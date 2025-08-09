«Вендел где-то был 3 месяца, немного потренировался в России, вышел и стал лучшим – не сделал ни одной грубой потери и больше всех пробежал против ЦСКА». Лепехин о хавбеке «Зенита»
Константин Лепехин похвалил Вендела, несмотря на пропуск хавбеком предсезонки «Зенита».
«Человек где-то был три месяца, приехал в Россию, немного потренировался, вышел на поле и стал лучшим. Ну как это объяснить? Уровнем нашего чемпионата, классом самого Вендела – я не знаю.
В матче с ЦСКА (1:1) бразилец не сделал ни одной грубой потери и больше всех пробежал. Невероятно! Спроси любого футболиста РПЛ – хотели бы, чтобы против вас играл Вендел. Уверен, все замашут руками – нет-нет, не хочу (смеется)! Вот это действительно футболист! – сказал экс-защитник «Зенита».
