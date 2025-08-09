Экс-опорник Франции Нзонзи вернулся в «Сток Сити». Контракт – на год
«Сток Сити» объявил о возвращении опорного полузащитника Стивена Нзонзи.
Клуб из Чемпионшипа подписал с 36-летним французом контракт до 30 июня 2026 года. Ожидается, что до конца августа Нзонзи будет набирать игровые кондиции.
Футболист уже выступал за «Сток» с 2012 по 2015 год. При нем команда занимала 13-е и дважды 9-е места в АПЛ. Нзонзи вновь будет играть в «Стоке» под 15-м номером.
Последним клубом хавбека был иранский «Сепахан», который он покинул этим летом свободным агентом. Также Нзонзи известен по выступлениям за сборную Франции, «Севилью», «Рому», «Блэкберн» и катарский «Аль-Райян».
Фото: stokecityfc.com
