Хави: «Надеюсь, «Барса» надавила на «Реал». Посмотрим, как они сыграют. Продолжим бороться, даже если победят»
Хави высказался о желании «Барселоны» вернуться в борьбу за победу в Ла Лиге.
«Барселона» вчера выиграла у «Лас-Пальмаса» (1:0). Теперь команда Хави на пять очков отстает от лидирующего в таблице Ла Лиги «Реала», которому сегодня предстоит сыграть с «Атлетиком».
«Сначала мы должны обыграть «Кадис», а это будет непросто. Это война. Думаем о себе. Мы хотим бороться с «Реалом» в Ла Лиге, но это не зависит от нас.
Надеюсь, мы надавили на «Реал». Посмотрим, как они сыграют. Надеюсь, отставание сократится. Нужно выполнять свою домашнюю работу и бороться до конца.
Даже если «Реал» победит «Атлетик», мы все равно продолжим бороться. И так будет каждый день до нашего матча с ними», – сказал Хави.
13 апреля «Барселона» сыграет против «Кадиса», а 21 апреля – с «Реалом» в гостях.
«Барса», ну как там с деньгами? Ла Лига душит, один рычаг сломался, нужно продавать воспитанников
Если вы себе представляете, что тренер приходит на пресс-конференцию и устраивает монолог обо всем подряд, что взбредет в голову, то, боюсь разочаровать, это не так. Собравшиеся журналисты задают вопросы и тренер на них отвечает.
Если посмотреть видео с пресс-конференции, то можно услышать, как один из журналистов задает вопрос о шансах догнать Реал в борьбе за титул Ла Лиги. Хави на него и отвечает. Все предельно просто.
В новостях же, как правило, все вопросы журналистов опускают и оставляют только высказывания тренеров, т.к. сами вопросы вызывают интерес только в случаях, когда тренеры начинают какие-то диалоги с журналистом.
Ага,в мадриде уже паника
А топит он такими высказываниями только умы "юных дарований", как говорится, глоров Мадрида.