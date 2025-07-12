«Спартак» считает завышенной цену на Лопеса из «Палмейраса» и ищет другие варианты. За форварда хотят 16-18 млн евро и бонусы

Переход Флако Лопеса в «Спартак» вряд ли состоится.

По данным Metaratings.ru, «Спартак» не устраивает цена, которую «Палмейрас» хочет за 24-летнего нападающего. Бразильский клуб намерен выручить 16-18 млн евро плюс бонусы и пока не готов идти на снижение цены.

В связи с этим спортивный блок «Спартака» начал прорабатывать другие, более дешевые варианты, если не удастся снизить стоимость трансфера аргентинского футболиста.

«Спартак» за 15-17 млн евро может купить Лопеса из «Палмейраса». Станкович хочет перейти на 3-5-2, форвард может зарабатывать 2,5-3 млн (Metaratings)

