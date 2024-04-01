Ньямси пропустит от 3 до 6 недель. У защитника «Локо» травма приводящей мышцы бедра

Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Жерзино Ньямси Футбол

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси может пропустить остаток сезона.

27-летний француз из-за повреждения пропустил матч 22-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

По информации Ивана Карпова, у Ньямси травма приводящей мышцы бедра.

На восстановление Жерзино уйдет от 3 до 6 недель. Но возможен вариант, при котором он уже не сыграет в этом сезоне.

«Локомотив» 1 февраля купил защитника у «Страсбура» за 3,5 млн евро и бонусы.

Ньямси провел 3 матча за москвичей и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.

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9 комментариев
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Ну пока точно не потеря. Фассон получше будет
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Совпадение или нет, но сколько уже травм у Локо? Магкеев дважды кресты, Фассона купили - год потерял, теперь Ньямси. Как говорил классик: "Меня терзают смутные сомнения"
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Ответ ractorosan527@gmail.com
ниамси слабый игрок плюс вся команда слабая Сулейманов после Переподписания контракта не может и гол забить а Джокера французского про и бали
Лучше бы ты оставил своё мнение при себе и не позорился.
+4
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ниамси слабый игрок плюс вся команда слабая Сулейманов после Переподписания контракта не может и гол забить а Джокера французского про и бали
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Так писали вроде перед трансфером, что он травматичный.
Вообще пока этот переход провальным выглядит.
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Ответ Чётко_как_чечётка
Лучше бы ты оставил своё мнение при себе и не позорился.
у тебя забыл поинтересоваться фамилиями Господь Бог что-ли?????
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Ответ ractorosan527@gmail.com
у тебя забыл поинтересоваться фамилиями Господь Бог что-ли?????
Что? Не все дома?
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