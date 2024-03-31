«Милан» на 6 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А. До лидирующего «Интера» – 11, у команды Индзаги игра в запасе

«Милан» увеличил отрыв от «Ювентуса» до 6 очков.

Команда под руководством Стефано Пиоли в гостях обыграла «Фиорентину» (2:1) в матче 30-го тура Серии А, а « » проиграл «Лацио» со счетом 0:1.

Таким образом, « » набрал 65 очков в Серии А и увеличил отрыв от команды Массимилиано Аллегри до 6 баллов.

Отставание от лидирующего « » на данный момент составляет 11 очков. Команда Симоне Индзаги 1 апреля примет «Эмполи».