Трент о 4:0 с «Барселоной» в 2019-м: «Смотрел матч и думал: «Не может быть, что эта команда отыграется после 0:3». Вот тогда понимаешь, что мы сделали. Это было невероятно»
Трент Александер-Арнолд поделился воспоминаниями о разгроме «Барселоны» (4:0).
– Для меня матч с «Барселоной» – величайший вечер на «Энфилде». Смогли ли вы в полной мере оценить, чего тогда достигли?
– Наверное, только спустя время. Только тогда, когда мы уже не доходили до последних этапов ЛЧ, я смотрел игру и думал: «Не может быть, что эта команда отыграется после 0:3». Вот тогда понимаешь, что мы сделали.
Когда участвуешь в этом сам, то просто сливаешься с потоком, у тебя нет времени все обдумать. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было невероятно, – сказал защитник «Ливерпуля» в разговоре с Джейми Каррагером.
В Первом матче была равная игра и пусть в концовке Дембеле мог все решить, но 3-0 отличный результат. Перед ответкой полно статей "Барселона никогда...." ,"Ливерпуль ниразу... " .... но я понимал что матч будет сложный и Ливерпуль сделал то что сделал, а Ориги получил свои" 5 минут славы’ которые на долгое время внесут его в историю......
Ну а для Барселоны Вальверде это был занавес, увы .
Желание бороться и биться до конца 👏
И отдельные 👏 👏 👏 за потрясающий угловой.
Шедевральный матч!
https://youtu.be/EEBLvQ1WwR0?si=YhCs0qAnG2ZJCylx
Зачем прикрашивать(врать) ?
Тогда Рома не просто выиграла, а именно задавила и раскатала Барсу в стиле Баварии, не дав создать ни одного верного момента.
Тогда казалось, что Барса играет с Баварией Хайнкеса, а не с Ромой.
Во 2 матче ни одного верного момента подобных, как на Энфилде.
Этот выход Роберто просто пук с пасом в ручки Алисону и так было ещё 2 раза за матч, где Алисону ровно также в ручки катнул Месси.
Так Алисон все контролировал, а слева защитник накрывал.
Да и бил Роберто, а не Месси и Суарес, вот если бы били они, то можно было бы засчитать за момент.
На том же Энфилде было 3 выхода 1 на 1, а в Риме не было.
Просто оставлю это здесь .
Первый матч
https://youtu.be/GxqI7zqmsi0?si=AzFswyVMskaXDmJ2