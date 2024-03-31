Президент «Баварии» про 0:2 от «Боруссии»: «Заслуженное поражение. Это была не та «Бавария», к которой мы привыкли – не впервые в этом сезоне»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Герберт Хайнер Макс Эберль Кристоф Фройнд Футбол

Герберт Хайнер высказался о поражении «Баварии» от дортмундской «Боруссии» (0:2).

«Бавария» не была той «Баварией», к которой мы привыкли и которую нам нравится видеть, и, честно говоря, я должен сказать, что это был не первый случай в этом сезоне, когда мы не смогли включиться. Мы проиграли «Дортмунду» заслуженно. Мы были слишком статичны, недостаточно агрессивны, нам очень не хватало энтузиазма, и это было видно на поле».

О поисках нового тренера

«У нас есть спортивное руководство во главе с Максом Эберлем и Кристофом Фройндом, которые активно занимаются этим вопросом. У нас есть список тренеров, с которыми мы хотели бы работать, и теперь ребята должны выполнить свою работу. Как только будет, что объявить, мы сделаем это», – сказал президент «Баварии».

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