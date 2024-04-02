Эмери о Гвардиоле: «Пеп – лучший тренер мира. Быть лучшим – больше чем тактика, это значит быть скромным как личность и в работе с игроками, он научил многих новому подходу»
Унаи Эмери рассказал, почему считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.
В 31-м туре АПЛ «Астон Вилла» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится завтра, 3 апреля, и начнется в 22:15 по московскому времени.
«Матчи с «Манчестер Сити» всегда волнуют. Задача моих игроков – быть последовательными. Выигрываем мы, проигрываем или играем вничью, главное – сохранять баланс.
Для меня Пеп [Гвардиола] – лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, я пришел к выводу, что он блестящий тренер и научил многих тренеров новому подходу к работе.
Он очень конкурентоспособен. Быть лучшим – это больше, чем просто тактика. Это значит быть скромным как личность и в работе с игроками. Думаю, он это доказал. Я сам стараюсь становиться лучше», – сказал главный тренер «Астон Виллы».
А потом уже по 3 Лиги Чемпионов у обоих - у Зидана на это ушло 5 тренерских лет, у Пепа в 2+ раза больше ;)
Зинедин Зидан - 3 лиги чемпионов - как и у Гвардилы, но в 2+ раза меньше времени на это.
Ну и да - Зидан тренировался у Анчелотти в Юве 2 года, как игрок, и был пощником тренера в Мадриде.
PS: почитайте про мат.анализ - похоже, в институте вы отказались по какой-то причине от этого курса :(