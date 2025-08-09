  • Спортс
«Ахмат» интересуется Марио. 34-летний экс-защитник ЦСКА и «Зенита» запросил высокую зарплату (Legalbet)

«Ахмат» интересуется Марио Фернандесом.

Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов не против поработать с экс-футболистом сборной России, сообщает Legalbet.

Сторона 34-летнего Марио считает, что работа с Черчесовым поможет игроку быстро набрать форму.

При этом бывший футболист ЦСКА и «Зенита» запросил у «Ахмата» «большие финансы».

Последним клубом Марио был «Зенит», который он покинул в 2024 году.

