Роналду в 4-й раз за сезон стал игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии. В марте у него хет-трик «Аль-Таи», который был в меньшинстве с 36-й

Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии.

В марте нападающий принял участие в двух матчах « » в чемпионате Саудовской Аравии. В игре с « » (1:3) Роналду отыграл 90 минут и не отметился результативными действиями, а в матче против « » (5:1), который с 36-й минуты играл в меньшинстве, оформил хет-трик.

Для Роналду это четвертый приз лучшему игроку месяца в саудовской лиге за сезон. Ранее он получал награду в августе, сентябре и декабре.

На счету нападающего 33 гола и 11 результативных передач в 34 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. Он лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 26 мячами.

Полную статистику 39-летнего нападающего можно изучить здесь.