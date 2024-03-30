Палмер забил в 3-м матче подряд – с пенальти «паненкой» «Бернли» и с игры. У хавбека 13+8 в 25 матчах за «Челси» в АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия Бернли Коул Палмер Лоранс Ассиньон Футбол

Коул Палмер забил пенальти «паненкой» и с игры в ворота «Бернли».

«Челси» принимает «Бернли» в 30-м туре АПЛ (2:2, второй тайм). На 40-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Лоранс Ассиньон.

На 44-й минуте счет в матче открыл хавбек хозяев Коул Палмер – он реализовал пенальти «паненкой». На 78-й ангдичанин забил с игры и сделал дубль.

Таким образом, на данный момент 21-летний игрок набрал 21 (13+8) баллов в 25 матчах за «Челси» в этом сезоне АПЛ

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13 комментариев
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16+12 во всех турнирах за Челси! Еще и в начале сезона забил 2 гола в 2-х суперкубках за Сити. Получается, 30 очков по Г+П в сезоне!
+20
-4
+16
Палмеркой
+15
-1
+14
Лучший игрок «Челси». Оправдывает 47 млн евро, отданные за него. «Синие» приобрели потенциальную звезду АПЛ
+11
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+11
Ответ DolJun
но в составе сборной фоден)))
А Фоден что,сейчас хуже смотрится?
+5
-3
+2
Поче не тренер,и даже близко не стоял!Да,со звёздами он может не руководя быть тренером,но с молодёжью он ноль!!!НЕТ КОМАНДЫ,НЕТ СТРАТЕГИИ!!!
+1
0
+1
К сожалению, одного Палмера мало, чтоб тащить 10 других игроков и бездаря на бровке. Спасибо, что хоть обеспечил очки для сохранения прописки, потому что без его голов Покетино мог бы побороться за Шип.
+2
-1
+1
Палмер шикарный сезон проводит, один из лучших английских футболистов
+1
0
+1
Ответ DolJun
да
В каком месте,на пятках?
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Его в сборную не вызывают?
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