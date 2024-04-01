Гвардиола согласен, что «Ливерпуль» – фаворит в борьбе за титул АПЛ: «Кто идет первым, тот и фаворит. Все было в руках «Ман Сити». Теперь нет»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает «Ливерпуль» фаворитом в гонке за титул АПЛ.

Сегодня мерсисайдцы вышли на первое место в чемпионате Англии, обыграв «Брайтон» (2:1). «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью в очном матче (0:0).

На вопрос о том, является ли «Ливерпуль» «явным фаворитом» в борьбе за титул, тренер «горожан» утвердительно кивнул.

«Арсенал» – второй фаворит, мы – третьи. Кто идет первым, тот и фаворит.

Все было в наших руках. Теперь нет», – сказал Гвардиола.

«Ливерпуль» – теперь фаворит гонки АПЛ! Считаем расклады

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Нет
29%
Пеп Гвардиола
Будут даже не вторые
9%
Микель Артета

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22 комментария
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Гвардиола: Да, Ливерпуль идёт в очереди первым. Но нам только спросить. )
+38
-2
+36
Ответ Th33nd
Да там очков 12 Ливерпуль недобрал из-за судей.
Целых 20 очков что там мелочиться
+39
-16
+23
Если бы ещё судьи не накосячили в игре с Тоттенхэмом, точно фаворитом был бы.
+31
-9
+22
Ответ BorisBritva
Если бы ещё судьи не накосячили в игре с Тоттенхэмом, точно фаворитом был бы.
Да там очков 12 Ливерпуль недобрал из-за судей.
+32
-15
+17
Не думаю, что Пеп сдался. Хоть я за Клоппа. Классная борьба за чемпионство
+3
-1
+2
Ответ Бондарев Олег
Да-да. Это не Арсенал ничего не дал сделать Сити, это Сити нарочно экономило силы перед Реалом. :)) Вообще все проигрыши Сити заранее спланированы Гвардиолой.
На гол Сити точно наиграл , но движения было мало
Арсенал сыграл максимально трусливо только непонятно какая им от этого выгода
+2
0
+2
Ответ ман сити фейк
Целых 20 очков что там мелочиться
Скорее 30-35 очков украли у них
+5
-4
+1
Ответ Th33nd
Да там очков 12 Ливерпуль недобрал из-за судей.
Да и Арсенал тоже недобирал из-за судей, да и почти все клубы лиги, кроме шити
+6
-5
+1
Ответ Бондарев Олег
Почему столько внимания к тренеру команды, идущей третьей и ни разу не обыгравшей в сезоне ни одну команду из Топ-5 в АПЛ?
Это лучший клуб мира как минимум до конца сезона , действующие обладатели требла
+4
-3
+1
Ответ Бондарев Олег
Да при чем тут это?)) Игры нет. Команды нет сейчас, есть набор индивидуальностей. Может, соберутся обратно, но пока так.
Игры нет , но они не проигрывает в 24 году )
Даже проклятый ТТх обыграли в гостях
За счёт таких серий они и выигрывают титулы
+1
0
+1
Ответ Бондарев Олег
Безусловно. Но обычно они включаются намного раньше. Пока неясно, ща счёт чего они прибавят и пройдут тот же Реал, который в Испании имеет хороший отрыв от Барселоны и Жироны.
Ошибаешься , пик команды только впереди
Вчера смотрелись вяло значит к Реалу команда должна побежать
В чемпе только АВ и ТТх остались
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
На гол Сити точно наиграл , но движения было мало Арсенал сыграл максимально трусливо только непонятно какая им от этого выгода
Арсенал тоже на гол наиграл. А насчёт зачем это Арсеналу... Ну, они приехали на Этихад, будучи выше Сити в таблице всего на одно очко. Проиграли бы - отставали на 2 и на 3 от Ливерпуля. Артета все правильно сказал - не можешт выиграть, хотя бы не проиграй.
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В русскоязычном изложении словно футбольно-экзистенциальный хип-хоп от Пепа) Если еще вместо "фаворит" употребить "на коне" )
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Ответ zzzeeerrrooo
Это лучший клуб мира как минимум до конца сезона , действующие обладатели требла
Они были лучшими в прошлом сезоне, возможно, но сейчас они одни из лучших все же и в целом выступают хуже, чем в прошлом сезоне.
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Ответ zzzeeerrrooo
Они единственные кто претендует на требл
Да при чем тут это?)) Игры нет. Команды нет сейчас, есть набор индивидуальностей. Может, соберутся обратно, но пока так.
0
0
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Ответ zzzeeerrrooo
Игры нет , но они не проигрывает в 24 году ) Даже проклятый ТТх обыграли в гостях За счёт таких серий они и выигрывают титулы
Безусловно. Но обычно они включаются намного раньше. Пока неясно, ща счёт чего они прибавят и пройдут тот же Реал, который в Испании имеет хороший отрыв от Барселоны и Жироны.
0
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