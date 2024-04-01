Гвардиола согласен, что «Ливерпуль» – фаворит в борьбе за титул АПЛ: «Кто идет первым, тот и фаворит. Все было в руках «Ман Сити». Теперь нет»
Пеп Гвардиола считает «Ливерпуль» фаворитом в гонке за титул АПЛ.
Сегодня мерсисайдцы вышли на первое место в чемпионате Англии, обыграв «Брайтон» (2:1). «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в очном матче (0:0).
На вопрос о том, является ли «Ливерпуль» «явным фаворитом» в борьбе за титул, тренер «горожан» утвердительно кивнул.
«Арсенал» – второй фаворит, мы – третьи. Кто идет первым, тот и фаворит.
Все было в наших руках. Теперь нет», – сказал Гвардиола.
Арсенал сыграл максимально трусливо только непонятно какая им от этого выгода
Даже проклятый ТТх обыграли в гостях
За счёт таких серий они и выигрывают титулы
Вчера смотрелись вяло значит к Реалу команда должна побежать
В чемпе только АВ и ТТх остались