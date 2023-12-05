Фамейе о Гане: «Лидеры континента по добыче золота, нефть, бриллианты, бокситы – как у нас может быть бедность? Все по одной причине – ужасные лидеры»

Теги Рубин премьер-лига Россия сборная Ганы по футболу Политика Джоэл Фамейе Футбол

Джоэл Фамейе высказался о причинах бедности в Гане.

– С девушкой ты познакомился в аэропорту Оренбурга?

– В «Шереметьево». С «Оренбургом» часто летали с пересадками через Москву, и мы всегда обедали в одном ресторане. Валентина работала там не то официанткой, не то менеджером.

Когда увидел ее впервые, ничего не сказал. Когда это повторилось, я подумал: «Так, почему меня опять с ней свело? Что происходит?»

Потом «Оренбург» играл в Москве, и на обратном пути я снова увидел ее. Третий раз подряд! Мы сели с парнями, а я не мог избавиться от мысли: «Пора с нею заговорить».

– Давай подробнее, как ты возил ее в Гану.

– Прилетели в Аккру поздно вечером. На следующий день я отвел ее в клуб, которым владеет мой друг – познакомить с местными, с культурой.

Когда подходили, Валя увидела припаркованные у входа машины. Это был шок! Там стояли «Роллс-Ройс», «Феррари», БМВ…

Она спросила: «Откуда в бедной Африке дорогущие тачки, как в Москве?» Я объяснил, что многие в Гане живут хорошо.

Мы лидеры континента по добыче золота – как у нас может быть бедность? И нефть есть, и бриллианты, и бокситы, другие ископаемые…

И все-таки у нас бедность. Все это только по одной причине – ужасные лидеры, – сказал футболист «Рубина» Джоэл Фамейе.

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28 комментариев
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Тонко)) не каждый поймет о чем тут речь))
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Он точно говорил про Гану? Очень напоминает какую-то северную страну...
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слава Богу мы в России живём. У нас то точно такого быть не может.
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Байден с Обамой и тут виноваты
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До боли знакомая страна, как будто сам в такой живу...
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хммм.....
промолчим пожалуй
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+11
Ответ El Mark
Комментарий удален модератором
Точно подмечено. И вовсе не про африканцев
+11
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+9
черная Россия?
+10
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Поменять "золото" на "природный газ" и Гана изменится на *звуки колонии строгого режима*
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Так получается, Гана это Южная Россия?
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И они и мы живём в Гане....
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Ответ Антон Фалафель
Так получается, Гана это Южная Россия?
Нет, это РФ северная Гана
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+4
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ПРОИЗВЕДЕН (РАСПРОСТРАНЕН) ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДЖОЭЛЕМ РОБЕРТОВИЧЕМ ФАМЕЙЕ. 18+
+4
-1
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Этот точно про Гану? А то найдется и другой кандидат покрупнее и поближе.
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«Ужасные лидеры»… кхм-кхм… попахивает экстремизмом
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Комментарий удален модератором
ему надо рассказать о неоколониализме и что делают с лидерами африканских стран, которые хотят сделать свои страны богатыми.
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К Гане нужно добавить оба Конго (Браззавиль и Киншаса) и богатейшую природными ресурсами Анголу. Знакомый из Анголы сказал всё тоже самое, что и Джоэл Фамейе, и после окончания двух факультетов СПбГУ - он не думая и не гадая, мотанул в вольный город Торонто и успешно служил там в правоохранительных органах.
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Это касается не только Ганы к сожалению.
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И это я совсем не про Гану, добавил он
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А еще у нас в Африке диктаторы до смерти на троне сидят. Не то, что в России - добавил африканец
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