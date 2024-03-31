Бояринцев может возглавить «Ротор». Клуб идет 3-м во Второй лиге А

Денис Бояринцев – один из кандидатов на пост главного тренера «Ротора».

Последним местом работы 46-летнего специалиста был «Сокол», который он покинул в ноябре прошлого года.

Также руководство волгоградского клуба рассматривает варианты с Игорем Меньщиковым (« »), Михаилом Беловым (« ») и (экс-«Волга», «Томь»), сообщает « с Ильевым».

После 4 матчей « » идет третьим во лиге А (группа «Золото»).

По данным источника, на днях нынешнему главному тренеру « » Сергею Попкову дали две игры на улучшение результатов. Накануне волгоградцы разгромили липецкий «Металлург» (3:0).