На Спортсе – матч «Панатинаикоса» Лодыгина. Смотрите завтра чемпионат Греции в прямом эфире

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Панатинаикос АЕК Арис высшая лига Греция Юрий Лодыгин Магомед-Шапи Сулейманов Футбол

Покажем игру «Панатинаикос» – АЕК в среду в 21:00 мск.

Еще одна премьера у Спортса-вещателя: 3 апреля эксклюзивно покажем матч 3-го тура раунда плей-офф чемпионата Греции. «Панатинаикос» Юрия Лодыгина примет лидера – афинский АЕК.

Игру прокомментируют Вадим Лукомский и Илья Ковалев.

В чемпионате Греции после 26 матчей гладкого чемпионата топ-6 продолжает борьбу за медали и еврокубковые места. «Панатинаикос» начинал эту стадию на четвертом месте, АЕК – на втором. Команда Лодыгина благодаря победе в очном матче поднялась на третье, опередив «Олимпиакос», а АЕК вышел в лидеры благодаря двум победам на старте этой стадии сезона.


Кроме того, в чемпионском раунде участвуют «Ламия» и «Арис», где выступает Магомед-Шапи Сулейманов. Матч «Ариса» Шапи тоже вскоре покажем на Спортсе – 24 апреля в 19:30 мск сыграют с «Олимпиакосом».

3 комментария
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Отличная новость! Спортс прям неплохо развивается в части трансляций, причём всяких нестандартных штук, типа Китая и Греции. Можно сказать, нашли свою нишу на этом рынке. Так держать!
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Пошел за попкорном ☺️☺️☺️
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