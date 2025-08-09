«Бавария» продлила контракты с хавбеками Германии U17 Карлом и Майком

«Бавария » объявила о заключении новых соглашений с Леннартом Карлом и Уиздомом Майком .

Сроки контрактов с полузащитниками не уточняются.

Футболисты юношеской сборной Германии U17 выступают за команды мюнхенского клуба с 2022 года.

Карл дебютировал за «Баварию» на недавнем клубном чемпионате мира в матче с «Оклендом» (10:0).