Педри о лучшем в истории: «Месси, без сомнений. Но Криштиану – тоже отличный игрок»

Теги Криштиану Роналду МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Педри Футбол

Педри считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

В ходе интервью с The Residency у полузащитника «Барселоны» спросили, кого он считает величайшим игроком в истории футбола.

«Месси, без сомнений. Но Криштиану – тоже отличный игрок», – сказал Педри.

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35 комментариев
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Ответ Эркинбек Апаканов
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Лучше бы сказал в стиле многолетнего капитана и легенды Реала -
Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»
+30
-9
+21
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
Он тоже бчкшник?
Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»
+21
-5
+16
Ответ Rad0
Комментарий удален модератором
Сколько 5-кратных победителей ЛЧ есть в футболе? Бэйл, Бензема, Марсело, Начо, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско Карвахаль... Это разве какое-то уникальное достижение?) В 20 веке были мужики, которые брали 5 подряд ЛЧ, а у одного вовсе 6 титулов)

Вот если бы у него было 8 ЗМ или 6 ЗБ, то это другое дело. Такое количество ЗМ и ЗБ есть только у одного человека - уникальные рекорды!
+15
-5
+10
База
Месси - величайший
Криш - просто отличный игрок
+29
-19
+10
Мудрый мальчик.
+12
-3
+9
Ответ Rad0
Комментарий скрыт
Если бы у бабушки...
+9
-1
+8
Месси - Лучший!
Роналду- Криштиану! 😁
+12
-5
+7
Ответ Rad0
Комментарий скрыт
Из перечисленных тобой только Кина можно назвать жёстким типом. Батт и Рууд скорее спокойные. Но ок, допустим, что все трое жёсткие. И каким образом кого-то должно надломить присутствие в твоей команде жёстких ребят, которые за тебя всегда заступятся и в случае чего наваляют игрокам соперника, если те захотят по ногам тебя полупить? Где логика вообще в твоих словах?
+7
-1
+6
Месси гений ! Он внёс большой след в историю Барселоны и я очень рад что видел это своими глазами .
+6
-1
+5
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий скрыт
Клуб не имеет значения, если по честному любой игрок скажет что Месси величайший игрок за всю историю, это факт
+5
0
+5
Педри всё правильно сказал, Месси лучший, а Криштиану всего то отличный игрок
+3
0
+3
Ответ Men77
Месси - Лучший! Роналду- Криштиану! 😁
Роналду не настоящий, а португальский :)
+3
-1
+2
Ответ Эркинбек Апаканов
Комментарий скрыт
игрок Барсы может сказать что угодно ведь вместе уже давно не игрок Барселоны
+3
-1
+2
Ответ Tristan...
Он тоже бчкшник? Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»
Но против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, самый титулованный футболист в истории! 🐐🇦🇷
+1
0
+1
Ответ Rad0
Комментарий скрыт
Барса в 2005-2006 годах была сильнейшим клубом мира. Пробиться в её основу в 18 лет >>> пробиться в основу кризисного Маню в 18 лет.

И Месси если что заспавнился от Испании в 10 раз дальше Замыкалдыча. В Аргентине, а не Португалии. Так что это только проблемы бруска, что Месси достиг Барсы в 13 лет, а Роналду Реала в 25 лет. Родиться надо было таким же талантливым, как Лео, а не бегунком полубездарным. Так бы может тоже еще в детстве в Мадрид/Барселону поехал((
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+1
Ответ Rad0
Комментарий удален модератором
Это слова Педри, а не мои
+2
-1
+1
Ответ Rad0
Имею право фантазировать о том, что было бы, ЕСЛИ бы, предъявить что-то хочешь?)
Не,не,не. Фантазёрам без предъяв.)))
+2
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Ответ Tristan...
База Месси - величайший Криш - просто отличный игрок
отличный бомбардир , а не футболист
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Ответ VERBLYUD
Сколько 5-кратных победителей ЛЧ есть в футболе? Бэйл, Бензема, Марсело, Начо, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско Карвахаль... Это разве какое-то уникальное достижение?) В 20 веке были мужики, которые брали 5 подряд ЛЧ, а у одного вовсе 6 титулов) Вот если бы у него было 8 ЗМ или 6 ЗБ, то это другое дело. Такое количество ЗМ и ЗБ есть только у одного человека - уникальные рекорды!
Как не уникально? Все эти игроки с одного клуба)
+1
-1
0
Аккуратно
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-3
0
Ответ Tristan...
База Месси - величайший Криш - просто отличный игрок
Комментарий удален модератором
Ответ AF007
Барса в 2005-2006 годах была сильнейшим клубом мира. Пробиться в её основу в 18 лет >>> пробиться в основу кризисного Маню в 18 лет. И Месси если что заспавнился от Испании в 10 раз дальше Замыкалдыча. В Аргентине, а не Португалии. Так что это только проблемы бруска, что Месси достиг Барсы в 13 лет, а Роналду Реала в 25 лет. Родиться надо было таким же талантливым, как Лео, а не бегунком полубездарным. Так бы может тоже еще в детстве в Мадрид/Барселону поехал((
сколько злобы в твоих словах. Чего злой такой?
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Ответ Rad0
сколько злобы в твоих словах. Чего злой такой?
Вообще-то я фанат Роналду с 2001 года
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Их только по статистике ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Португальца7.
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷
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этой фразой вообще можно завершить спор, ведь это гипотеза: Месси великий и лучший, Рон тоже хороший игрок, но до Месси не дотягивает немного
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Месси-лучший футболист
Роналду-лучший спортсмен
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Ответ Sulim Aydamirov
Месси-лучший футболист Роналду-лучший спортсмен
Либо футбол это не спорт, либо одно противоречит другому. Либо ты тупо про то, что Замыкалдыч более высокий и с̶е̶к̶с̶у̶а̶л̶ь̶н̶ы̶й накачанный
+2
-2
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