Экс-опорник Франции Нзонзи вернулся в «Сток Сити». Контракт – на год

«Сток Сити» объявил о возвращении опорного полузащитника Стивена Нзонзи.

Клуб из Чемпионшипа подписал с 36-летним французом контракт до 30 июня 2026 года. Ожидается, что до конца августа Нзонзи будет набирать игровые кондиции.

Футболист уже выступал за «Сток » с 2012 по 2015 год. При нем команда занимала 13-е и дважды 9-е места в АПЛ. Нзонзи вновь будет играть в «Стоке» под 15-м номером.

Последним клубом хавбека был иранский «Сепахан», который он покинул этим летом свободным агентом. Также Нзонзи известен по выступлениям за сборную Франции, «Севилью», «Рому», «Блэкберн» и катарский «Аль-Райян».

Фото: stokecityfc.com