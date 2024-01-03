Рыбус поедет с «Рубином» на зимние сборы. Из-за травмы защитник провел за казанцев 2 неполных матча после ухода из «Спартака»

Мачей Рыбус примет участие в зимних сборах «Рубина».

«Он продолжает восстановление и поедет на сборы с командой. Мачей очень усердно работает, чтобы вернуться в общую группу», — сообщили в пресс-службе казанского клуба.

В текущем сезоне 34-летний поляк провел за « » лишь два неполных матча в начале августа.

Защитник перешел в казанский клуб свободным агентом в июне 2023-го после ухода из «Спартака».

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