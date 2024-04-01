Спортдиректор «Спартака» Амарал о спаде в РПЛ: «Не нужно волноваться, мы работаем каждый день»

Томаш Амарал высказался о спаде «Спартака» в Мир РПЛ.

В марте красно-белые не одержали ни одной победы и не забили ни одного гола в турнире за три матча (0:0 с «Зенитом», 0:2 с «Факелом» и 0:0 с «Уралом»).

— Расскажите, что происходит в « »?

— Не нужно волноваться, мы работаем каждый день. Я здесь [на матче «Локомотив» — «Краснодар»], я работаю, вы можете это видеть и слышать каждый день, — сказал спортивный директор «Спартака».

Боссы «Спартака» сходили в церковь. Неужели из-за слов Абаскаля?