«Милан» на 6 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А. До лидирующего «Интера» – 11, у команды Индзаги игра в запасе
«Милан» увеличил отрыв от «Ювентуса» до 6 очков.
Команда под руководством Стефано Пиоли в гостях обыграла «Фиорентину» (2:1) в матче 30-го тура Серии А, а «Ювентус» проиграл «Лацио» со счетом 0:1.
Таким образом, «Милан» набрал 65 очков в Серии А и увеличил отрыв от команды Массимилиано Аллегри до 6 баллов.
Отставание от лидирующего «Интера» на данный момент составляет 11 очков. Команда Симоне Индзаги 1 апреля примет «Эмполи».