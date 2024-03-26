Холанд согласился перейти в «Барсу» летом 2022-го, но сделка сорвалась из-за финансовых проблем клуба

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Мино Райола агенты Альф-Инге Холанд Эрлинг Холанд Рафаэла Пимента Футбол

Эрлинг Холанд был готов перейти в «Барселону» в 2022 году.

Сегодня появилась информация о том, что каталонский клуб хочет подписать нападающего «Манчестер Сити» в 2025 году.

«Барселона» уже пыталась подписать Холанда в прошлом. До перехода Роберта Левандовского каталонцы работали над трансфером норвежца – контакты с его отцом и Мино Райолой, который тогда был агентом форварда, начались в апреле 2021-го. Они прилетали в Барселону, чтобы познакомиться со спортивным проектом клуба, затем отправились в Мадрид, а потом – в Англию, где посетили базы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуля».

Через несколько месяцев, летом 2021-го, когда из «Барселоны» ушел Лео Месси, Холанд не покинул «Боруссию», но дал согласие на переход в каталонский клуб летом 2022-го.

В марте 2022-го Хави летал в Мюнхен, чтобы встретиться с Холандом лично и рассказать о деталях проекта. Эрлинг был очень воодушевлен в связи с возможностью оказаться в «Барселоне», однако сделка сорвалась из-за тяжелого финансового положения клуба. В итоге «Барса» подписала Левандовского за 45+5 млн евро.

Несмотря на ту неудачу, двери «Барсы» по-прежнему открыты для Холанда. В ходе прошлого месяца клуб сделал новый запрос по форварду – его агенту Рафаэле Пименте. Она встречалась со спортивным директором сине-гранатовых Деку.

Теперь каталонцы намерены подписать Холанда летом 2025-го.

В этом сезоне Холанд забил 29 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Статистику 23-летнего нападающего можно найти здесь.

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43 комментария
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МундяДепортиво также сообщает, что Беллингем и Мбаппе лично ночевали у офисы Лапорты, чтобы перейти в клуб мечты - Барсу. Но у каталонского клуба закончились бесплатные подписки от спотифай, и сделка из-за этого сорвалась
+89
-18
+71
Я хотел купить Ламборджини, но в связи с финансовыми проблемами, Купил Ваз 2106.😎😎😎😎😎😎
+29
-1
+28
Верим
+26
-7
+19
Мудо Депортиво - несерьёзный источник.
+16
-5
+11
Боже, ну зачем такой бред писать? Отец Эрлинга давал интервью, где говорил, что кроме МС реальных вариантов и не было у них.
+11
-2
+9
Ответ & Co1366
Мудо Депортиво - несерьёзный источник.
Марка или ас другое дело, да?🤡
+18
-12
+6
Ответ Benjamin
Марка или ас другое дело, да?🤡
Примерно, как Марка для РМ.
+6
0
+6
А ребята из руководства Барселоны уже собрали деньги на билеты ПСЖ - Барса? Новость проходила, что для них шок - билет за несколько сотен Евро)
+12
-7
+5
AS и Mundo Deportivo соревнуются, кто напишет больший бред
+7
-2
+5
Выглядит как правда
+4
0
+4
- Мы - великий клуб!
- Что по зарплате?
- Мы - великий клуб!
- По зарплате что?
- Зарплата - будет!
- Сколько?
- ...
- Сколько?
- Мы - великий клуб!
+8
-5
+3
Ответ Sergey125684
Не понимаю, что происходит в комментах, такое ощущение, что пишут школьники. Барса и Реал мечта любого футболиста, не важно в каком состоянии клуб. Пройдет пару лет, клуб выправит своё состояние + академики(Форт,Кубарси,Фермин,Ямал),которые уже показывают топ уровень, играя всего пол сезона в основной команде. Тогда посмотрим, кто будет смеяться.
Думаю Холланду куда приятнее смотреть на количество нулей в своей зарплате в МС, чем на то, что сможет дать ему Барса. Да и играть с Де Брюйне - куда приятнее, чем с Фермином...) Поэтому в Барсе его не будет!...)
+5
-2
+3
сезон охотничьих рассказов открывается...
+2
0
+2
Тейлор Свифт согласилась со мной переспать, но сделка сорвалась из-за финансовых проблем у меня)))
+2
0
+2
Ответ Benjamin
Марка или ас другое дело, да?🤡
Подпись в конце сообщения? Оригинально
+5
-3
+2
Не понимаю, что происходит в комментах, такое ощущение, что пишут школьники.
Барса и Реал мечта любого футболиста, не важно в каком состоянии клуб.
Пройдет пару лет, клуб выправит своё состояние + академики(Форт,Кубарси,Фермин,Ямал),которые уже показывают топ уровень, играя всего пол сезона в основной команде.
Тогда посмотрим, кто будет смеяться.
+16
-14
+2
Барса несмотря на финансовые проблемы 😃везде что то пытается кого то купить, хотя сама и не в состоянии
+4
-2
+2
Ответ Растиньяк
Это корпоративная газета ФК Барселона так то
Вполне вероятно, что это пиар. Нуньес (в 90-е шеф Барсы) владел ТВ каналом, Берлускони принадлежал первый ТВ канал Италии. Лапорта не изобрёл велосипед.
+1
0
+1
Ответ Sergey125684
Не понимаю, что происходит в комментах, такое ощущение, что пишут школьники. Барса и Реал мечта любого футболиста, не важно в каком состоянии клуб. Пройдет пару лет, клуб выправит своё состояние + академики(Форт,Кубарси,Фермин,Ямал),которые уже показывают топ уровень, играя всего пол сезона в основной команде. Тогда посмотрим, кто будет смеяться.
Не понимаю, что происходит в комментах, такое ощущение, что пишут школьники.
Барса и Реал мечта любого футболиста, не важно в каком состоянии клуб.
Пройдет пару лет, клуб выправит своё состояние + академики(Фати, Тодибо, Пуч, Карлес Перес),которые уже показывают топ уровень, играя всего пол сезона в основной команде.
Тогда посмотрим, кто будет смеяться.

