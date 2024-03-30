Палмер забил в 3-м матче подряд – с пенальти «паненкой» «Бернли» и с игры. У хавбека 13+8 в 25 матчах за «Челси» в АПЛ

Коул Палмер забил пенальти «паненкой» и с игры в ворота «Бернли».

«Челси» принимает « » в 30-м туре АПЛ (2:2, второй тайм). На 40-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Лоранс Ассиньон.

На 44-й минуте счет в матче открыл хавбек хозяев – он реализовал пенальти «паненкой». На 78-й ангдичанин забил с игры и сделал дубль.

Таким образом, на данный момент 21-летний игрок набрал 21 (13+8) баллов в 25 матчах за « » в этом сезоне .