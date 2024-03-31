У «Ливерпуля» 5 побед и ничья в 6 последних матчах АПЛ

«Ливерпуль» не проигрывает в 6 последних матчах АПЛ.

Сегодня мерсисайдцы одержали победу над « » (2:1) в 30-м туре АПЛ.

В последний раз команда уступала « » (1:3) 4-го февраля.

В последующих шести матчах «красные» одержали 5 побед и сыграли вничью против « » (1:1).

В 31-м туре «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Шеффилд Юнайтед».

В настоящий момент «Ливерпуль», набрав 67 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 64 очками и «Сити» с 63 очками встретятся сегодня в 18:30 по московскому времени.