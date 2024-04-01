Лебеф о «Челси»: «Руководство развалило клуб – без опытных футболистов ничего не построишь. У игроков нет ничего ни в сердце, ни в голове, я сыт по горло»

Франк Лебеф раскритиковал игроков и руководство «Челси».

«Простите, но руководство развалило клуб, придется это признать. Как его восстановить? Я не знаю, это займет много времени. Я много говорил об этом, и мне надоело повторять... Без людей, на которых можно положиться, то есть без опытных игроков, вы ничего не сможете построить. Вот что получается, когда пытаешься построить команду из игроков академии.

Игрокам «Челси» не хватает выдержки, у них ничего нет ни в сердце, ни в голове, они не знают, что делать. Это непрофессионально и несправедливо по отношению к людям, которые любят этот клуб. Я сыт по горло. «Бернли» должен был выиграть матч вдесятером. «Челси» против « »... Это конец. Я хочу поздравить болельщиков с тем, что они все еще могут прийти на « » и увидеть это», – сказал бывший игрок « » в интервью ESPN.