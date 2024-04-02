На Спортсе – матч «Панатинаикоса» Лодыгина. Смотрите завтра чемпионат Греции в прямом эфире

Покажем игру «Панатинаикос» – АЕК в среду в 21:00 мск.

Еще одна премьера у Спортса-вещателя: 3 апреля эксклюзивно покажем матч 3-го тура раунда плей-офф чемпионата Греции. «Панатинаикос» примет лидера – афинский .

Игру прокомментируют Вадим Лукомский и Илья Ковалев.

В чемпионате Греции после 26 матчей гладкого чемпионата топ-6 продолжает борьбу за медали и еврокубковые места. « » начинал эту стадию на четвертом месте, АЕК – на втором. Команда Лодыгина благодаря победе в очном матче поднялась на третье, опередив «Олимпиакос», а АЕК вышел в лидеры благодаря двум победам на старте этой стадии сезона.



Кроме того, в чемпионском раунде участвуют «Ламия» и « », где выступает . Матч «Ариса» Шапи тоже вскоре покажем на Спортсе – 24 апреля в 19:30 мск сыграют с «Олимпиакосом».