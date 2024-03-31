Симеоне о расизме: «Все зависит от общества, а не от одного человека. Мы все должны становиться лучше»
Диего Симеоне высказался о расизме.
«Это зависит от всех, а не от одного человека.
Все зависит от общества. Мы все должны становиться лучше», – сказал тренер «Атлетико».
Фанаты «Хетафе» называли «обезьяной» аргентинца Акунью во время матча с «Севильей». Судья приостанавливал игру на 10 минут
Тем не менее, среди власти есть предатели, которые из Кении завозят сюда этих неандертальцев и строят им деревни вместо того, чтобы создавать рабочие места для коренного населения России, выходцев из СНГ.
Ну и беспредела кавказцев никто не отменял
1) Неандертальцы были главным образом в Европе, а не в Африке.
2) Сегодняшние африканские иммигранты - вполне нормальные работящие люди. Преступники среди них есть, но не более чем среди любой другой социальной группы, с поправкой на уровень бедности
3) Стоят на коленях не перед африканцами, а в знак извинения перед потомками рабов, насильно привезенных из Африки
4) Про подавление слишком умных детей в Америке - неправда. Оценки и стандартизированные тесты, в том числе на поступление в престижный ВУЗ, там никто не отменял.