Спортдиректор «Спартака» Амарал о спаде в РПЛ: «Не нужно волноваться, мы работаем каждый день»

Теги Спартак премьер-лига Россия Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал высказался о спаде «Спартака» в Мир РПЛ.

В марте красно-белые не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола в турнире за три матча (0:0 с «Зенитом», 0:2 с «Факелом» и 0:0 с «Уралом»).

— Расскажите, что происходит в «Спартаке»?

— Не нужно волноваться, мы работаем каждый день. Я здесь [на матче «Локомотив» — «Краснодар»], я работаю, вы можете это видеть и слышать каждый день, — сказал спортивный директор «Спартака».

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34 комментария
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Да никто уже и не волнуется
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Он здесь, он работает!
Надо всем с облегчением выдохнуть))
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зарплата выдается во время, не волнуйтесь.
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А где результаты этой работы??
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Это мы работаем каждый день! А вы каждый тур издеваетесь !
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Первоапрельская шутка😆
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Вы не волнуйтесь, все идёт по плану, мы работаем. Следующая лига не загорами!
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Не нужно волноваться, мы работаем каждый день
И каждый месяц получаем зарплату . Это промес чалится на зоне бесплатно. Мы - труженики
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Вы думаете мы расслабились?
Вы ошибаетесь. Мы даже не напрягались...
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Ха-Ха.С Днём Смеха ! ))
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Следующее заявление о не волнении будет после игры с зенитом
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О каком спадёт он говорит? Нормальное состояния Спартака.🤷‍♂️
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Вопрос "Лукойлу": а вы уверены, что спортивный директор и генеральный директор "Спартака" соответствуют занимаемым в клубе должностям?! Судя по тому, что происходит и что говорят эти люди, что они делают (или не делают) - я далеко не уверен! Может разберетесь уже? Великие суперпуперменеджеры ... ))
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Такое чувство, что у спартаковского менеджмента 1 апреля круглый год
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Ура. Ура. Ура, в нашем спартачке всё нормальненько. Работаем дальше. Нефтенная Фирма «Лукойл-Лимитед». [Какая-то засекреченная реклама]. 😂😹🤣
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Ответ Андрей Заступов
А где результаты этой работы??
Результаты - Аморальные
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Ну слава богу! Мы уж начали думать, что 3 через 1
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Как бы то ни было буксует не только Спартак, ну вот к примеру Краснодар с Локомотивом не могут выиграть по 4 матча к ряду, никому паузы в чемпионате не приносят пользу....
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Ответ Циник Петербургский
Ничья с Зенитом же! И с Уралом смогли вничью сыграть. Да и Факелу всего 0-2 проиграли. Чем не результат? Тем более в жестких условиях антиспартаковского заговора, когда бромантаном пользоваться и кокаином торговать не разрешают.
А конкретно к нему какие вопросы? Он пришел 3 матча назад
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Ответ Андрей Заступов
А где результаты этой работы??
какие результаты должны быть за 3 месяца работы с футболистами и тренерами, купленными до него?????
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Ответ Андрей Заступов
А где результаты этой работы??
Но он же ходит на матчи.
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Ответ Антон Белименко
Эти хоть забивают....
Ну Спартак по сравнению с ними хотя бы выиграл одну кубковую игру в 4 последних играх и забил Оренбургу 3 гола две недели назад ...
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было буксует не только Спартак, ну вот к примеру Краснодар с Локомотивом не могут выиграть по 4 матча к ряду, никому паузы в чемпионате не приносят пользу....
Эти хоть забивают....
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Слышать то можем( от вас), а видеть - пока не видим!
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а, ну если работают, то проблем нет. 6 место, 9 очков до 1го, команда в этом году в чемпе не забивает - не волнуемся, они работают, соответственно денежка капает, они в шоколаде. Болельщикам же самое главное - чтобы в команде все при деле, при деньгах были, а результаты - это так, не особо волнительно
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Амарал: Всяко разно, это не заразно
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Нам ,,Артель,, Напрасный труд,, вмиг прорыва не дадут ! Ну ,а мы устали ждать когда будем побеждать !
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Звучит, как-будто он приехал из-за процесса, а не за результатом.
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Да мы не волнуемся, все хорошо. Ждем Спартак в лучшей лиге мира через пару лет!
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"Можете удостовериться по моему банковскому счёту" - добавил Амарал.
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