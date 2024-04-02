«Челси» хочет повысить зарплату Палмеру, получающему 80 000 фунтов в неделю. Коул набрал 13+8 в 24 матчах АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия деньги Коул Палмер Алфи Гилкрист Футбол

Доходы Коула Палмера могут вырасти после успешного сезона.

The Telegraph сообщает, что «Челси» собирается вознаградить полузащитника улучшенным контрактом, предполагающим значительное повышение зарплаты. Сейчас перешедший из «Манчестер Сити» футболист зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю.

Контракт Палмера рассчитан на 7 лет с опцией продления еще на год. Пока переговоры с игроком не запланированы, но в «Челси» понимают, что Коул заслуживает большего, чем получает сейчас.

В текущем сезоне хавбек провел 24 игры в АПЛ и набрал 21 (13+8) очко по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Также сообщается, что лондонский клуб продлил контракт с защитником Алфи Гилкристом. Новый договор рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон.

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21 комментарий
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Ответ Фанат спорта01
Какой в этом смысл для клуба? У него ещё контракт на 7лет и он сам согласился на такую ЗП?
В том, чтобы результативный игрок чувствовал, что его ценят и оценивают справедливо, согласно его вкладу? Контракт – это не рабство
+21
-1
+20
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Боюсь представить, какая у них разница в ЗП со Стерлингом)
У Стерлинга 325 тысяч фунтов ( в этом же источнике зарплата Палмера 75 тысяч)
У Мудрика 100 тысяч фунтов.
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+10
Ответ Фанат спорта01
Какой в этом смысл для клуба? У него ещё контракт на 7лет и он сам согласился на такую ЗП?
Ты случайно не ИП?который наняв сотруднике считает что тот всегда должен получать такую зп. Он же подписал трудовой договор
+8
-1
+7
Боюсь представить, какая у них разница в ЗП со Стерлингом)
+4
-1
+3
Одно из немногих (вместе с Гюсто) адекватных приобретений Боули. Жаль только, что еще пару таких же провальных сезонов и Коул уйдет в топ-клуб.
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Я бы сказал сумасшедшая разница. Можно догадаться об отношениях в коллективе.
Стерлинг: "Я зарабатываю за троих, вот и сам буду мазать при выходе три в одного!")
+3
0
+3
Ответ Фанат спорта01
Какой в этом смысл для клуба? У него ещё контракт на 7лет и он сам согласился на такую ЗП?
Солидарность
+6
-3
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У Стерлинга 325 тысяч фунтов ( в этом же источнике зарплата Палмера 75 тысяч) У Мудрика 100 тысяч фунтов.
Вроде и догадывался, что колоссальная разница, но все равно забавно)
+2
-1
+1
Ответ Grishkevich
Ты случайно не ИП?который наняв сотруднике считает что тот всегда должен получать такую зп. Он же подписал трудовой договор
Им не дано понять, что люди вкладывают бабки в проект, который принесет кратно больше
+1
0
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Теперь контракт будет на 12 лет
+4
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Может лучше придумать бонусную систему? А то в этом сезоне парень в ударе, а в следующем может сдать. В любом случае Палмер одно из немногих светлых пятен нынешнего Челси. В футбольном плане, само собой.
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Надо было сити оставлять Палмера и делать ставку. Палмер-Фоден крутой английский дуэт на долгие годы
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вроде и догадывался, что колоссальная разница, но все равно забавно)
Я бы сказал сумасшедшая разница.
Можно догадаться об отношениях в коллективе.
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Ответ Woodman137
Теперь контракт будет на 12 лет
почему?
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Ответ Aristokrat_13
Одно из немногих (вместе с Гюсто) адекватных приобретений Боули. Жаль только, что еще пару таких же провальных сезонов и Коул уйдет в топ-клуб.
Палмер пришёл, чтобы играть. Многие другие - чтобы заработать.
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Ответ Aristokrat_13
Одно из немногих (вместе с Гюсто) адекватных приобретений Боули. Жаль только, что еще пару таких же провальных сезонов и Коул уйдет в топ-клуб.
Георгий Петрович, например, тоже красава.
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