Пути регионов. Матч проходил на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге.

«Важная победа, я рад. Не буду скрывать, что было непросто выходить на искусственное поле после натурального.

Когда пошел дождь, я обрадовался, потому что мяч начал катиться быстрее, до этого резина на поле тормозила мяч. Потом начался дождь, который мешал игре. Я говорил ребятам, что здесь будет тяжело не только из‑за поля, но и из‑за соперника, который показывает хорошую игру в . Сопернику было играть спокойнее дома. Хотелось бы сыграть на ноль.

, не сыграли, потому что для них встреча на искусственном поле – риск получить травмы. У Паршивлюка две желтые карточки, а у травма», – сказал главный тренер « ».