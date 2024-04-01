Андрей Аршавин: «Карпин – сильный тренер. Другого для сборной нет. Он хорошо работает»

Теги Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Дмитрий Губерниев Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин высказался о будущем Валерия Карпина в сборной России.

«Посоветуемся с Губерниевым – мы же его поставили. Посоветуемся и скажем общее мнение.

Считаю Карпина сильным тренером. Другого тренера для сборной нет. Он хорошо работает», – заявил бывший капитан сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Контракт Валерия Карпина со сборной истекает в августе. Ранее сообщалось, что РФС предложит специалисту продлить соглашение еще на два года.

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64 комментария
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Какой смысл вообще менять тренера, если еще хрен пойми сколько придется катать товарняки?
+32
0
+32
Ответ 1ce
У тебя есть доказательства что не звали? ой как у тебя все просто. Конечно абсолютно все переговоры вылезают в сеть.... Да я думаю даже понятно без переговоров что никто в здравом уме в Зените не даст совмещать посты. Это чревато потери чемпионств. Со Слуцким все тоже был такой форс мажор и мы видели к чему это вылилось на Евро
Главное для сборной результаты и уж Дюков организовал бы все.Но глядя на игры Семака в Еврокубках,где зенит не богаче других в отличии от РПЛ у Семака печальные результаты,ты думаешь никто не понмиает его уровень как тренера?
+6
0
+6
Ответ 1ce
прекрасно справляется только этой весной, в прошлом сезоне Ростов тащили пеналями, в начале этого сезона вообще непонятно что было. Со сборной очень хорошо справлялся с Кубой и другими супер сборными. А обыграть немотивированных Сербов с удалением это тоже так подтверждает его уровень..... На самом деле все время что он проводит как тренер Ростова он должен просматривать игроков сборной, а у него одна херь выходит и противоречия самому себе.
Да о чем с тобой говорить, если ты орал, что пенальти с Сербией по всем правилам нельзя было назначать. Не шаришь в футболе плюс на Валеру фобия.
+6
0
+6
Ответ 1ce
У тебя есть доказательства что не звали? ой как у тебя все просто. Конечно абсолютно все переговоры вылезают в сеть.... Да я думаю даже понятно без переговоров что никто в здравом уме в Зените не даст совмещать посты. Это чревато потери чемпионств. Со Слуцким все тоже был такой форс мажор и мы видели к чему это вылилось на Евро
Кому он нужен, твой Семак? Без дорогих легов ноль без палочки. Глядя на его бесхребетеость , , даже Клаудиньо болт забил на игру.
+7
-1
+6
Ответ 1ce
прекрасно справляется только этой весной, в прошлом сезоне Ростов тащили пеналями, в начале этого сезона вообще непонятно что было. Со сборной очень хорошо справлялся с Кубой и другими супер сборными. А обыграть немотивированных Сербов с удалением это тоже так подтверждает его уровень..... На самом деле все время что он проводит как тренер Ростова он должен просматривать игроков сборной, а у него одна херь выходит и противоречия самому себе.
2 пеналя признаны неправильными. И ещё сколько не поставили. Что бы пеналь дали, надо заслужить. Ростов заслужил. Валера с пацанами российскими, без единого легионера взял 4 место. Так что... Сорян. Не понимаешь ты футбол. Обыкновенный хейтер Карпина.
+6
-1
+5
Ответ 1ce
У него как бы еще есть работа. Также вероятно он не настолько падок на деньги что бы жертвовать одной командой растовряясь на 2 тем самым не доробатывая в обеих командах либо жертвуя качеством одной из
Семак дурак что ли, уходить в сборную и бросить клуб, где у него з/плата много больше, чем Валера получает всего за сборную и Ростов.
+5
0
+5
Ответ 1ce
У него как бы еще есть работа. Также вероятно он не настолько падок на деньги что бы жертвовать одной командой растовряясь на 2 тем самым не доробатывая в обеих командах либо жертвуя качеством одной из
Для особо одаренных, Валера практически сразу ушёл из Ростова. Сейчас этого не нужно. Прекрасно справляется и в Ростове и в сборной. Учи мат.часть. 😊
+6
-1
+5
я, конечно, сторонний в этом вопросе, но имхуется мне, что "сильный тренер" и "другого для сборной нет" это две разные, абсолютно несвязанные между собой фразы
+5
-1
+4
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Доказательства, что не звали? Такое подойдёт? https://sport24-ru.turbopages.org/turbo/sport24.ru/s/news/football/2021-07-24-semak-predlozheniya-vozglavit-sbornuyu-rossii-u-menya-ne-bylo-za-karpina-lichno-rad-khochu-pozhelat-yemu-udachi
Молчит. Куда деваться хейтеру Карпина. 😁
+4
0
+4
Ответ 1ce
У тебя есть доказательства что не звали? ой как у тебя все просто. Конечно абсолютно все переговоры вылезают в сеть.... Да я думаю даже понятно без переговоров что никто в здравом уме в Зените не даст совмещать посты. Это чревато потери чемпионств. Со Слуцким все тоже был такой форс мажор и мы видели к чему это вылилось на Евро
Доказательства, что не звали? Такое подойдёт? https://sport24-ru.turbopages.org/turbo/sport24.ru/s/news/football/2021-07-24-semak-predlozheniya-vozglavit-sbornuyu-rossii-u-menya-ne-bylo-za-karpina-lichno-rad-khochu-pozhelat-yemu-udachi
+4
0
+4
Ответ Сибирский литовец
Валера хорош, но Стасик заждался уже
Стасик пусть в Спартак идёт.
+3
