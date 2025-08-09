«Ахмат» интересуется Марио. 34-летний экс-защитник ЦСКА и «Зенита» запросил высокую зарплату (Legalbet)
«Ахмат» интересуется Марио Фернандесом.
Главный тренер грозненцев Станислав Черчесов не против поработать с экс-футболистом сборной России, сообщает Legalbet.
Сторона 34-летнего Марио считает, что работа с Черчесовым поможет игроку быстро набрать форму.
При этом бывший футболист ЦСКА и «Зенита» запросил у «Ахмата» «большие финансы».
Последним клубом Марио был «Зенит», который он покинул в 2024 году.
