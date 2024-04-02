ЦСКА подписывал в среднем самых молодых игроков в последние 5 лет. «Зенит» – 5-й, «Спартак» – 7-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Ахмат Урал Оренбург CIES Футбол

Средний возраст игроков, подписанных ЦСКА за последние 5 лет, самый низкий в РПЛ.

Согласно подсчетам Международного центра спортивных исследований, за последние 10 транcферных окон (с июля 2019 года) армейцы приобрели футболистов со средним возрастом 23,9 года.

В топ-10 за этот период входят:

1. ЦСКА – 23,9 года (за период с июля 2014 по июнь 2019 года – 23,36).

2. «Ростов» – 23,94 года (26,02).

3. «Локомотив» – 23,96 года (27,02).

4. «Оренбург» – 23,97 года (26,77).

5. «Зенит» – 23,99 года (25,75).

6. «Крылья Советов» – 24 года (25,26).

7. «Спартак» – 24,69 года (24,65).

8. «Ахмат» – 24,8 года (24,48).

9. «Урал» – 24,91 года (25,24).

10. «Динамо» – 25,22 года (27,33).

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29 комментариев
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По сути средний возраст приобретаемых футболистов ни о чем не говорит.
Это как средняя температура по больнице.
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Ответ Jamil Javadov
Автор писать научись...в заголовке пишешь последние пять лет...а в статье потом пишешь с 2014 года по 2019... определись уже
По-русски читаешь с трудом?
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+7
Локо заметно "помолодел", что собственно и соответствует клубной политике последних лет.
+4
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Разница между первым и пятым местом в 6 месяцев....
В возрасте младших юношей это действительно разница. В случае с взрослыми мужиками - повод потрендеть о том-о сём, не более.
+4
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Ответ Зайцев Руслан
Самым подешевевшим должен быть Промес
Он на данный момент имеет прочерк в графе «стоимость»
+4
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Ответ Зайцев Руслан
Самым подешевевшим должен быть Промес
Что мертво, умереть не может
+2
0
+2
Если кому-то интересно. Transfermarkt назвал самых подорожавших и самых подешевевших игроков после весеннего обновления стоимости в 2024 году.
Больше всех вырос в цене 18-летний полузащитник «МЮ» Кобби Майну. Он прибавил +29 млн. евро (было 8). 2-е место в рейтинге занял 17-летний защитник «Барсы» Пау Кубарси +25 млн. (1,5). В тройке 19-летний хавбек «Баварии» Александар Павлович +25 млн. (2).
Самым подешевевшим футболистом стал защитник «Баварии» Киммих — 15 миллионов (от 75). За ним 19 игроков, потерявших по 10 млн. евро.
1-е место в списке самых дорогих футболистов делят форварды Холланд, Беллингем и Мбаппе. Их стоимость оценивается в 180 млн. евро
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По сути средний возраст приобретаемых футболистов ни о чем не говорит. Это как средняя температура по больнице.
Особенно когда разница между 1м и 5м местом девять сотых 😐
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Ответ el ruso guapo
Ну и? Зенит за это время выиграл 5 раз, а ЦСКА 0. Кому вообще это интересно, если результата от этого никакого.
а кто говорит что это гарантия результата? самых молодых обычно как раз не от богатства берут
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Толку, что Зенита 5-й, если Веган игрокам младше 26 лет принциально играть не даёт. Вся молодёжь глухо на скамейке. Сейчас младше 26 лет в основе у Семака только Эракович.
Адамов - 26 лет
Эракович - 23
Нино - 27
Сантос - 30
Фернандес - 33,5
Барриос - 30,5
Клаудиньо - 27
Вендел - 27
Мостовой - 27
Артуро - 26
Кассьерра - 27

Средний возраст стартовый состава Зенит 27,6 лет, да и то за счёт серба опять же, а так вообще 28. Старее стартовые составы только у Урала и Ахмата, которые потому и борятся за выживание, что на большее пешехода уже не тянут...
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Ответ FilinMD
Он на данный момент имеет прочерк в графе «стоимость»
Быстро списали в утиль, хороший ресурс
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А сколько из них в основе заиграли?
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Ответ Зайцев Руслан
докукарекаешся. тише будь
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Ответ munhin
А толку то? ))
так толку и не должно быть. самых молодых обычно не от богатства берут
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Ответ ShadyL
так толку и не должно быть. самых молодых обычно не от богатства берут
ну берут, а толку то все равно нет, шесть лет назад
"богатсва" Зенита некому вроде не мешали )
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Ответ Рагнар Лодброк
от тебя ?
блин, даже отвечать как-то скучно ...
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Ладно хоть Джона Терри не подписали)))))
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Ответ Jamil Javadov
Автор писать научись...в заголовке пишешь последние пять лет...а в статье потом пишешь с 2014 года по 2019... определись уже
там в статье (в скобках) идёт сравнение с 2014 по 2019. А отчёт (тоже в скобках) пишут с июля 2019
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