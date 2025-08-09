3

«Бавария» продлила контракты с хавбеками Германии U17 Карлом и Майком

«Бавария» объявила о заключении новых соглашений с Леннартом Карлом и Уиздомом Майком.

Сроки контрактов с полузащитниками не уточняются.

Футболисты юношеской сборной Германии U17 выступают за команды мюнхенского клуба с 2022 года. 

Карл дебютировал за «Баварию» на недавнем клубном чемпионате мира в матче с «Оклендом» (10:0).

Что «Спартаку» делать со Станковичем?27506 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Баварии»
logoБавария
logoУиздом Майк
logoЛеннарт Карл
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Аль-Наср» Роналду предложил Коману 20-25 млн евро в год. Вингер «Баварии» еще не принял решение
108 августа, 13:55
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» с хет-триком Роналду разгромил «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
317 августа, 20:50
Эберль опроверг интерес «Баварии» к Джексону: «Никогда не разговаривал с ним»
37 августа, 19:33
Главные новости
«Аль-Наср» покупает Комана у «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов. Вингер будет зарабатывать 20-25 млн в год
31 минуту назад
«Кристал Пэлас» сыграет в Лиге конференций, «Ноттингем» – в Лиге Европы. CAS поддержал решение УЕФА об исключении лондонцев из ЛЕ
86 минут назад
Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»
168 минут назад
«Эвертон» и «Ман Сити» согласовали аренду Грилиша. Медосмотр – сегодня
1741 минуту назад
«МЮ» взял ЛЧ с двумя голами за 3 минуты. Кто справится быстрее?
42 минуты назадТесты и игры
Депутат Журова о потолке зарплат в РПЛ: «Людям трудно понять, почему футболисты получают такие деньги. Можно ввести систему бонусов: базовая ставка и доплаты за выдающиеся результаты»
4450 минут назад
Мостовой о потолке зарплат в РПЛ: «Не надо было их раздувать – и проблем бы не было. У нас полно футболистов, которые не заслуживают больших денег, и лучше играть они не начинают»
19сегодня, 09:33
Вратарь «Пэлас» Хендерсон заплатил 1000 фунтов за напитки для болельщиков в пабе после победы в Суперкубке Англии
11сегодня, 09:22
Франсеск Фабрегас: «Месси был единственным игроком, который должен был получать «Золотой мяч» каждый год. Если Ямаль продолжит в том же духе, то добьется такого же доминирования»
29сегодня, 09:13
Орлов о поражении «Зенита» от «Ахмата»: «На таких скоростях плотную оборону не вскрыть. Так уже в футбол не играют! Футболисты Семака должны понимать: они не фавориты сезона»
24сегодня, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Ростов» – «Пари НН» в Кубке обслужит Опейкина, на игру «Зенит» – «Рубин» назначен Чебан, на «Динамо» – «Краснодар» будет работать Фролов
4 минуты назад
Кроос о Виртце: «Ты особенный игрок с уникальными способностями и менталитетом. Я сразу заметил, что в тебе есть нечто большее. Ты поступил правильно, перейдя в «Ливерпуль»
220 минут назад
Дьяков о «Спартаке»: «Ни характера, ни желания, некачественный футбол. Полный крах. Увольнение Станковича – дело времени»
1029 минут назад
«Балтика» – лидер сезона РПЛ по xG. «Локомотив» – 2-й, «Акрон» – 3-й, «Зенит» – 4-й, «Рубин» – 5-й
343 минуты назад
Балотелли о мечте: «Играть за «Реал». Я ищу клуб, который мне доверяет – хочу поиграть еще 2-3 года»
656 минут назад
«Тоттенхэм» предложил 43 млн фунтов за Савио. «Ман Сити» хочет больше
5сегодня, 09:39
Ван Дейк о фанатах «Пэлас», прервавших минуту молчания в память о Жоте: «Я разочарован. Если эти люди довольны собой, что ж…»
7сегодня, 09:32
Осинькин о лимите: «Он касается 3-4 клубов, все могут подстроиться. Из-за введения нового РПЛ многое не потеряет»
7сегодня, 09:13
«Фулхэм» предложил 37 млн евро и бонусы за Кевина. «Шахтер» хочет 50 млн евро за вингера
4сегодня, 09:01
«Акрон» сыграет с ЦСКА. Ждем всех на домашнем матче Кубка!
сегодня, 08:59Реклама