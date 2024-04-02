Трент о 4:0 с «Барселоной» в 2019-м: «Смотрел матч и думал: «Не может быть, что эта команда отыграется после 0:3». Вот тогда понимаешь, что мы сделали. Это было невероятно»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Трент Александер-Арнолд Футбол

Трент Александер-Арнолд поделился воспоминаниями о разгроме «Барселоны» (4:0).

– Для меня матч с «Барселоной» – величайший вечер на «Энфилде». Смогли ли вы в полной мере оценить, чего тогда достигли?

– Наверное, только спустя время. Только тогда, когда мы уже не доходили до последних этапов ЛЧ, я смотрел игру и думал: «Не может быть, что эта команда отыграется после 0:3». Вот тогда понимаешь, что мы сделали.

Когда участвуешь в этом сам, то просто сливаешься с потоком, у тебя нет времени все обдумать. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было невероятно, – сказал защитник «Ливерпуля» в разговоре с Джейми Каррагером.

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36 комментариев
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Нельзя не восхищаться тем Ливерпулем даже если ты болельщик Барселоны.

В Первом матче была равная игра и пусть в концовке Дембеле мог все решить, но 3-0 отличный результат. Перед ответкой полно статей "Барселона никогда...." ,"Ливерпуль ниразу... " .... но я понимал что матч будет сложный и Ливерпуль сделал то что сделал, а Ориги получил свои" 5 минут славы’ которые на долгое время внесут его в историю......
Ну а для Барселоны Вальверде это был занавес, увы .
+21
-4
+17
Ответ Nike of FW
Нельзя не восхищаться тем Ливерпулем даже если ты болельщик Барселоны. В Первом матче была равная игра и пусть в концовке Дембеле мог все решить, но 3-0 отличный результат. Перед ответкой полно статей "Барселона никогда...." ,"Ливерпуль ниразу... " .... но я понимал что матч будет сложный и Ливерпуль сделал то что сделал, а Ориги получил свои" 5 минут славы’ которые на долгое время внесут его в историю...... Ну а для Барселоны Вальверде это был занавес, увы .
да, но первый звоночек был после Ромы
+18
-1
+17
На самом деле, аномален не столько результат второй игры, сколько первой. Ну не пахло там разгромом, даже победой в 1 мяч не тянуло. Барселоне очень повезло тогда.
+11
0
+11
Ответ Эркинбек Апаканов
Пойду ещё раз пересмотреть на унижение Барсы)
Можешь заодно 6-2/4-0 5-0 пересмотреть.Та же самая вечная классика;)
+17
-8
+9
Матч, который не забудешь никогда
+6
-1
+5
Ответ Станислав Л
да, но первый звоночек был после Ромы
Вылет от Ромы казался случайностью ....И , всё таки, там не было равной игры в обоих матчах ....
+6
-1
+5
Атмосфера «Энфилда» 👏
Желание бороться и биться до конца 👏
И отдельные 👏 👏 👏 за потрясающий угловой.
Шедевральный матч!
+5
-1
+4
Ливерпуль полностью заслужил тот проход в финал. В первой игре Барса не наиграла на крупную победу 3-0, по мне так Ливерпуль был мощнее, в пользу Барсы было везение и Месси. Ливерпуль должен был выигрывать и первую игру. Как болельщику Барселоны - было обидно. Но как болельщику футбола - это были фантастические матчи. Был персонально рад за Клоппа. Он заслуживал взять ЛЧ
+4
-2
+2
(закапывает глаза) Великая компания!
+2
0
+2
Ответ Влад Тюрин
Там не то, что звоночек был, а удар в набат. Тогда Рома не просто выиграла, а именно задавила и раскатала Барсу в стиле Баварии, не дав создать ни одного верного момента.
Ни одного верного момента? На 3й минуте Серхи Роберто мог спокойно открывать счет

https://youtu.be/EEBLvQ1WwR0?si=YhCs0qAnG2ZJCylx

Зачем прикрашивать(врать) ?
+5
-3
+2
Ответ Станислав Л
да, но первый звоночек был после Ромы
Там не то, что звоночек был, а удар в набат.

