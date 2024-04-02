Трент о 4:0 с «Барселоной» в 2019-м: «Смотрел матч и думал: «Не может быть, что эта команда отыграется после 0:3». Вот тогда понимаешь, что мы сделали. Это было невероятно»

Трент Александер-Арнолд поделился воспоминаниями о разгроме «Барселоны» (4:0).

– Для меня матч с «Барселоной» – величайший вечер на «Энфилде». Смогли ли вы в полной мере оценить, чего тогда достигли?

– Наверное, только спустя время. Только тогда, когда мы уже не доходили до последних этапов ЛЧ, я смотрел игру и думал: «Не может быть, что эта команда отыграется после 0:3». Вот тогда понимаешь, что мы сделали.

Когда участвуешь в этом сам, то просто сливаешься с потоком, у тебя нет времени все обдумать. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было невероятно, – сказал защитник « » в разговоре с .