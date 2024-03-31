Бояринцев может возглавить «Ротор». Клуб идет 3-м во Второй лиге А

Теги Денис Бояринцев Первая лига отставки Сергей Попков Ротор Тюмень ФК Калуга Михаил Белов Игорь Меньщиков Сергей Жуков Вторая лига А Футбол

Денис Бояринцев – один из кандидатов на пост главного тренера «Ротора».

Последним местом работы 46-летнего специалиста был «Сокол», который он покинул в ноябре прошлого года.

Также руководство волгоградского клуба рассматривает варианты с Игорем Меньщиковым («Тюмень»), Михаилом Беловым («Калуга») и Сергеем Жуковым (экс-«Волга», «Томь»), сообщает «ФНЛ с Ильевым».

После 4 матчей «Ротор» идет третьим во Второй лиге А (группа «Золото»).

По данным источника, на днях нынешнему главному тренеру «Ротора» Сергею Попкову дали две игры на улучшение результатов. Накануне волгоградцы разгромили липецкий «Металлург» (3:0).

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3 комментария
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Ответ Костас Костофы
Бедный Роторб
Да ладно. Для Второй Бояра нормальный тренер. За Первую все никак не может зацепиться.
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Бедный Роторб
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Ротор - хороший вариант.
У Бояринцева есть шанс опять поработать в первой лиге.
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