«Челси» хочет повысить зарплату Палмеру, получающему 80 000 фунтов в неделю. Коул набрал 13+8 в 24 матчах АПЛ

Доходы Коула Палмера могут вырасти после успешного сезона.

The Telegraph сообщает, что « » собирается вознаградить полузащитника улучшенным контрактом, предполагающим значительное повышение зарплаты. Сейчас перешедший из «Манчестер Сити» футболист зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Палмера рассчитан на 7 лет с опцией продления еще на год. Пока переговоры с игроком не запланированы, но в «Челси» понимают, что заслуживает большего, чем получает сейчас.

В текущем сезоне хавбек провел 24 игры в и набрал 21 (13+8) очко по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также сообщается, что лондонский клуб продлил контракт с защитником . Новый договор рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.