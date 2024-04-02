«Аякс» отстранил гендиректора из-за подозрений в инсайдерской торговле. Он приступил к работе 15 марта

«Аякс» отстранил генерального директора, приступившего к работе в марте.

Алекс Крус был назначен генеральным директором «Аякса» в августе 2023 года. Он приступил к своим обязанностям 15 марта – Крус не мог работать в течение года после ухода из АЗ, такой пункт был включен в его контракт с клубом из Алкмара.

Сегодня «Аякс» объявил об отстранении гендиректора из-за подозрений в инсайдерской торговле. Он приобрел 17 000 акций амстердамского клуба летом прошлого года – за неделю до назначения на этот пост.

«Мы глубоко встревожены тем, что это произошло в «Аяксе», поскольку это наносит серьезный ущерб клубу и всем, кто им дорожит. Действия Алекса Круса не соответствуют тому, что представляет собой «Аякс». Выбор времени для покупки акций указывает на инсайдерскую торговлю.

Компания, котирующаяся на бирже, не может мириться с таким нарушением закона, особенно если в нем замешан генеральный директор. Таким образом, после тщательного рассмотрения наблюдательный совет пришел к выводу, что нахождение Круса на посту генерального директора неприемлемо.

Я хочу подчеркнуть, что политика клуба будет продолжена с сохранением кадрового состава и продолжением того пути, по которому «Аякс» уже шел при Алексе», – говорится в заявлении председателя наблюдательного совета «Аякса» Майкла ван Прага.

Сам Крус заявил, что обратится в Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM), чтобы «прийти к независимому решению».

«Я был игроком «Аякса» с девяти лет. Я всегда был вовлечен в работу клуба, как игрок и как член клуба. Я купил акции в связи с верой в клуб. Не для того, чтобы быстро заработать, а как позитивный сигнал всем заинтересованным сторонам.

В последнее время я всегда говорил, что хочу, чтобы все внимание было сосредоточено на «Аяксе», а не на Алексе. Но мои моральные принципы говорят о том, что я не могу просто принять это решение наблюдательного совета. Теперь я обращусь в AFM, чтобы изложить свой вопрос и прийти к независимому решению.

Все это плохо влияет на обстановку вокруг «Аякса», и я искренне сожалею об этом. Надеюсь, этот период скоро закончится. С сегодняшнего дня я с тяжелым сердцем буду наблюдать со стороны за тем, что происходит в клубе. «Аякс» должен снова стать « », – заявил Крус.