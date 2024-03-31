Хави: «Надеюсь, «Барса» надавила на «Реал». Посмотрим, как они сыграют. Продолжим бороться, даже если победят»

Хави высказался о желании «Барселоны» вернуться в борьбу за победу в Ла Лиге.

«Барселона» вчера выиграла у «Лас-Пальмаса» (1:0). Теперь команда Хави на пять очков отстает от лидирующего в таблице « », которому сегодня предстоит сыграть с « ».

«Сначала мы должны обыграть «Кадис», а это будет непросто. Это война. Думаем о себе. Мы хотим бороться с «Реалом» в Ла Лиге, но это не зависит от нас.

Надеюсь, мы надавили на «Реал». Посмотрим, как они сыграют. Надеюсь, отставание сократится. Нужно выполнять свою домашнюю работу и бороться до конца.

Даже если «Реал» победит «Атлетик», мы все равно продолжим бороться. И так будет каждый день до нашего матча с ними», – сказал .

13 апреля « » сыграет против «Кадиса», а 21 апреля – с «Реалом» в гостях.

«Барса», ну как там с деньгами? Ла Лига душит, один рычаг сломался, нужно продавать воспитанников