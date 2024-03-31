Судья матча «Бавария» – «Боруссия» о том, что не дал карточку Рюэрсону за фол на Мусиале: «Это оранжевая карточка, я извинился перед Джамалом. В тот момент я следил за Джаном»

Судья Харм Осмерс прокомментировал свои решения в матче «Бавария» – «Боруссия».

Во вчерашнем матче 27-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» обыграла «Баварию» (2:0).

После матча Осмерс признал, что ошибочно не показал карточку Юлиану Рюэрсону за фол на Джамале Мусиале, а также прокомментировал неназначение пенальти после попадания мяча в руку Матсу Хуммельсу в 1-м тайме.

– В момент [фола] я следил за игрой Джана с мячом. Действия Рюэрсона немного ускользнули от меня, я не сосредоточился на них. Глядя на изображения, я признаю, что это оранжевая карточка. Я видел [этот эпизод], но, к сожалению, это сошло ему [Рюэрсону] с рук. Я извинился за это [перед Мусиалой].

– Нужно ли было удалять Рюэрсона?

– Он слегка коснулся мяча ногой. Мне бы хотелось рассмотреть это поближе, потому что грубости и давления в этом фоле не было. Но это точно оранжевая карточка.

– Была ли у Хуммельса игра рукой?

– Если вопрос заключается в том, было ли минимальное касание [мяча] рукой, я бы сказал, что есть определенные детали, которые говорят в пользу того, что пенальти не было, и что нельзя говорить о том, что он сделал это намеренно. Мы уже можем это зафиксировать, – сказал Осмерс.

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