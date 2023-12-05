Фамейе о Гане: «Лидеры континента по добыче золота, нефть, бриллианты, бокситы – как у нас может быть бедность? Все по одной причине – ужасные лидеры»

Джоэл Фамейе высказался о причинах бедности в Гане.

– С девушкой ты познакомился в аэропорту Оренбурга?

– В «Шереметьево». С «Оренбургом» часто летали с пересадками через Москву, и мы всегда обедали в одном ресторане. Валентина работала там не то официанткой, не то менеджером.

Когда увидел ее впервые, ничего не сказал. Когда это повторилось, я подумал: «Так, почему меня опять с ней свело? Что происходит?»

Потом «Оренбург» играл в Москве, и на обратном пути я снова увидел ее. Третий раз подряд! Мы сели с парнями, а я не мог избавиться от мысли: «Пора с нею заговорить».

– Давай подробнее, как ты возил ее в Гану.

– Прилетели в Аккру поздно вечером. На следующий день я отвел ее в клуб, которым владеет мой друг – познакомить с местными, с культурой.

Когда подходили, Валя увидела припаркованные у входа машины. Это был шок! Там стояли «Роллс-Ройс», «Феррари», БМВ…

Она спросила: «Откуда в бедной Африке дорогущие тачки, как в Москве?» Я объяснил, что многие в Гане живут хорошо.

Мы лидеры континента по добыче золота – как у нас может быть бедность? И нефть есть, и бриллианты, и бокситы, другие ископаемые…

И все-таки у нас бедность. Все это только по одной причине – ужасные лидеры, – сказал футболист «Рубина» Джоэл Фамейе.

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