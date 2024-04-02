ЦСКА подписывал в среднем самых молодых игроков в последние 5 лет. «Зенит» – 5-й, «Спартак» – 7-й

Средний возраст игроков, подписанных ЦСКА за последние 5 лет, самый низкий в РПЛ.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, за последние 10 транcферных окон (с июля 2019 года) армейцы приобрели футболистов со средним возрастом 23,9 года.

В топ-10 за этот период входят:

1. – 23,9 года (за период с июля 2014 по июнь 2019 года – 23,36).

2. « » – 23,94 года (26,02).

3. « » – 23,96 года (27,02).

4. «Оренбург» – 23,97 года (26,77).

5. « » – 23,99 года (25,75).

6. «Крылья Советов» – 24 года (25,26).

7. « » – 24,69 года (24,65).

8. «Ахмат» – 24,8 года (24,48).

9. «Урал» – 24,91 года (25,24).

10. «Динамо» – 25,22 года (27,33).