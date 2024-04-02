Педри о лучшем в истории: «Месси, без сомнений. Но Криштиану – тоже отличный игрок»
Педри считает, что Лионель Месси лучше Криштиану Роналду.
В ходе интервью с The Residency у полузащитника «Барселоны» спросили, кого он считает величайшим игроком в истории футбола.
«Месси, без сомнений. Но Криштиану – тоже отличный игрок», – сказал Педри.
Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»
Серхио Рамос: «Месси – лучший игрок, появлявшийся в футболе. Я страдал, играя против него. Теперь наслаждаюсь»
Вот если бы у него было 8 ЗМ или 6 ЗБ, то это другое дело. Такое количество ЗМ и ЗБ есть только у одного человека - уникальные рекорды!
Месси - величайший
Криш - просто отличный игрок
Роналду- Криштиану! 😁
И Месси если что заспавнился от Испании в 10 раз дальше Замыкалдыча. В Аргентине, а не Португалии. Так что это только проблемы бруска, что Месси достиг Барсы в 13 лет, а Роналду Реала в 25 лет. Родиться надо было таким же талантливым, как Лео, а не бегунком полубездарным. Так бы может тоже еще в детстве в Мадрид/Барселону поехал((
Несомненно это футбольная Эпоха Лео Месси. 🐐🇦🇷
Роналду-лучший спортсмен