Забавно смотреть на ваш коммент,спустя 5 лет ничего не изменилось, ну кроме того, что долгов стало еще больше))))
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Все таки надо иметь определённый талант чтобы придумывать такой мусор.
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Спасли Эрлингу карьеру
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При всём уважении к "Барселоне", но мне кажется, что максимум, что они смогут сделать - это не подписать, а подписаться на Холланда в соцсетях.
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В плане медийности, привлечение всевозможных спонсоров и получения весомых дополнительных доходов из-за возможного противостояния между - Холланд/Мбаппе, по аналогии Месси/Роналду, в этой связи повышенное внимание к Эль- Класико между лучшими Клубами мирового футбола Реал/Барселона - трансфер Холланда в Барсу выглядет очень даже логичным и заманчивым..
Думаю, что и Тебас уже заинтересован и будет помогать в осуществлении задуманного Лапортой приобретения:)))
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-Алло, это Мундо Депортиво? Это Холланд, я в 2022 был готов перейти в Барселону, пока!
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ДЕНЕГ НЕТ, НО ХОЛАНД БУДЕТ!
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Боюсь даже представить, если бы вместо Левы подписали Эрлинга....
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Если только взять в аренду
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Ответ mqh9pzrxgf
Подпись в конце сообщения? Оригинально
Всего лишь характеристика того, для кого это сообщение
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Ответ & Co1366
Мудо Депортиво - несерьёзный источник.
Я бы даже сказал мусорный
0
0
0
Ответ Roman
МундяДепортиво также сообщает, что Беллингем и Мбаппе лично ночевали у офисы Лапорты, чтобы перейти в клуб мечты - Барсу. Но у каталонского клуба закончились бесплатные подписки от спотифай, и сделка из-за этого сорвалась
Буквально тоже самое писали о Левандовски, причем первым об этом написал Sport. Т.е выбор был между Левандовски и Холландом, но за второго требовали больше (плюс дикий подписной бонус).
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