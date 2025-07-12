Мантуан, Литвинов и Безруков стали защитниками, Сарвели и Шуманский – полузащитниками в Фэнтези РПЛ

Позиции нескольких игроков поменялись по сравнению с предыдущим фэнтези-сезоном.

На Спортсе’’ стартовал сбор команд в Фэнтези РПЛ – создать свою можно здесь .

Перед турниром часть игроков сменили позиции на основе того, в каких ролях они выходили на поле в прошлом сезоне. Например, игрок «Зенита » Густаво Мантуан стал защитником вместо полузащитника, как и спартаковец Руслан Литвинов .

Собрать команду в Фэнтези РПЛ можно здесь