Тим Цзю заявил, что берет пример с Роналду: «У меня такая же дисциплина»

Теги Криштиану Роналду Тимофей Цзю бокс Себастьян Фундора Цзю - Фундора Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю назвал Криштиану Роналду своим ориентиром.

«Я дышу и живу этим спортом. Помню, однажды смотрел интервью Криштиану Роналду и понял, что веду тот же образ жизни, что и он. У меня тот же кодекс дисциплинированного образа жизни», − сказал чемпион мира по боксу в первом среднем весе Тимофей Цзю, который в ночь на 31 марта подерется с Себастьяном Фундорой за титулы WBO и WBC.

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18 комментариев
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все нормальные и адекватные люди в том числе и спортсмены берет пример от Роналду!,
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Криш на пике играл в грандах и набивал нехилую стату, а ты на пике бьёшь каких-то мешков.
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Теги: Константин Цзю
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У него тоже шашни с кикбоксёром из Марокко?
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Ты тоже "гитарист"?.. А-ха-ха-ха.. 😂🎸
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Ответ Антон Фалафель
Криш на пике играл в грандах и набивал нехилую стату, а ты на пике бьёшь каких-то мешков.
Твои слова не к месту. Он не сравнивал себя с Роналду в плане спортивных успехов. Он сказал лишь о дисциплине.
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Ответ Romanian_Daddy
Ну не с Месси же брать пример боксеру лол
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