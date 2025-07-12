Мантуан, Литвинов и Безруков стали защитниками, Сарвели и Шуманский – полузащитниками в Фэнтези РПЛ
Позиции нескольких игроков поменялись по сравнению с предыдущим фэнтези-сезоном.
На Спортсе’’ стартовал сбор команд в Фэнтези РПЛ – создать свою можно здесь.
Перед турниром часть игроков сменили позиции на основе того, в каких ролях они выходили на поле в прошлом сезоне. Например, игрок «Зенита» Густаво Мантуан стал защитником вместо полузащитника, как и спартаковец Руслан Литвинов.
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
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