Рыбус поедет с «Рубином» на зимние сборы. Из-за травмы защитник провел за казанцев 2 неполных матча после ухода из «Спартака»
Мачей Рыбус примет участие в зимних сборах «Рубина».
«Он продолжает восстановление и поедет на сборы с командой. Мачей очень усердно работает, чтобы вернуться в общую группу», — сообщили в пресс-службе казанского клуба.
В текущем сезоне 34-летний поляк провел за «Рубин» лишь два неполных матча в начале августа.
Защитник перешел в казанский клуб свободным агентом в июне 2023-го после ухода из «Спартака».
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