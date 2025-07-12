Энрике о критике: «Ман Сити» выигрывал все подряд, а потом проиграл 10 матчей – и их разносят. Пеп по-прежнему лучший тренер, а его уничтожают»
Луис Энрике высказался насчет критики.
«Я был гораздо успешнее в те времена, когда не побеждал, а вы критиковали меня до смерти. Я по-прежнему совершаю много ошибок. Но результат есть результат.
Есть финал [клубного ЧМ], который мы должны выиграть. Нужно выложиться на сто процентов. Мы видели «Ман Сити». Они выигрывали все подряд, а потом проиграли десять матчей – и их разносят. Пеп по-прежнему лучший тренер, а они его уничтожают», – сказал тренер «ПСЖ».
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