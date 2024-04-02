Педри о лучшем в истории: «Месси, без сомнений. Но Криштиану – тоже отличный игрок»

Педри считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.

В ходе интервью с The Residency у полузащитника «Барселоны» спросили, кого он считает величайшим игроком в истории футбола.

« , без сомнений. Но Криштиану – тоже отличный игрок», – сказал .