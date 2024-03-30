Рыбус о решении остаться в России: «У меня русская жена, там я стал настоящим мужчиной. Меня называли русской шлюхой, желали смерти, писали, что я продался»

Теги Рубин премьер-лига Россия Мачей Рыбус Политика Рафал Аугустыняк Себастьян Шиманьски брань контент Футбол

Мачей Рыбус рассказал, почему решил остаться в России.

– У тебя еще есть польский паспорт?

– Ну вы и начали...

– Это вопрос для разминки. 

– Да, он у меня есть. А почему его не должно быть?

– Читая комментарии в интернете после того, как ты решил остаться в России после начала событий на Украине, можно заметить, что один из них появлялся чрезвычайно часто: «Рыбус, верни польский паспорт».

– Я получал разные сообщения. Писали, что я продался и что меня должны призвать в российскую армию. Чтобы я убирался ## ### (к черту) и никогда не возвращался в Польшу. Что я тряпка, предатель, русская шлюха.

– Это больно?

– Это было больно. Но когда я решил остаться в России, я знал, что меня может ждать.

– Давай начнем с самого начала: ты решил остаться в России и играть в местной лиге. Почему?

– Все гораздо сложнее, чем люди думают.

– Это не объяснение. Жизнь – это искусство выбора.

– Сначала я не хотел реагировать поспешно. То, что произошло, удивило всех, включая меня, никто понятия не имел, как будет развиваться ситуация и как долго она продлится. Я боролся со своими мыслями и анализировал их. Остаться? Или, может быть, уйти? Я не знал, что делать.

– У многих спортсменов не было такой дилеммы. Они просто собрали чемоданы и уехали из России через несколько месяцев. Такие игроки, как Себастьян Шиманьски и Рафал Аугустыняк. Ты остался.

– Они не имели никакого отношения к этой стране. У них были контракты, и все. Однако у меня там русская жена, двое сыновей, недвижимость и жизнь, которая складывалась более десяти лет. На самом деле, именно в России я стал настоящим мужчиной, завел семью, заработал деньги и обеспечил наше будущее. Именно там я добился своих самых больших успехов в футболе. Оставить все это в одночасье было не так-то просто.

– И оглядываясь назад, спустя два года, ты думаешь, что это был хороший выбор?

– Для моей семьи – определенно.

– А для тебя?

– Как профессиональный спортсмен, я часто сталкивался с жесткой критикой, но то, что произошло после начала конфликта, было подобно лавине, которая захлестнула меня. В какой-то момент я перестал справляться, масштаб ненависти был невероятным. Были тысячи записей, сотни личных сообщений. Некоторые сходили с ума, например, желали мне умереть.

Люди из моего окружения советовали мне отказаться от социальных сетей, но я не хотел поддаваться на это. В конечном счете, я этого не сделал, но в течение нескольких месяцев старался ничего не публиковать в твиттере или инстаграме, потому что любая активность вызывала излияние выгребной ямы.

– Твое решение вызвало в Польше сильные эмоции, иногда – как ты сам заметил – экстремальные. Но этого можно было ожидать.

– Интересно, что я видел эти эмоции только в интернете. Никто не приставал ко мне на улицах. Ни в России, ни в Польше, ни в каком-либо другом месте. Недавно в Анталье мы наткнулись на группу поляков. Единственное, что я от них услышал, – это просьбы сфотографироваться.

То же самое было сразу после начала конфликта, когда я захотел приехать в эту страну. Сообщения с Москвой больше не было, кто-то предложил прилететь в Калининград, а затем пересечь границу пешком. Я поехал со своим старшим сыном, люди нам очень помогали. Ситуация изменилась только в интернете. Там я сразу стал «русским», – приводит слова защитника «Рубина» TVP Sport. 

