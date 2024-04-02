ЦСКА подписывал в среднем самых молодых игроков в последние 5 лет. «Зенит» – 5-й, «Спартак» – 7-й
Средний возраст игроков, подписанных ЦСКА за последние 5 лет, самый низкий в РПЛ.
Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, за последние 10 транcферных окон (с июля 2019 года) армейцы приобрели футболистов со средним возрастом 23,9 года.
В топ-10 за этот период входят:
1. ЦСКА – 23,9 года (за период с июля 2014 по июнь 2019 года – 23,36).
2. «Ростов» – 23,94 года (26,02).
3. «Локомотив» – 23,96 года (27,02).
4. «Оренбург» – 23,97 года (26,77).
5. «Зенит» – 23,99 года (25,75).
6. «Крылья Советов» – 24 года (25,26).
7. «Спартак» – 24,69 года (24,65).
8. «Ахмат» – 24,8 года (24,48).
9. «Урал» – 24,91 года (25,24).
10. «Динамо» – 25,22 года (27,33).
Это как средняя температура по больнице.
В возрасте младших юношей это действительно разница. В случае с взрослыми мужиками - повод потрендеть о том-о сём, не более.
Больше всех вырос в цене 18-летний полузащитник «МЮ» Кобби Майну. Он прибавил +29 млн. евро (было 8). 2-е место в рейтинге занял 17-летний защитник «Барсы» Пау Кубарси +25 млн. (1,5). В тройке 19-летний хавбек «Баварии» Александар Павлович +25 млн. (2).
Самым подешевевшим футболистом стал защитник «Баварии» Киммих — 15 миллионов (от 75). За ним 19 игроков, потерявших по 10 млн. евро.
1-е место в списке самых дорогих футболистов делят форварды Холланд, Беллингем и Мбаппе. Их стоимость оценивается в 180 млн. евро
Адамов - 26 лет
Эракович - 23
Нино - 27
Сантос - 30
Фернандес - 33,5
Барриос - 30,5
Клаудиньо - 27
Вендел - 27
Мостовой - 27
Артуро - 26
Кассьерра - 27
Средний возраст стартовый состава Зенит 27,6 лет, да и то за счёт серба опять же, а так вообще 28. Старее стартовые составы только у Урала и Ахмата, которые потому и борятся за выживание, что на большее пешехода уже не тянут...
"богатсва" Зенита некому вроде не мешали )