Эмери о Гвардиоле: «Пеп – лучший тренер мира. Быть лучшим – больше чем тактика, это значит быть скромным как личность и в работе с игроками, он научил многих новому подходу»

Унаи Эмери рассказал, почему считает Пепа Гвардиолу лучшим тренером мира.

В 31-м туре « » встретится с « ». Матч состоится завтра, 3 апреля, и начнется в 22:15 по московскому времени.

«Матчи с «Манчестер Сити» всегда волнуют. Задача моих игроков – быть последовательными. Выигрываем мы, проигрываем или играем вничью, главное – сохранять баланс.

Для меня Пеп [ ] – лучший тренер в мире. Анализируя его работу в Испании и здесь, в Англии, я пришел к выводу, что он блестящий тренер и научил многих тренеров новому подходу к работе.

Он очень конкурентоспособен. Быть лучшим – это больше, чем просто тактика. Это значит быть скромным как личность и в работе с игроками. Думаю, он это доказал. Я сам стараюсь становиться лучше», – сказал главный тренер «Астон Виллы».