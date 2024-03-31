Симеоне о расизме: «Все зависит от общества, а не от одного человека. Мы все должны становиться лучше»

Диего Симеоне высказался о расизме.

«Это зависит от всех, а не от одного человека.

Все зависит от общества. Мы все должны становиться лучше», – сказал тренер « ».

Фанаты «Хетафе» называли «обезьяной» аргентинца Акунью во время матча с «Севильей». Судья приостанавливал игру на 10 минут