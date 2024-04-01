Андрей Аршавин: «Карпин – сильный тренер. Другого для сборной нет. Он хорошо работает»
Андрей Аршавин высказался о будущем Валерия Карпина в сборной России.
«Посоветуемся с Губерниевым – мы же его поставили. Посоветуемся и скажем общее мнение.
Считаю Карпина сильным тренером. Другого тренера для сборной нет. Он хорошо работает», – заявил бывший капитан сборной России и заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Контракт Валерия Карпина со сборной истекает в августе. Ранее сообщалось, что РФС предложит специалисту продлить соглашение еще на два года.