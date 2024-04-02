Эмери о Гвардиоле: «Пеп – лучший тренер мира. Быть лучшим – больше чем тактика, это значит быть скромным как личность и в работе с игроками, он научил многих новому подходу»

Теги Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Унаи Эмери Футбол

Унаи Эмери рассказал, почему считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

В 31-м туре АПЛ «Астон Вилла» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится завтра, 3 апреля, и начнется в 22:15 по московскому времени.

«Матчи с «Манчестер Сити» всегда волнуют. Задача моих игроков – быть последовательными. Выигрываем мы, проигрываем или играем вничью, главное – сохранять баланс.

Для меня Пеп [Гвардиола] – лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, я пришел к выводу, что он блестящий тренер и научил многих тренеров новому подходу к работе.

Он очень конкурентоспособен. Быть лучшим – это больше, чем просто тактика. Это значит быть скромным как личность и в работе с игроками. Думаю, он это доказал. Я сам стараюсь становиться лучше», – сказал главный тренер «Астон Виллы».

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22 комментария
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Пусть Алонсо выиграет Формулу-1 не в составе самовозки середины 00х Рено:)) Сколько побед у него с Минарди?:)
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Наследие Гвардиолы все поймут немногим позже
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Легко выигрывать когда у тебя самый дорогой состав! Ты наверное про МЮ? или Челси с ПСЖ чем хуже по потраченными средствами и близко нестоит! Надо ж признавать его величие - он доказывал своей игрой!
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+8
Ответ QWertY
Адекватные уже понимают. Чувак тренирует 16 лет, а у него уже больше трофеев чем у распиаренного Анчелотти, который к слову тоже брал трофеи с исключительно богатыми клубами. Вот только в отличие от итальяшки, Пеп не занимал 5е места в чемпе с топовым коллективом и не просирал чемпионство в лиге одной команды)
Вроде начал за здравие, а потом полилось, зачем так пренебрежительно писать об Анчелотти? Себя глупым выставляешь.
+9
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+7
Ответ Данзан Басаев
Наследие Гвардиолы все поймут немногим позже
Адекватные уже понимают. Чувак тренирует 16 лет, а у него уже больше трофеев чем у распиаренного Анчелотти, который к слову тоже брал трофеи с исключительно богатыми клубами. Вот только в отличие от итальяшки, Пеп не занимал 5е места в чемпе с топовым коллективом и не просирал чемпионство в лиге одной команды)
+15
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+3
Ответ akaAzazello
Пеп разве когда-то работал в клубах за пределами топ 6 по доходам по данным УЕФА? (ответ за 2023й год - нет - 3,6,2 место) Наполи 18й, Эвертон, Парму и Реджину вы там не найдете
А причем тут это? Или Анчелотти выигрывал с Наполи и Эвертоном что то стоящее? То что итальяшка опускался до этого уровня уже говорит о том, что он распиаренный коуч
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Несомненно Гвардиола лучший тренер в XXI веке.
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Он, Клопп и Анчелотти - легенды из ныне тренирующих
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Ответ Qarasik
Просто пацану свезло и сошлись звёзды. Потом Маур его унизил и пепка убежал в Германию за халявными чашками в команду обладателей требла. Как только там от него устали, он опять убежал в сити под огромные бюджеты, купил два состава и за 8 лет осилил 5 чемпионств и 1 ЛЧ.
Прекрасный наброс))
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Ответ akaAzazello
Потому оно и называется "наследие"! Другое дело, что судя по логике, вы имели ввиду что-то вроде "величие" Гвардиолы, но это нюансы
Вы правы, оговорка по Фрейду
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Ответ akaAzazello
Пеп разве когда-то работал в клубах за пределами топ 6 по доходам по данным УЕФА? (ответ за 2023й год - нет - 3,6,2 место) Наполи 18й, Эвертон, Парму и Реджину вы там не найдете
Барса Б? И выход в Сегунду
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Ответ zzzeeerrrooo
Барса Б? И выход в Сегунду
Статистка Пепа во 2й команде команде Барсы хороша - но может правильниее её сравнить с Зиданом (такой же легендой Мадрида, как Пеп в Барсе) в во 2й команде Мадрида? (где он даже не был официально тренером порядка полусезона - не было лицензии)

А потом уже по 3 Лиги Чемпионов у обоих - у Зидана на это ушло 5 тренерских лет, у Пепа в 2+ раза больше ;)
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Ответ QWertY
А причем тут это? Или Анчелотти выигрывал с Наполи и Эвертоном что то стоящее? То что итальяшка опускался до этого уровня уже говорит о том, что он распиаренный коуч
Ну ок.. Возмите другого тренера, кто работал со 2й командой большого клуба, а потом только с большим клубом.

Зинедин Зидан - 3 лиги чемпионов - как и у Гвардилы, но в 2+ раза меньше времени на это.

Ну и да - Зидан тренировался у Анчелотти в Юве 2 года, как игрок, и был пощником тренера в Мадриде.

PS: почитайте про мат.анализ - похоже, в институте вы отказались по какой-то причине от этого курса :(
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