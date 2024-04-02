Роналду в 4-й раз за сезон стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии. В марте у него хет-трик «Аль-Таи», который был в меньшинстве с 36-й

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раэд Аль-Таи Футбол

Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

В марте нападающий принял участие в двух матчах «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии. В игре с «Аль-Раэдом» (1:3) Роналду отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями, а в матче против «Аль-Таи» (5:1), который с 36-й минуты играл в меньшинстве, оформил хет-трик.

Для Роналду это четвертый приз лучшему игроку месяца в саудовской лиге за сезон. Ранее он получал награду в августе, сентябре и декабре.

На счету нападающего 33 гола и 11 результативных передач в 34 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 26 мячами.

Полную статистику 39-летнего нападающего можно изучить здесь.

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9 комментариев
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Стоит признать, агент сыграл по хитрому с Роналду. Поскольку тот гонится за личной статой, то че бы не съездить на пару-тройку лет. Рекорд будет на десятилетия, бабла несколько вагонов выгрузят при этом. Бегать сильно быстро не надо - как только он мяч получает, то у защитников странным образом амнезия наступает. В целом хороший вариант
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Ответ Filipp Gorski
Отличный заголовок. Еще бы написали «В матче у него хет-трик «Аль-Таи», который был в меньшинстве с 36-й, которые всю неделю не ели, основные лидеры были травмированы, у капитана команды была диарея, играли без тренера и пол команды бегали босяком
В целом так ситуация и обстоит в 14 из 18 команд в верблюдшипе
+3
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Молодец Роналду, нашёл своё место. А когда дела и в Саудовской Аравии пойдут неважно, то можно сделать операцию по смене пола и продолжать ставить рекорды в какой-нибудь женской лиге.
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Ответ Великий Алонсо
Чего уж тут говорить, величайший футболист всех времен! Роналду, Пеле, Марадона, а потом уже все остальные 👍👍👍
Роналду,Пеле,Марадона? По мнению многих он даже не лучший из Роналдо)
+1
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+1
Отличный заголовок. Еще бы написали «В матче у него хет-трик «Аль-Таи», который был в меньшинстве с 36-й, которые всю неделю не ели, основные лидеры были травмированы, у капитана команды была диарея, играли без тренера и пол команды бегали босяком
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У Митровича 4 гола в марте и Хиляль выиграл все матчи, но награда ушла к Роналду. Вот, что делает пиар.
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Ответ Пашка Донофф
Стоит признать, агент сыграл по хитрому с Роналду. Поскольку тот гонится за личной статой, то че бы не съездить на пару-тройку лет. Рекорд будет на десятилетия, бабла несколько вагонов выгрузят при этом. Бегать сильно быстро не надо - как только он мяч получает, то у защитников странным образом амнезия наступает. В целом хороший вариант
На Евро через 3 месяца вся эта бутафория рухнет как карточный домик)
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