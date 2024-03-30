«Спартак» снял ролик о болельщиках клуба: «Герой в каждом из вас»

«Спартак» выпустил видеоролик о свих болельщиках.

Московский клуб опубликовал видео под названием «Спартак» в каждом из нас». Оно посвящено болельщикам красно-белых – людям героических профессий и юным футболистам, «повседневная жизнь которых протекает не только в ритме большого и шумного города, но и в ритме жизни футбольного клуба».

Все герои ролика – настоящие люди. Клуб перечислил их имена:

«Сосудистый хирург Хачатур Кургинян – один из главных флебологов в стране. Провел сотни операций, а в 2019 году вошел в Книгу рекордов России благодаря 53 успешным операциям за 8 часов.

Александр Самородов – старший пожарный 52 пожарно-спасательной части Москвы. Прямо в процессе съемки вел дежурство и получил вызов на устранение пожара на юге города в Чертаново.

Скрипачка Дарина Орлова, несмотря на юный возраст, уже сейчас известна в музыкальной сфере, выступает на больших площадках, а ее выступления охватывают миллионную аудиторию в социальных сетях.

Артем Киселев – юный футболист системы «Спартака». Съемка в парке «Северное Тушино» велась на поле, за которым уже несколько лет ухаживает преданный болельщик «Спартака» Виктор Иванович вместе со своим соратником. На площадке играют дети из соседних домов и районов, а занятия проводятся бесплатно для всех желающих», – говорится в пресс-релизе « ».

Съемки ролика также проходили в московской пожарной части №52, Клиническом госпитале на Яузе и ДК «ЗИЛ».

«Открытый финал не дает ответа, но дает уверенность, что футболист забьет свой гол, ведь «герой в каждом из вас», – отметили в «Спартаке».