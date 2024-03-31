Судья матча «Бавария» – «Боруссия» о том, что не дал карточку Рюэрсону за фол на Мусиале: «Это оранжевая карточка, я извинился перед Джамалом. В тот момент я следил за Джаном»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия судьи Матс Хуммельс Эмре Джан Харм Осмерс Юлиан Рюэрсон Джамал Мусиала Футбол

Судья Харм Осмерс прокомментировал свои решения в матче «Бавария» – «Боруссия».

Во вчерашнем матче 27-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» (2:0).

После матча Осмерс признал, что ошибочно не показал карточку Юлиану Рюэрсону за фол на Джамале Мусиале, а также прокомментировал неназначение пенальти после попадания мяча в руку Матсу Хуммельсу в 1-м тайме.

– В момент [фола] я следил за игрой Джана с мячом. Действия Рюэрсона немного ускользнули от меня, я не сосредоточился на них. Глядя на изображения, я признаю, что это оранжевая карточка. Я видел [этот эпизод], но, к сожалению, это сошло ему [Рюэрсону] с рук. Я извинился за это [перед Мусиалой].

– Нужно ли было удалять Рюэрсона?

– Он слегка коснулся мяча ногой. Мне бы хотелось рассмотреть это поближе, потому что грубости и давления в этом фоле не было. Но это точно оранжевая карточка.

– Была ли у Хуммельса игра рукой?

– Если вопрос заключается в том, было ли минимальное касание [мяча] рукой, я бы сказал, что есть определенные детали, которые говорят в пользу того, что пенальти не было, и что нельзя говорить о том, что он сделал это намеренно. Мы уже можем это зафиксировать, – сказал Осмерс.

Минус 13 у «Баварии»! Влетели «Дортмунду» впервые за 5 лет 🤯

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если порассуждать, то протокол ВАР (действия судей) вызывают большие вопросы, ну хорошо, оранжевая, но так и жёлтой не предъявил в итоге. Мне думается, что в такой ситуации, судья ВАР в любом случае должен был пригласить его к монитору, а там - не согласен с красной, покажи хоть жёлтую. В итоге же, Рюэрсон получил возможность играть так же жёстко, как и до фола (к самому игроку нет вопросов, провёл отличный матч, да и не думаю, что сознательно наступал на голеностоп), доиграть до своего гола (а, возможно, при наличии карточки, был бы и заменён), короче, целая цепь событий. И справедливость, дух и буква игры не соблюдены, так может нужно что-то менять? А извинения, это конечно здорово и "благородно", только ничего не меняет по сути.
+9
-2
+7
Что за дебильное правило дорисовывать в скобках то, чего не говорили? Почему перед Мусиалой, а не перед болельщиками или Тухелем или Немецким футбольным союзом? Чтецы мыслей, блин.
+6
-2
+4
Не первый его сомнительный матч. Как судья может говорить «я видел этот эпизод, но ему сошло это с рук»? Вообще к судье в этом матче много вопросов и без этого. Много не назначенных фолов на мюнхенцах, несколько непоказанных желтых карточек. Арбитр недостаточно профессионален. Судить матчи такого уровня пока как будто рановато. Относительно Рюэрсона, то в аналогичных ситуациях в нескольких матчах этого сезона Бундеслиги показывали прямые красные в 100% случаев. Это недоработка ВАР
+2
0
+2
Ничего, Бавария злее будет против Арсенала, Бундеслигу всё равно выиграть в этом сезоне было нереально.
+1
0
+1
Ответ kvn9
Если порассуждать, то протокол ВАР (действия судей) вызывают большие вопросы, ну хорошо, оранжевая, но так и жёлтой не предъявил в итоге. Мне думается, что в такой ситуации, судья ВАР в любом случае должен был пригласить его к монитору, а там - не согласен с красной, покажи хоть жёлтую. В итоге же, Рюэрсон получил возможность играть так же жёстко, как и до фола (к самому игроку нет вопросов, провёл отличный матч, да и не думаю, что сознательно наступал на голеностоп), доиграть до своего гола (а, возможно, при наличии карточки, был бы и заменён), короче, целая цепь событий. И справедливость, дух и буква игры не соблюдены, так может нужно что-то менять? А извинения, это конечно здорово и "благородно", только ничего не меняет по сути.
Да воо только если ещё и на предмет ЖК скдби будут все смотреть, то матч будет затигиваться ещё в 2 раза сильнее. Но как минимум со второй ЖК для человека точно надо это сделать
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий