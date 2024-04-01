Ньямси пропустит от 3 до 6 недель. У защитника «Локо» травма приводящей мышцы бедра

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси может пропустить остаток сезона.

27-летний француз из-за повреждения пропустил матч 22-го тура Мир с «Краснодаром» (1:1).

По информации Ивана Карпова, у Ньямси травма приводящей мышцы бедра.

На восстановление уйдет от 3 до 6 недель. Но возможен вариант, при котором он уже не сыграет в этом сезоне.

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Ньямси провел 3 матча за москвичей и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

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