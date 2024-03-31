Бояринцев может возглавить «Ротор». Клуб идет 3-м во Второй лиге А
Денис Бояринцев – один из кандидатов на пост главного тренера «Ротора».
Последним местом работы 46-летнего специалиста был «Сокол», который он покинул в ноябре прошлого года.
Также руководство волгоградского клуба рассматривает варианты с Игорем Меньщиковым («Тюмень»), Михаилом Беловым («Калуга») и Сергеем Жуковым (экс-«Волга», «Томь»), сообщает «ФНЛ с Ильевым».
После 4 матчей «Ротор» идет третьим во Второй лиге А (группа «Золото»).
По данным источника, на днях нынешнему главному тренеру «Ротора» Сергею Попкову дали две игры на улучшение результатов. Накануне волгоградцы разгромили липецкий «Металлург» (3:0).
У Бояринцева есть шанс опять поработать в первой лиге.