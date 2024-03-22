«Реал» следит за ситуацией вокруг Трента. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2025-го (Relevo)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Трент Александер-Арнолд Футбол

«Реалу» интересен правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.

Контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года, поэтому «Реал» внимательно следит за развитием событий, как и всегда в ситуациях, когда действующие договоры топ-игроков подходят к концу, пишет Relevo. За ситуацией вокруг англичанина также следят несколько европейских клубов.

Контактов между «Реалом» и «Ливерпулем» по поводу возможного трансфера еще не было. Интерес «Мадрида» существует, но реальных действий, направленных на подписание Трента, клуб пока не предпринимал. В «Реале» ценят Трента за гибкость – он может играть не только на правом фланге защиты, но и в центре обороны, и в центре поля. К 2025 году Дани Карвахалю будет 33 года, поэтому в «Реале» считают, что наступает идеальный момент для подписания футболиста столь высокого уровня на эту позицию.

Пока неизвестно, каковы намерения футболиста. «Ливерпуль» же захочет продлить с ним контракт, учитывая, что он воспитанник клуба и один из самых важных игроков в составе.

В этом сезоне Александер-Арнолд забил два гола и сделал десять результативных передач в 29 матчах за «Ливерпуль». Из-за травмы он не выходил на поле с 10 февраля.

Полную статистику 25-летнего воспитанника «Ливерпуля» можно найти здесь.

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58 комментариев
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А Трент сам в курсе ,что он может играть в центре обороны ?
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-1
+54
Удачи посмотреть за переподписанием контракта
+63
-11
+52
Ответ Stewart D.
реал будет следить за тем как летом ТАА продлит контракт и на этом всё и закончится
ну да, только агенты специально вкинули инфоповод про интерес других клубов чтобы улучшить свои позиции при продлении
+31
-3
+28
Ответ Timado77
Трент предан Ливерпулю, без шансов для Реала
Посмотрим, кто придет на место клоппа и как будет играть команда.
+25
-2
+23
Ответ Дживен Стераррд
А Трент сам в курсе ,что он может играть в центре обороны ?
Я тоже в шоке. На фланге с трудом обороняется 1 в 1, кого он в центре держать за Реал будет, Левандовски новый рекорд по скорости 5 голов установит.
+24
-4
+20
Трент предан Ливерпулю, без шансов для Реала
+16
-8
+8
Ответ Дворовый футболист
Дэвис и Трент на флангах обороны Ждем-с
Только если в фифе))
Без обид)
+7
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Выражу общее мнение всех фанатов Ливепуля:
Нипутю!
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жирная уточка
+6
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Трент это вообще не защитник, он только в атаке играть умеет. Клопп его очень долго встраивал в свою систему, наконец-то получилось. Но посмотрим как он будет без минимальных защитных навыков при новом тренере играть.
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0
+3
Хрент им, а не Трент
+14
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+2
Ответ Дворовый футболист
А что не так? С Дэвисом скорее всего уже решили
Трент вряд ли захочет уйти, он предан клубу и городу. Всякое, конечно, случается, но есть ощущение, что это будущий кэп Ливепуля.
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+2
Ответ airat
На кой черт вам защитник , вам центральный нападающий нужен нормальный , а не эгоистичный ребенок жуниор и мягкий Родриго
Тебе конечно виднее, Айрат.
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+2
Ответ airat
На кой черт вам защитник , вам центральный нападающий нужен нормальный , а не эгоистичный ребенок жуниор и мягкий Родриго
Ты новость внимательнее читай....
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+1
Ответ rigobersong
Я бы удивился, если бы они белым заинтересовались:) Хотя на фоне винисиаса, Трент просто снежок:))
И каталонский "ариец" тут как тут
+2
-1
+1
новость из ряда - бабка на лавочке сказала
+2
-1
+1
У меня Трент в Реале хз с какой версии фифы и песа играет всегда покупаю его
+4
-3
+1
реал будет следить за тем как летом ТАА продлит контракт и на этом всё и закончится
+11
-10
+1
Нафиг не нужон. Конечно Трент хорош на мяче, но дыра в защите на правом фланге - слишком дорогая плата за его скиллы
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Ответ Con$tantine
План другой - Карвахаль в центр (центральные защитники с возрастом не теряют качеств так быстро, как крайние), а Трента на край. Имхо
Чтоб с каждого навеса пропускать?
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Ответ sargerasxd
жирная уточка
Не утка, Романо подтвердил интерес
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Ответ Иван Nikittien
Настолько не нужен, что даже смешно. Уж явно проще будет взять Хакими, который воспитанник, все еще хочет вернуться. А не чела с непонятным самомнением, бездарно играющим в защите.
Его можно использовать в центре полузащиты, у него шикарное видение поля
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Ответ Виталик Кравченко
Только если в фифе)) Без обид)
А что не так?
С Дэвисом скорее всего уже решили
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Ответ Дживен Стераррд
А Трент сам в курсе ,что он может играть в центре обороны ?
Наверное перепутали с Джо Гомесом и вроде было что в опорной играл или это схема с 3 цз была
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Ответ Дживен Стераррд
А Трент сам в курсе ,что он может играть в центре обороны ?
ну иногда в билдапе он становится в тройку защитников по сути. Но назвать это игрой в центре защиты язык не поворачивается)
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Ответ SaH4r.
Трент фанат Барсы, он не раз говорил, что хотел бы там играть. Но скорее всего, он продлит контракт.
Поэтому он так знатно надругался на ней...)
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Ответ sargerasxd
жирная уточка
Романо подтвердил, что Мадрид следит за ситуацией и Relevo довольный надежный источник, который обычно не ошибается в отношении Реала.
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Ответ Qarasik
Комментарий скрыт
Клуб то королевский, но и игрок тоже не слабый
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Реал, который в матчах с Ливерпулем регулярно пользуется дырявостью этого клоуна, теперь хочет подписать этот безыдейный дуршлаг..?

Ага, ни разу ни топорные игры его агентов по выбиванию из Ливерпуля жирного контракта.. Поверили 👍
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Ещё года 3-4 думаю никуда не уйдет из ЛФК
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