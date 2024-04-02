«Челси» хочет повысить зарплату Палмеру, получающему 80 000 фунтов в неделю. Коул набрал 13+8 в 24 матчах АПЛ
Доходы Коула Палмера могут вырасти после успешного сезона.
The Telegraph сообщает, что «Челси» собирается вознаградить полузащитника улучшенным контрактом, предполагающим значительное повышение зарплаты. Сейчас перешедший из «Манчестер Сити» футболист зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю.
Контракт Палмера рассчитан на 7 лет с опцией продления еще на год. Пока переговоры с игроком не запланированы, но в «Челси» понимают, что Коул заслуживает большего, чем получает сейчас.
В текущем сезоне хавбек провел 24 игры в АПЛ и набрал 21 (13+8) очко по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Также сообщается, что лондонский клуб продлил контракт с защитником Алфи Гилкристом. Новый договор рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.
У Мудрика 100 тысяч фунтов.
Можно догадаться об отношениях в коллективе.