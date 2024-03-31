Морган о хет-трике Роналду: «Величайший в истории снова это делает. 64-й раз в карьере🔥»

Пирс Морган похвалил Криштиану Роналду после хет-трика за «Аль-Наср».

Вчера Роналду забил три гола в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», который « » выиграл со счетом 5:1.

«Величайший ( использовал эмодзи 🐐, которым обозначают аббревиатуру G.O.A.T. – величайший на все времена – Sports) снова это делает. 64-й хет-трик в карьере🔥», – написал телеведущий.

Роналду о 5:1 с «Аль-Таи»: «Вот так мы это делаем. Потрясающая победа и очередной хет-трик!»

Хет-трик Криша! Первый с августа и 64-й в карьере