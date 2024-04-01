«Ливерпуль» побил рекорд посещаемости на «Энфилде» в АПЛ – 60 061 зритель на матче с «Брайтоном»
«Ливерпуль» побил рекорд домашней посещаемости в АПЛ.
В воскресенье на «Энфилде» на матче 30-го тура с «Брайтоном» (2:1) присутствовал 60 061 болельщик.
Вместимость стадиона – 61 276 зрителей.
На Энфилде трибуну увеличили и по мере завершения работ и проведения испытаний пускают на неё всё большее число болельщиков.
А вишлист (ожидающих свободного билета) у ЛФК был под 120 тысяч ещё до Юргена и вряд ли он изменился в меньшую сторону при нём.
Атмосфера крутая, но иногда просто смотрят футбол в тишине скаузеры.
Французов было громче слышно весь матч почти. Ещё с таксистом на следующий день обсуждали, говорит, что атмосфера топовая только в дерби и решающих матчах. И что вез недавно туристов, которые на матч с Эвертоном купили 2 билета за 4 тысячи долларов🤣