«Милан» на 6 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А. До лидирующего «Интера» – 11, у команды Индзаги игра в запасе

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Милан» увеличил отрыв от «Ювентуса» до 6 очков.

Команда под руководством Стефано Пиоли в гостях обыграла «Фиорентину» (2:1) в матче 30-го тура Серии А, а «Ювентус» проиграл «Лацио» со счетом 0:1.

Таким образом, «Милан» набрал 65 очков в Серии А и увеличил отрыв от команды Массимилиано Аллегри до 6 баллов.

Отставание от лидирующего «Интера» на данный момент составляет 11 очков. Команда Симоне Индзаги 1 апреля примет «Эмполи».

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12 комментариев
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надо брать серебро, тем более форму Милан хорошую набрал. Тогда сезон можно будет назвать успешным
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Интер конечно в этом сезоне недосягаем, к сожалению, а так по идее Милан не сильно хуже предыдущих сезонов идет (если вообще хуже).
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Верим! Пиолим! Жируем!
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Ответ Predator87
не ну если милан устраивает 2-4 место без шансов на золото то пиоли можно оставить)
Только после нового года Милан идёт почти по чемпионскому графику. Две ничьи, в которых соперники люто отскочили, и одно поражение в матче, который своим глупым удалением сломал Йович. И этот удачный отрезок совпал с отсутствием травм, которых в первом круге было море. Мне не особо нравится футбол, который Милан показывает под руководством Пиоли (хотя сегодняшний матч не смотрел. Может тут показали футбол топового уровня), но нынешние результаты полностью на его стороне и вполне логично предположить, что при отсутствии травм команда в следующем сезоне может побороться за вторую звёздочку на эмблеме
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Вообще звучит странно: Команды имеющие общий стадион - лучшие в Италии. Или это может быть ключ к их успеху?
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Нужно уволить Пиоли и назначить Конте, говорили они
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Ответ Predator87
не ну если милан устраивает 2-4 место без шансов на золото то пиоли можно оставить)
не ну если Милан устраивает быть лиге европы , то можно конечно убрать Пиоли
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Комментарий удален модератором
Помню было много тех, кто говорили, что Рома и Наполи солются из-за увольнения тренера. Прошло не мало матчей. Рома прям хорошо пошла, Наполи держится на плаву, даже Юве обыграли, хотя Аталанте проиграли и это сильно по очкам ударило, ведь они были главной мишенью...
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Милан вряд ли достанет достанет Интер. Один шанс на миллион. И это при условии что из оставшихся 8 игр Милан выиграет 8, а Интер проиграет 5! Или все скатает вничью. Какие-то такие расклады без просчетов глобальных. Ну а это нереально все. С другой стороны Милан проводит успешный сезон. Хорошая команда получилась хоть и никто не ставил. А если лигу Европы возьмут то вообще космос.
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Ответ Jan Paskel
надо брать серебро, тем более форму Милан хорошую набрал. Тогда сезон можно будет назвать успешным
Милан и по игре железно второй, конкурентов у нас за него нет.
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Ответ Fogell McLovin
Нужно уволить Пиоли и назначить Конте, говорили они
Смешные, что с них взять как говорится.
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