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+3
Ответ Чебурашка от Гены
Молчит. Куда деваться хейтеру Карпина. 😁
Мы не гордые: подождём. А вдруг человек просто занят.
+3
0
+3
Ответ 1ce
прекрасно справляется только этой весной, в прошлом сезоне Ростов тащили пеналями, в начале этого сезона вообще непонятно что было. Со сборной очень хорошо справлялся с Кубой и другими супер сборными. А обыграть немотивированных Сербов с удалением это тоже так подтверждает его уровень..... На самом деле все время что он проводит как тренер Ростова он должен просматривать игроков сборной, а у него одна херь выходит и противоречия самому себе.
Тащили пеналями? А поподробнее расскажешь про это?
+4
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+3
Ответ ApXuMaHqPuT
Валера нашёл работу мечты - никаких задач, никакой ответственности - катай себе товарняки, а лавэ капает в карман, хватит потом на пенсию в Испании😎
Не Валера нашёл работу , а работа Валеры нашла эту работу. 😊
+5
-2
+3
Ответ 1ce
валера хорошо ссыт в уши. я удивляюсь как его не выкинули с позором после Хорватии, когда он мямлил как девка че то там. в итоге сейчас не одна команда не играет против нас всерьез и валеру спасает только это
какой бездарный комментарий основанный на чистом хейте. (с). Твои слова. Прям в точку. 🤣
+4
-1
+3
Если он не оправдает ваши ожидания, это ваши проблемы.
+4
-2
+2
Ответ 1ce
хахаха ты тут за всеми моими комментами следишь еще что то про фобию хахаха. Там пенальти еще мог быть но удаление точно не было. В каком месте двойное наказание? или правила поменяли?
Ахаха! Гайич и не пытался играть в мяч. Тогда была бы ЖК. Учи правила, знаток.
+2
0
+2
Ответ 1ce
валера хорошо ссыт в уши. я удивляюсь как его не выкинули с позором после Хорватии, когда он мямлил как девка че то там. в итоге сейчас не одна команда не играет против нас всерьез и валеру спасает только это
Мне нравится, как тебя бомбит от Валеры. Значит, нужен сборной. 🤣
+4
-2
+2
Ответ 1ce
У него как бы еще есть работа. Также вероятно он не настолько падок на деньги что бы жертвовать одной командой растовряясь на 2 тем самым не доробатывая в обеих командах либо жертвуя качеством одной из
Я спросил почему лучшего тренера не зовут?Это значит,что ему даже не предлагали,иначе мы все давно об этом знали,что Семак отказал сборной.А все,что ты написал,это лишь твои мысли а не Семака.
+2
-1
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Ответ 1ce
Комментарий удален модератором
Факты по пенальти будут или только бла-бла-бла? Тянули Карпина? А сейчас почему не тянут, гениальный ты на наш?
+1
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Ответ 1ce
что вас еще интересует господа?
Чудо, я же спросил тебя пойдёт ли ссылочка на слова Семака или ты мой коммент случайно "не заметил"?
+1
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+1
Ответ 1ce
хахаха ты тут за всеми моими комментами следишь еще что то про фобию хахаха. Там пенальти еще мог быть но удаление точно не было. В каком месте двойное наказание? или правила поменяли?
Ты сколько дней футболом то интересуешься, если не знаешь, что лишение соперника явной возможности забить в своей штрафной БЕЗ ПОПЫТКИ СЫГРАТЬ В МЯЧ это пенальти и удаление?
+1
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+1
Ответ 1ce
окей тут может ошибся, возможно раньше другие правила были. Смотрю футбол давно а сам то?
Да, раньше другие правила были. Каждый год в правила вносят изменения.
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Ответ 1ce
Я тебя услышал, ну не предлагали ему и что? я до этого тебе написал почему.
Так и запишет : под тяжестью неопровержимых улик был вынужден признать очевидное.
0
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Ответ 1ce
окей тут может ошибся, возможно раньше другие правила были. Смотрю футбол давно а сам то?
"сам то" хожу на футбол, начиная с 10.05.1991.
0
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Ответ 1ce
все равно пенальти достаточно легковесно поставили, сам карпин признал лучше бы не было удаления в товорняке
"лучше бы не было" и "было согласно правил футбола" это немного разные вещи. Не, не так?
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Ответ 1ce
Сейчас весной хорошо играют потому что. И пенальти вообще в этом сезоне не припомню что бы тянули. По крайней мере не сопостовимо с прошлым. в чем гениальность то, обычные вещи говорю, простым понятным языком.
Ещё раз : факты по пенальти прошлого сезона будут?
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Ответ Чебурашка от Гены
Ахаха! Гайич и не пытался играть в мяч. Тогда была бы ЖК. Учи правила, знаток.
все равно пенальти достаточно легковесно поставили, сам карпин признал лучше бы не было удаления в товорняке
0
0
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ты сколько дней футболом то интересуешься, если не знаешь, что лишение соперника явной возможности забить в своей штрафной БЕЗ ПОПЫТКИ СЫГРАТЬ В МЯЧ это пенальти и удаление?
окей тут может ошибся, возможно раньше другие правила были. Смотрю футбол давно а сам то?
0
0
0
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Чудо, я же спросил тебя пойдёт ли ссылочка на слова Семака или ты мой коммент случайно "не заметил"?
Я тебя услышал, ну не предлагали ему и что? я до этого тебе написал почему.
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