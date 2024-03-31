Симеоне о расизме: «Все зависит от общества, а не от одного человека. Мы все должны становиться лучше»

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне дискриминация Футбол

Диего Симеоне высказался о расизме.

«Это зависит от всех, а не от одного человека.

Все зависит от общества. Мы все должны становиться лучше», – сказал тренер «Атлетико».

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8 комментариев
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Ответ headmaster
А ты с этой информацией лет на 15 не запоздал?))
Может его убили 15 лет назад. Будьте толерантнее)
+5
0
+5
Ответ T622222
А почему в ЮАР, если выйти вечером вероятность остаться в живых белому ничтожна????
А ты с этой информацией лет на 15 не запоздал?))
+3
0
+3
А почему в ЮАР, если выйти вечером вероятность остаться в живых белому ничтожна????
+4
-2
+2
Лучше ? На западе в "цивилизованном" мире сейчас всё наоборот происходит. Есть культурная цивилизация, которую построили белые, есть много достижений и открытий. И в эту цивилизацию приезжают неандертальцы из Африки, и начинают качать права, они требуют равенства. Но как уравнять цивилизованного и неандертальца ? Два пути, очевидно. Первый - сделать неандертальца лучше, как говорит Диего, чтобы поднять его до уровня цивилизованного. Но это слишком сложно для них, им намного проще заниматься привычным разбоем, живя на пособия, им и так хорошо. И второй - цивилизацию опустить до уровня этих неандертальцев, и именно этот путь сейчас выбран западом. Полиция перед ними на коленях стоит, позволяя безнаказанно грабить магазины. В американских школах подавляют слишком умных детей, чтобы не оскорблять глупых - вообще рай. Жаль конечно, что "прогрессивный" мир повернул в обратную сторону, и начал стремиться к уровню дикарей. И прекрасно, что Россия не такая
+4
-3
+1
Ответ Заяцволк
Лучше ? На западе в "цивилизованном" мире сейчас всё наоборот происходит. Есть культурная цивилизация, которую построили белые, есть много достижений и открытий. И в эту цивилизацию приезжают неандертальцы из Африки, и начинают качать права, они требуют равенства. Но как уравнять цивилизованного и неандертальца ? Два пути, очевидно. Первый - сделать неандертальца лучше, как говорит Диего, чтобы поднять его до уровня цивилизованного. Но это слишком сложно для них, им намного проще заниматься привычным разбоем, живя на пособия, им и так хорошо. И второй - цивилизацию опустить до уровня этих неандертальцев, и именно этот путь сейчас выбран западом. Полиция перед ними на коленях стоит, позволяя безнаказанно грабить магазины. В американских школах подавляют слишком умных детей, чтобы не оскорблять глупых - вообще рай. Жаль конечно, что "прогрессивный" мир повернул в обратную сторону, и начал стремиться к уровню дикарей. И прекрасно, что Россия не такая
России в какой-то степени повезло с гео расположением.

Тем не менее, среди власти есть предатели, которые из Кении завозят сюда этих неандертальцев и строят им деревни вместо того, чтобы создавать рабочие места для коренного населения России, выходцев из СНГ.

Ну и беспредела кавказцев никто не отменял
+3
-2
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Короче, послал.
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Ответ Заяцволк
Лучше ? На западе в "цивилизованном" мире сейчас всё наоборот происходит. Есть культурная цивилизация, которую построили белые, есть много достижений и открытий. И в эту цивилизацию приезжают неандертальцы из Африки, и начинают качать права, они требуют равенства. Но как уравнять цивилизованного и неандертальца ? Два пути, очевидно. Первый - сделать неандертальца лучше, как говорит Диего, чтобы поднять его до уровня цивилизованного. Но это слишком сложно для них, им намного проще заниматься привычным разбоем, живя на пособия, им и так хорошо. И второй - цивилизацию опустить до уровня этих неандертальцев, и именно этот путь сейчас выбран западом. Полиция перед ними на коленях стоит, позволяя безнаказанно грабить магазины. В американских школах подавляют слишком умных детей, чтобы не оскорблять глупых - вообще рай. Жаль конечно, что "прогрессивный" мир повернул в обратную сторону, и начал стремиться к уровню дикарей. И прекрасно, что Россия не такая
Несколько серьезных проблем с твоим криком души:
1) Неандертальцы были главным образом в Европе, а не в Африке.
2) Сегодняшние африканские иммигранты - вполне нормальные работящие люди. Преступники среди них есть, но не более чем среди любой другой социальной группы, с поправкой на уровень бедности
3) Стоят на коленях не перед африканцами, а в знак извинения перед потомками рабов, насильно привезенных из Африки
4) Про подавление слишком умных детей в Америке - неправда. Оценки и стандартизированные тесты, в том числе на поступление в престижный ВУЗ, там никто не отменял.
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Ответ Кино Музыка
Короче, послал.
Да нет, Симеоне тут как раз намекнул, что тут больное всё общество.
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