Тим Цзю заявил, что берет пример с Роналду: «У меня такая же дисциплина»

Тимофей Цзю назвал Криштиану Роналду своим ориентиром.

«Я дышу и живу этим спортом. Помню, однажды смотрел интервью и понял, что веду тот же образ жизни, что и он. У меня тот же кодекс дисциплинированного образа жизни», − сказал чемпион мира по боксу в первом среднем весе Тимофей Цзю, который в ночь на 31 марта подерется с Себастьяном Фундорой за титулы WBO и WBC.

Взвешивание перед вечером бокса в Лас-Вегасе: Цзю и Фундора показали одинаковые цифры