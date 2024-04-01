Ньямси пропустит от 3 до 6 недель. У защитника «Локо» травма приводящей мышцы бедра
Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси может пропустить остаток сезона.
27-летний француз из-за повреждения пропустил матч 22-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
По информации Ивана Карпова, у Ньямси травма приводящей мышцы бедра.
На восстановление Жерзино уйдет от 3 до 6 недель. Но возможен вариант, при котором он уже не сыграет в этом сезоне.
«Локомотив» 1 февраля купил защитника у «Страсбура» за 3,5 млн евро и бонусы.
Ньямси провел 3 матча за москвичей и получил 2 желтые карточки. Его подробная статистика – здесь.
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Вообще пока этот переход провальным выглядит.