Тогда Рома не просто выиграла, а именно задавила и раскатала Барсу в стиле Баварии, не дав создать ни одного верного момента.
+5
-3
+2
Ответ Nike of FW
Вылет от Ромы казался случайностью ....И , всё таки, там не было равной игры в обоих матчах ....
Рома тогда просто именно по игре уничтожила Барсу.
Тогда казалось, что Барса играет с Баварией Хайнкеса, а не с Ромой.
+4
-3
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Разве он играл тогда?
А кто три раза вывел 1 на 1 Коутиньо, Альбу и Суареса не напомнишь ?
+2
-1
+1
Ответ Nike of FW
Ага.Практически выход 1 на 1 - не момент. С вами спорить даже не буду ... за два матча ни одного момента.... всё верно вы говорите ))))) . Просто оставлю это здесь . Первый матч https://youtu.be/GxqI7zqmsi0?si=AzFswyVMskaXDmJ2
Я где-то говорил про 1 матч ?

Во 2 матче ни одного верного момента подобных, как на Энфилде.

Этот выход Роберто просто пук с пасом в ручки Алисону и так было ещё 2 раза за матч, где Алисону ровно также в ручки катнул Месси.
+1
0
+1
Ответ Эркинбек Апаканов
Ни какого камбэка не было с псж, там был айтекин.
айтекин забил 6 голов? Монстр просто
+3
-2
+1
Ответ gPk
Можешь заодно 6-2/4-0 5-0 пересмотреть.Та же самая вечная классика;)
А где легендарные 8:2!!! Закрытый показ для взрослых
+8
-7
+1
Ливерпуль в первом матче играл лучше,но неадекватный судья все испортил и назначил липовый штрафной Мессе
+5
-5
0
Это было Л Е Г Е Н Д А Р Н О!!!
0
0
0
Ответ Nike of FW
Вылет от Ромы казался случайностью ....И , всё таки, там не было равной игры в обоих матчах ....
для меня уже тогда было понятно, что Вальверде не тот тренер для Барсы
0
0
0
Ответ Влад Тюрин
Там не то, что звоночек был, а удар в набат. Тогда Рома не просто выиграла, а именно задавила и раскатала Барсу в стиле Баварии, не дав создать ни одного верного момента.
согласен, Вальверде нужно было убирать
0
0
0
Ответ gPk
Можешь заодно 6-2/4-0 5-0 пересмотреть.Та же самая вечная классика;)
2:8
+3
-3
0
Ответ Nike of FW
Ни одного верного момента? На 3й минуте Серхи Роберто мог спокойно открывать счет https://youtu.be/EEBLvQ1WwR0?si=YhCs0qAnG2ZJCylx Зачем прикрашивать(врать) ?
Это даже полумоментом сложно назвать.
Так Алисон все контролировал, а слева защитник накрывал.
Да и бил Роберто, а не Месси и Суарес, вот если бы били они, то можно было бы засчитать за момент.

На том же Энфилде было 3 выхода 1 на 1, а в Риме не было.
+2
-2
0
Ответ Влад Тюрин
Это даже полумоментом сложно назвать. Так Алисон все контролировал, а слева защитник накрывал. Да и бил Роберто, а не Месси и Суарес, вот если бы били они, то можно было бы засчитать за момент. На том же Энфилде было 3 выхода 1 на 1, а в Риме не было.
Ага.Практически выход 1 на 1 - не момент. С вами спорить даже не буду ... за два матча ни одного момента.... всё верно вы говорите ))))) .

Просто оставлю это здесь .
Первый матч
https://youtu.be/GxqI7zqmsi0?si=AzFswyVMskaXDmJ2
0
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это могла бы быть 5ая лига чемп для Лео...но Дембеле решил иначе...я помню этот пас и как Месси схватился за голову и упал...как знал
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Ответ Биомеханоид
(закапывает глаза) Великая компания!
"Да мне было страшно, но я это сделал"
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0
Ответ Tristan...
Ливерпуль полностью заслужил тот проход в финал. В первой игре Барса не наиграла на крупную победу 3-0, по мне так Ливерпуль был мощнее, в пользу Барсы было везение и Месси. Ливерпуль должен был выигрывать и первую игру. Как болельщику Барселоны - было обидно. Но как болельщику футбола - это были фантастические матчи. Был персонально рад за Клоппа. Он заслуживал взять ЛЧ
ты уже определись не наиграла барса на крупную победу или ливерпуль наиграл на выигрыш:)
0
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0
Ответ AlexZhano__
На самом деле, аномален не столько результат второй игры, сколько первой. Ну не пахло там разгромом, даже победой в 1 мяч не тянуло. Барселоне очень повезло тогда.
Просто в Барселоне играл лучший игрок мира, который забил 2 гола в первом матче и создал несколько хороших моментов для партнеров во втором. К сожалению, Альба, Суарес и другие подвели Барсу и Лео. В том сезоне были шикарные шансы на 3-й Требл...
+1
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