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35 комментариев
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Какие чудесные европейские ценности
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Красавчик. У каждого своя жизнь и голова на плечах. И он должен отвечать за себя и свою семью, а не хотелки разных оголтелых в интернете.
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Ответ mootoo
Какие чудесные европейские ценности
"Райский сад" по Боррелю.
Рыбусу - долгой счастливой жизни.
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Рыбус - адекватный человек, здоровья, удачи ему и его семье.
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Интервьюер – прям максимальная kurwa. Что ни вопрос, то насаживание своей позиции, провокация, язвление.
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В интернете просто обычно такое пишут люди, которые в реальной жизни дальше туалета из дома не выходят, не понимают что у каждого свои жизненные обстоятельства.
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+19
Интервью внебрачный сын Дудя что ли брал?)
+21
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+17
Очень разумный рациональный человек. Молодец.
+18
-3
+15
Если прислушиваться и воспринимать серьезно неадекватов в интернете, то лучше вообще не жить
+11
-1
+10
Захотел остаться - остался. Какое ему дело до мнения непонятных пшеков, которых он в жизни не видел?
+16
-7
+9
Все проще.В полном интервью он сказал, что не было никаких предложений, кроме как Спартак.

В Спартаке дали два года, а в его возрасте с учетом позиции на поле, в другом месте был бы максимум однолетний контракт и то не факт.

Он сказал, что будет играть там, где больше всего платят
+9
0
+9
Ответ Syndycate
Интервью внебрачный сын Дудя что ли брал?)
Скорее всего, это интервью польскому СМИ или блогеру.
+7
0
+7
Ответ Vanek1411
Интервьюер – прям максимальная kurwa. Что ни вопрос, то насаживание своей позиции, провокация, язвление.
курва бобр
+5
0
+5
Молодец!!!Живёт там где ему интереснее,к тому же деньги ещё платят.
+3
-1
+2
Человек ищет где лучше, а Рыбус тоже человек
+2
0
+2
Ответ mediaboss22
новый дивный мир. если твой выбор не совпадает с мнением активного прогрессивного меньшинства - то тебя ждем в лучшем случае культура отмены, по сути современный суд Линча, без суда и следствия. так работает либеральная демократия. при этом репрессии в РФ
ммм.. негативные комменты в инете или пять-семь лет в колонии из-за политического преследования, давайте подумаем, где здесь репрессии
+6
-5
+1
Самый адекватный Бобркурва
+1
0
+1
Ответ &_Bishep_&
У него жена не осетинка?
Для иностранцев мы все "Russians". Я как-то на конференции рассказал ребятам из других стран, что русские - это только одна из почти 200 национальностей в России....они были в очень большом шоке. Но всё равно всех, кто живет в России называют русскими.
+1
0
+1
Человек ищет где лучше, а Рыбус тоже человек
+1
0
+1
Ответ mootoo
Какие чудесные европейские ценности
Да эти демократы, только смех может вызывать эта болтовня. Это же нужно ещё про Россию говорить, что у нас не свободы СМИ например, когда Латвия, Эстония, Литвы прикрыли канал дождь
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Ответ Глеб Глебыч
ммм.. негативные комменты в инете или пять-семь лет в колонии из-за политического преследования, давайте подумаем, где здесь репрессии
Комментарий удален модератором
Ответ mediaboss22
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Юрий Бабкин
Скорее всего, это интервью польскому СМИ или блогеру.
TVP Sport - польский телеканал
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Комментарий удален модератором
Ответ Max Zhomkov
курва бобр
пердоле
0
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Ответ Глеб Глебыч
ммм.. негативные комменты в инете или пять-семь лет в колонии из-за политического преследования, давайте подумаем, где здесь репрессии
Здесь речь про лицемерие либералов скорее, они же говорят, что в России орки, злые люди, а вот в Европе другое общество, демократичное, но как показывает многое там варвары ещё похуже, просто прошиты по-другому , а так всё тоже самое, необразованность, ненависть
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Как он - много "Спартаку" пользы принёс?
это уже проблемы Спартака
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Ответ Bartez1986
Захотел остаться - остался. Какое ему дело до мнения непонятных пшеков, которых он в жизни не видел?
Как он - много "Спартаку" пользы принёс?
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Ответ Kenai Tahov
Комментарий скрыт
получается украинцы своб страну не любят, раз посваливали в беженство
а выходцы из бывших совковых республик получается вообще наглухо продажные твари
из-за денег едут в ненавистную Россию к ненавистным людям, которых вырезали и изгоняли их предки при развале совка
0
0
0
новый дивный мир. если твой выбор не совпадает с мнением активного прогрессивного меньшинства - то тебя ждем в лучшем случае культура отмены, по сути современный суд Линча, без суда и следствия. так работает либеральная демократия. при этом репрессии в РФ
+4
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