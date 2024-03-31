Хави: «Надеюсь, «Барса» надавила на «Реал». Посмотрим, как они сыграют. Продолжим бороться, даже если победят»

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Хави Ла Лига Футбол

Хави высказался о желании «Барселоны» вернуться в борьбу за победу в Ла Лиге.

«Барселона» вчера выиграла у «Лас-Пальмаса» (1:0). Теперь команда Хави на пять очков отстает от лидирующего в таблице Ла Лиги «Реала», которому сегодня предстоит сыграть с «Атлетиком».

«Сначала мы должны обыграть «Кадис», а это будет непросто. Это война. Думаем о себе. Мы хотим бороться с «Реалом» в Ла Лиге, но это не зависит от нас.

Надеюсь, мы надавили на «Реал». Посмотрим, как они сыграют. Надеюсь, отставание сократится. Нужно выполнять свою домашнюю работу и бороться до конца.

Даже если «Реал» победит «Атлетик», мы все равно продолжим бороться. И так будет каждый день до нашего матча с ними», – сказал Хави.

13 апреля «Барселона» сыграет против «Кадиса», а 21 апреля – с «Реалом» в гостях.

«Барса», ну как там с деньгами? Ла Лига душит, один рычаг сломался, нужно продавать воспитанников

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45 комментариев
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Ни одно интервью без Мадридского Реала, видимо ему эта команда спать не даёт по ночам
+74
-36
+38
Ответ Pato7
Ни одно интервью без Мадридского Реала, видимо ему эта команда спать не даёт по ночам
Странно, что ты удивляешься, Реал - принципиальный соперник Барсы на протяжении всего времени
+49
-21
+28
Пока Хави надавил только себе на мочевой пузырь.
+47
-25
+22
Ответ coil666
Странно, что ты удивляешься, Реал - принципиальный соперник Барсы на протяжении всего времени
Ну не до такой степени же 🧯🧯🧯🧯🧯
+35
-18
+17
Пока Барселона надавила только на судей как обычно, а они уже надавили на Реал. Не поставив 2 пенальти против Атлетико, засчитав барселонский гол в ворота Гранады, позор с пенальти против Сельты, ну и великолепный свисток во время голевой подачи против Валенсии от Мансано. Если бы не это, то Реал уже был бы как Интер в Серии А. Отрыв, который не сократить.
+33
-22
+11
Ответ Pato7
Ни одно интервью без Мадридского Реала, видимо ему эта команда спать не даёт по ночам
Специально для тех, кто подобную ересь пишет и кто ей ставит плюсы, в новостях выкладывается ссылка на первоисточник. В этом первоисточнике есть непосредственно видео с самой пресс-конференции, где было озвучено все вышесказанное.

Если вы себе представляете, что тренер приходит на пресс-конференцию и устраивает монолог обо всем подряд, что взбредет в голову, то, боюсь разочаровать, это не так. Собравшиеся журналисты задают вопросы и тренер на них отвечает.

Если посмотреть видео с пресс-конференции, то можно услышать, как один из журналистов задает вопрос о шансах догнать Реал в борьбе за титул Ла Лиги. Хави на него и отвечает. Все предельно просто.

В новостях же, как правило, все вопросы журналистов опускают и оставляют только высказывания тренеров, т.к. сами вопросы вызывают интерес только в случаях, когда тренеры начинают какие-то диалоги с журналистом.
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Ответ Pato7
Ни одно интервью без Мадридского Реала, видимо ему эта команда спать не даёт по ночам
Что Хави должен сказать? Хави должен сказать " Мы надавили сами знаете кого" что ли?
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Ответ Pato7
Ни одно интервью без Мадридского Реала, видимо ему эта команда спать не даёт по ночам
Очень странный комментарий. Барса идет на втором месте в ЛА ЛИГЕ, пытается догнать Реал. Естественно говорить об этом
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+3
Ответ Pato7
Ни одно интервью без Мадридского Реала, видимо ему эта команда спать не даёт по ночам
Брат, я с легкостью найду тебе интервью, где ни одного слова про Реал) я думаю ты тоже.
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+2
Ответ Fan of Sport
Все, кто смеётся над словами Хави видимо забыли, что Барселона действующий чемпион Испании. Отставание всего 6 очков при матче запасе у Реала, плюс есть матч в конце месяца на Сантьяго Бернабеу, при удачном для Барселоне раскаде к началу мая отставание может сократиться на 3 очка.
5* очков
+5
-3
+2
Ответ Pato7
Ни одно интервью без Мадридского Реала, видимо ему эта команда спать не даёт по ночам
Задали вопрос - Хави ответил + Барса участвует в чемпионской гонке. Не понимаю, что тебя так удивило?
+3
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+2
Ответ Pato7
Ни одно интервью без Мадридского Реала, видимо ему эта команда спать не даёт по ночам
Прости, Алишандре, но максимально идиотский комментарий - зачем так неуклюже пытаться троллить, если причина просто в чемпионской гонке))
+4
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+1
Ответ Мысли Стетхема
Пока Хави надавил только себе на мочевой пузырь.
Мочевой пузырь давился, но не сдавался.
+2
-1
+1
Ответ Igor Shalamov
Пока Барселона надавила только на судей как обычно, а они уже надавили на Реал. Не поставив 2 пенальти против Атлетико, засчитав барселонский гол в ворота Гранады, позор с пенальти против Сельты, ну и великолепный свисток во время голевой подачи против Валенсии от Мансано. Если бы не это, то Реал уже был бы как Интер в Серии А. Отрыв, который не сократить.
напиши про альмерию, пожалуйста
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Продолжим бороться, что ещё остаётся😞
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Ну вот сегодня и увидим, надавила или нет. Бильбао в хорошей форме сейчас.
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Надавила обыграв лас палмас 1:0
Ага,в мадриде уже паника
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Хави что то курит походу,на кого он надавил?
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Хави такими высказываниями так надавил на себе в итоге пришлось чтобы, снимать давление обьявить про ложную отставку. Пока он молчал у Барсы все шла хорошо, почему бы ему дальше не заткнутся?
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Комментарий удален пользователем
Ответ SPAIN 2010
Вот такими высказываниями Хави только топит свою команду, заметили, когда он меньше начал болтать, его команда хорошо играть начала..
Нормальное высказывание.
А топит он такими высказываниями только умы "юных дарований", как говорится, глоров Мадрида.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Гляньте сами расписание
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