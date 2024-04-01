«Ливерпуль» побил рекорд посещаемости на «Энфилде» в АПЛ – 60 061 зритель на матче с «Брайтоном»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики рекорды Футбол

«Ливерпуль» побил рекорд домашней посещаемости в АПЛ.

В воскресенье на «Энфилде» на матче 30-го тура с «Брайтоном» (2:1) присутствовал 60 061 болельщик.

Вместимость стадиона – 61 276 зрителей.

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17 комментариев
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Это связано с тем что трибуну наконец расширили
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Когда стадион перестраивают и расширяют, то рекорд неизбежен
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Ах какой же Брайтон крутой ☝️🧐
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Ответ Reims Start 2023
Комментарий скрыт
Это никак не связано с Юргеном.
На Энфилде трибуну увеличили и по мере завершения работ и проведения испытаний пускают на неё всё большее число болельщиков.
А вишлист (ожидающих свободного билета) у ЛФК был под 120 тысяч ещё до Юргена и вряд ли он изменился в меньшую сторону при нём.
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На ливеркузенской хорошая погода, на Брайтон битч опять идут дожди!
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И это без Лепса и Пелагеи? Да ладно
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Расширение трибуны, борьба за чемпионство и последний сезон Юргена
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Ответ Reims Start 2023
Комментарий скрыт
спасибо Кэп
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Атмосфера там, конечно, не забываемая! Весь стпдион как единое целое, срперникам приходится очень тяжело!
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Андрей Карнаухов , а можно спросить? Кто посчитал этих зрителей?
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Клопп для Ливера и его болельщиков уже религия!!!
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Ответ Крэнг
Комментарий скрыт
К чему этот словарный понос?
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Ответ Владимир Долгополов
К чему этот словарный понос?
Это местный 🤡
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Ответ Денис Фёдоров
Атмосфера там, конечно, не забываемая! Весь стпдион как единое целое, срперникам приходится очень тяжело!
А я был на матче лиги Европы, против Тулузы.
Атмосфера крутая, но иногда просто смотрят футбол в тишине скаузеры.
Французов было громче слышно весь матч почти. Ещё с таксистом на следующий день обсуждали, говорит, что атмосфера топовая только в дерби и решающих матчах. И что вез недавно туристов, которые на матч с Эвертоном купили 2 билета за 4 тысячи долларов🤣
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