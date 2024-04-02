«Аякс» отстранил гендиректора из-за подозрений в инсайдерской торговле. Он приступил к работе 15 марта

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Футбол

«Аякс» отстранил генерального директора, приступившего к работе в марте.

Алекс Крус был назначен генеральным директором «Аякса» в августе 2023 года. Он приступил к своим обязанностям 15 марта – Крус не мог работать в течение года после ухода из АЗ, такой пункт был включен в его контракт с клубом из Алкмара. 

Сегодня «Аякс» объявил об отстранении гендиректора из-за подозрений в инсайдерской торговле. Он приобрел 17 000 акций амстердамского клуба летом прошлого года – за неделю до назначения на этот пост. 

«Мы глубоко встревожены тем, что это произошло в «Аяксе», поскольку это наносит серьезный ущерб клубу и всем, кто им дорожит. Действия Алекса Круса не соответствуют тому, что представляет собой «Аякс». Выбор времени для покупки акций указывает на инсайдерскую торговлю.

Компания, котирующаяся на бирже, не может мириться с таким нарушением закона, особенно если в нем замешан генеральный директор. Таким образом, после тщательного рассмотрения наблюдательный совет пришел к выводу, что нахождение Круса на посту генерального директора неприемлемо.

Я хочу подчеркнуть, что политика клуба будет продолжена с сохранением кадрового состава и продолжением того пути, по которому «Аякс» уже шел при Алексе», – говорится в заявлении председателя наблюдательного совета «Аякса» Майкла ван Прага.

Сам Крус заявил, что обратится в Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM), чтобы «прийти к независимому решению».

«Я был игроком «Аякса» с девяти лет. Я всегда был вовлечен в работу клуба, как игрок и как член клуба. Я купил акции в связи с верой в клуб. Не для того, чтобы быстро заработать, а как позитивный сигнал всем заинтересованным сторонам.

В последнее время я всегда говорил, что хочу, чтобы все внимание было сосредоточено на «Аяксе», а не на Алексе. Но мои моральные принципы говорят о том, что я не могу просто принять это решение наблюдательного совета. Теперь я обращусь в AFM, чтобы изложить свой вопрос и прийти к независимому решению.

Все это плохо влияет на обстановку вокруг «Аякса», и я искренне сожалею об этом. Надеюсь, этот период скоро закончится. С сегодняшнего дня я с тяжелым сердцем буду наблюдать со стороны за тем, что происходит в клубе. «Аякс» должен снова стать «Аяксом», – заявил Крус.

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6 комментариев
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Ну купил и купил, откуда у него могла быть уверенность, что его назначение приведёт к росту? Он что, суперзвезда?
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гендиректору Спартака напрячься! потенциальная смена на горизонте
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Так это Аякс, адекватный клуб. А МЮ распильщика ЭТХ не тронет ни за что
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Ответ Зубило
Ну купил и купил, откуда у него могла быть уверенность, что его назначение приведёт к росту? Он что, суперзвезда?
Видимо, можно влиять на стоимость акций, находясь во главе клуба и заниматься "повышением/понижением" акций, делая определенные заявления или решения.
+1
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а доказательства?
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Ответ mi1an
Видимо, можно влиять на стоимость акций, находясь во главе клуба и заниматься "повышением/понижением" акций, делая определенные заявления или решения.
Очевидная мысль, странно, что человек сверху не понял 🤨
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