Лебеф о «Челси»: «Руководство развалило клуб – без опытных футболистов ничего не построишь. У игроков нет ничего ни в сердце, ни в голове, я сыт по горло»

Теги Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Франк Лебеф Бернли Футбол

Франк Лебеф раскритиковал игроков и руководство «Челси».

«Простите, но руководство развалило клуб, придется это признать. Как его восстановить? Я не знаю, это займет много времени. Я много говорил об этом, и мне надоело повторять... Без людей, на которых можно положиться, то есть без опытных игроков, вы ничего не сможете построить. Вот что получается, когда пытаешься построить команду из игроков академии.

Игрокам «Челси» не хватает выдержки, у них ничего нет ни в сердце, ни в голове, они не знают, что делать. Это непрофессионально и несправедливо по отношению к людям, которые любят этот клуб. Я сыт по горло. «Бернли» должен был выиграть матч вдесятером. «Челси» против «Бернли»... Это конец. Я хочу поздравить болельщиков с тем, что они все еще могут прийти на «Стэмфорд Бридж» и увидеть это», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью ESPN.

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12 комментариев
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Браво, Франк! Я жду, когда у нему присоединяться все известные болельщики Челси. Только так через медийные лица нужно из каждого утюга кричать про пиндосовский подход к футболу. Чтобы их на километр не подпускать к клубам. Пусть свои бейсболы развивают.
Лондонский цирк давно стал мемом, как и его манчестерский собрат. Смотреть на это нет никаких сил и желания.
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А мне сейчас куча аналитиков расскажет что эти игроки чмудрики,дровосек Кайседо ,тройняшки Мадуэке,Укачука,Чуквуэмек, Перес это будущее,ключевое что сказал ,у них нет ничего в сердце,в голове им пофиг за какой клуб играет,что он до этого выигрывал ,какая история,он получает свою ЗП,но кроме этого у них класса нет никакого,такое же в Манчестере,но там чуть игроки по мастеровитее,и могут с 10 матчей один провести как должен играть в Мю.
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Ответ rigobersong
Ну если ты 2+2 сложить не можешь не моя проблема:) Игра Челси складывается от владельцев команды, которые пришли, скупили все что красиво лежит, но по факту это ничего кроме пыли в глаза не дало, а когда клубом владел наш русский парень Ромка, то там был порядок:) Некоторые детали о том кто такой Абрамович и как он что-то там заработал мы опустим, т.к. это слишком долгий разговор, я лишь сейчас поверхостно констатирую факты:)))
Американцы владеют и Ливерпулем и Арсеналом и как то в твою «аналитику» не вписываются. Может не стоит натягивать сову на глобус?
+3
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Челси не умеет покупать дорогих футболистов.
Челси умеет покупать недорогих футболистов. Азар, Коста, Фабрегас, Канте. Все они стоили по 40 млн евро. Эти ребята выиграли 2 АпЛ и 2 ЛЕ. Челси нужно вернуться к истокам.
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За год превратили клуб в не пойми что, куче бестолковых и провальных трансферов, не футбольный клуб а r’n’b группа
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Ответ Футбол_это_жизнь
Ты давно за пределы Москвы выезжал?
Но так обычно говорят те, кто нигде не был:))
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
А мне сейчас куча аналитиков расскажет что эти игроки чмудрики,дровосек Кайседо ,тройняшки Мадуэке,Укачука,Чуквуэмек, Перес это будущее,ключевое что сказал ,у них нет ничего в сердце,в голове им пофиг за какой клуб играет,что он до этого выигрывал ,какая история,он получает свою ЗП,но кроме этого у них класса нет никакого,такое же в Манчестере,но там чуть игроки по мастеровитее,и могут с 10 матчей один провести как должен играть в Мю.
Ни класса, ни опыта
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