У «Ливерпуля» 5 побед и ничья в 6 последних матчах АПЛ
«Ливерпуль» не проигрывает в 6 последних матчах АПЛ.
Сегодня мерсисайдцы одержали победу над «Брайтоном» (2:1) в 30-м туре АПЛ.
В последний раз команда уступала «Арсеналу» (1:3) 4-го февраля.
В последующих шести матчах «красные» одержали 5 побед и сыграли вничью против «Манчестер Сити» (1:1).
В 31-м туре АПЛ «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Шеффилд Юнайтед».
В настоящий момент «Ливерпуль», набрав 67 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Арсенал» с 64 очками и «Сити» с 63 очками встретятся сегодня в 18:30 по московскому времени.