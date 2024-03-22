«Реал» следит за ситуацией вокруг Трента. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2025-го (Relevo)

«Реалу» интересен правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд.

Контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года, поэтому « » внимательно следит за развитием событий, как и всегда в ситуациях, когда действующие договоры топ-игроков подходят к концу, пишет Relevo. За ситуацией вокруг англичанина также следят несколько европейских клубов.

Контактов между «Реалом» и « » по поводу возможного трансфера еще не было. Интерес «Мадрида» существует, но реальных действий, направленных на подписание Трента, клуб пока не предпринимал. В «Реале» ценят Трента за гибкость – он может играть не только на правом фланге защиты, но и в центре обороны, и в центре поля. К 2025 году Дани Карвахалю будет 33 года, поэтому в «Реале» считают, что наступает идеальный момент для подписания футболиста столь высокого уровня на эту позицию.

Пока неизвестно, каковы намерения футболиста. «Ливерпуль» же захочет продлить с ним контракт, учитывая, что он воспитанник клуба и один из самых важных игроков в составе.

В этом сезоне забил два гола и сделал десять результативных передач в 29 матчах за «Ливерпуль». Из-за травмы он не выходил на поле с 10 февраля.

Полную статистику 25-летнего воспитанника «Ливерпуля» можно найти здесь.