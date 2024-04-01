Гвардиола согласен, что «Ливерпуль» – фаворит в борьбе за титул АПЛ: «Кто идет первым, тот и фаворит. Все было в руках «Ман Сити». Теперь нет»

Пеп Гвардиола считает «Ливерпуль» фаворитом в гонке за титул АПЛ.

Сегодня мерсисайдцы вышли на первое место в чемпионате Англии, обыграв «Брайтон» (2:1). « » и « » сыграли вничью в очном матче (0:0).

На вопрос о том, является ли «Ливерпуль» «явным фаворитом» в борьбе за титул, тренер «горожан» утвердительно кивнул.

«Арсенал» – второй фаворит, мы – третьи. Кто идет первым, тот и фаворит.

Все было в наших руках. Теперь нет», – сказал .

«Ливерпуль» – теперь фаворит гонки АПЛ! Считаем расклады