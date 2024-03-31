Морган о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает. 64-й раз в карьере🔥»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Аль-Таи Пирс Морган Футбол

Пирс Морган похвалил Криштиану Роналду после хет-трика за «Аль-Наср».

Вчера Роналду забил три гола в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», который «Аль-Наср» выиграл со счетом 5:1.

«Величайший (Морган использовал эмодзи 🐐, которым обозначают аббревиатуру G.O.A.T. – величайший на все времена – Sports) снова это делает. 64-й хет-трик в карьере🔥», – написал телеведущий.

Роналду о 5:1 с «Аль-Таи»: «Вот так мы это делаем. Потрясающая победа и очередной хет-трик!»

Хет-трик Криша! Первый с августа и 64-й в карьере

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17 комментариев
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Морган что-то писал после проигрыша Аль-Насра чемпионата в прошлом сезоне?Писал после того как Аль-Хиляль унизил Насру?Писал когда роналду с метра в пустые не забил и вылетел из азиатской ЛЧ?
+20
-7
+13
Ответ gPk
Морган что-то писал после проигрыша Аль-Насра чемпионата в прошлом сезоне?Писал после того как Аль-Хиляль унизил Насру?Писал когда роналду с метра в пустые не забил и вылетел из азиатской ЛЧ?
Ему платят за другое
+7
-2
+5
Ответ Роман
Роналду в Саудовской лиге хет-трик. Месси даже в МЛС не может.
То что Месси смог….Роналду не смог😉😉😉
+9
-5
+4
Обожаю Роналду как спортсмена.
Но жополиза Моргана ненавижу. Есть ощущение,что Криш платит ему деньги за подобные комплименты
+6
-4
+2
Величайший - это Месси! Нельзя изменить это голами в СА. По такой логике какой-то мужик может сейчас выйти и сделать 70 хет-триков в 12 дивизионе Танзании и называть себя лучшим в истории)
+4
-2
+2
Ответ ilmir84
язык Пирса Моргана не устает шлифовать дымоход кристины нырялду
Я почему-то уверен что будь у тебя возможность шлифовать дымоход Роналду ты бы это делал с куда большим пристрастием чем Морган. Так что завидуй молча.
+5
-3
+2
Ответ Антон Фалафель
Может ли считаться хет-трик в говнолиге, говнохет-триком?
В МЛС не будет считаться.
+7
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+2
Походу в этой лиге, только Роналду старается
+3
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Вот иногда попадаются шортсы на Ютуб, где этот Морган затыкает всяких меньшинств и складывается ощущение, что человек вполне адекватный. Но потом читаешь новости о нем, связанные с футболом, и это ощущение пропадает. Хотя, скорее всего португалец платит ему за каждое упоминание о себе.
+4
-4
0
Эти хет-трики ничего не значат, если бы в РПЛ сделал хет-трик условному Оренбургу, вот это другое дело.
+3
-3
0
Я не умаляю талант Роналду, но чемпионаты в Европе и СА, это две очень большие разницы.
+1
-1
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Хет-трик в финале турнира "Кожаный мяч"
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