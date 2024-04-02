Варан о сотрясениях мозга: «После них я провел худшие матчи в карьере – с Германией на ЧМ-2014 и с «Сити» в ЛЧ в 2020-м. Я был как зритель. Ошибки не свалились с неба»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы ЧМ-2014 Рафаэль Варан Здоровье Футбол

Рафаэль Варан высказался о проблеме сотрясений мозга в футболе.

– У вас когда-нибудь были сотрясения?

– Да, несколько. Если взять три худших матча в моей карьере, то за несколько дней до двух из них я получил сотрясение. Эти худшие игры – против Германии в четвертьфинале ЧМ-2014 и против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов в 2020-м.

– Можете детально вспомнить сотрясение, полученное на ЧМ-2014?

– Мы играли против Нигерии в 1/8 финала. В начале второго тайма после навеса мяч прилетел мне в висок, и я улетел в сетку ворот соперника. Я доиграл, но на автопилоте. Не уверен, что смог бы ответить, если бы кто-то со мной заговорил в тот момент. Не помню этот матч.

В самолете после матча я плохо себя чувствовал и сообщил об этом. Затем я попытался следовать правилам восстановления в таких случаях, хорошо есть и отдыхать. Я не был в нормальном состоянии, поэтому обо мне заботились. Я потерял вес из-за обезвоживания. Я потерял форму. Но я не собирался пропускать четвертьфинал чемпионата мира из-за того, что я немного устал.

– Как проявлялись симптомы?

– У меня болели глаза. Потом я задавался вопросом: если бы я знал, что это было сотрясение, то ушел бы с поля? Я даже не знаю, были ли такие тесты десять лет назад. Как в тот момент я мог понять, могу продолжать играть или нет? Врачей тоже винить нельзя, но это немного дурацкая ситуация. Десять лет я не хотел говорить об этом, потому что это может звучать как оправдание. Я не хотел их искать, потому что это и не оправдание вовсе.

– Что насчет сотрясения, полученного в составе «Реала»?

– В матче чемпионата я сыграл головой после углового, мне пришлось покинуть поле. Я следовал 5-дневному протоколу восстановления. Потом было несколько выходных. Помню, я чувствовал себя ужасно уставшим, но думал, что это обычное состояние для конца сезона.

Когда начались тренировки, я не до конца восстановился от усталости, связанной с сотрясением. Я готовился к матчу с «Ман Сити», не имея энергии, но не осознавал, что это связано с тем стыком. Может, если бы мне провели тест, то я бы решил восстанавливаться дольше, чтобы потом сыграть с нормальным уровнем энергии.

– Как это сотрясение повлияло на вашу игру против «Манчестер Сити»?

– Я почувствовал это еще на разминке. Сказал самому себе: «Проснись». Хотелось ударить себя по лицу. Во время матча первые три единоборства с моим участием были хорошими, но я действовал слишком медленно, не мог сконцентрироваться. Я был словно зрителем. Матч сложился для меня плохо («Ман Сити» дважды забил после индивидуальных ошибок Варана – Sports.ru). Оглядываясь назад, я понимаю, что все это было связано с тем ударом.

Я никогда не проваливался в таких важных матчах. Наоборот, в них я был особенно сконцентрирован. Сначала я воспринимал этот вылет как своей личный, несмотря на то, что у всей команды был не лучший день. Я задавал себе много вопросов, а потом понял, что эти необычные ошибки не свалились с неба, – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
даже если у него и были сотрясения, то почему не сказать на разминке что ты плохо себя чувствуешь? безответственно подставил команду в любом случае
+13
-1
+12
Ответ Алексей Алекс
отмазки чел , косячил признай)
Зачем ему отмазываться спустя 5 и 10 лет со своих косяков? Тем более он признал что 1 из 3 косяков у него был без сотрясения
+9
-1
+8
Сейчас Кариус придет и все расскажет про ваш Реал
+6
-3
+3
Это и сейчас звучит как оправдание, слабо верится что врачи ничего не заметили
+4
-2
+2
- ...
- ...
Проходит 4 года.
- Пора!
0
0
0
Ответ V@d!m
даже если у него и были сотрясения, то почему не сказать на разминке что ты плохо себя чувствуешь? безответственно подставил команду в любом случае
Да не было там сотрясения , я сам болельщик Мю и реала , я сам врач , во первых от мяча прилетевшего в висок не получают сотрясение мозга , во вторых симптомы при сотрясении не просто «плохо себя чувствовал» а это явное головокружение и чувства тошноты и даже рвота , при таких головокружения он не смог бы продолжать играть , похоже он просто оправдывает свои плохие сезоны , даже если я и болею за самого варана и за его клубы на которых он выступал , то говорить такое это абсурд
+2
-2
0
Ответ V@d!m
даже если у него и были сотрясения, то почему не сказать на разминке что ты плохо себя чувствуешь? безответственно подставил команду в любом случае
Эгоизм игроков - не готовы, но всё-равно хотят играть.

Если же (микро) сотрясение происходит в процессе чего-то (в данном случае игры) - то сам человек может и не понять, особенно если впервые - в т.ч. и поэтому последние несколько лет врачи стали тщательнее проверять игроков после эпизодов с головой.
0
0
0
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Да не было там сотрясения , я сам болельщик Мю и реала , я сам врач , во первых от мяча прилетевшего в висок не получают сотрясение мозга , во вторых симптомы при сотрясении не просто «плохо себя чувствовал» а это явное головокружение и чувства тошноты и даже рвота , при таких головокружения он не смог бы продолжать играть , похоже он просто оправдывает свои плохие сезоны , даже если я и болею за самого варана и за его клубы на которых он выступал , то говорить такое это абсурд
Вероятно, речь тут идёт всё-таки о микро-сотрясениях мозга, когда указанные вами симптомы не появляются явно. И сам человек, особенно в первый раз, может не осозновать даже сам факт его получения (ну может, кроме боксёров).

Тут вопрос, почему врачи допустили выход Варана на поле в обоих случаях - ведь медицинские тесты бы он не сдал.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий